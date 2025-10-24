Roeno, orgoglio della Valdadige: etichette al top fra Veneto e Trentino

Ci sono luoghi che non spiccano sull’atlante dei vini, eppure nascondono nicchie di alto profilo e grande qualità. Perché se è vero che un ottimo vino è frutto innanzitutto di un terreno vocato e di un vitigno appropriato, è vero anche che è il vignaiolo a farlo, con la sua serietà, il suo talento, la sua esperienza.

L’azienda agricola Roeno da tre generazione si dedica alla vite nella Valdadige, stretto corridoio di terra incastonato tra il monte Baldo e l’altopiano della Lessinia, lungo le sponde dell’Adige. Un territorio all’estremo lembo del Veronese, che sa già di Trentino. Una zona dove vige la Doc Terradeiforti, denominazione che a molti dirà poco o nulla. Eppure, lavorando bene e nella giusta direzione, anche da questi terreni limo-sabbiosi e ciottolosi si possono tirare fuori grandi vini.

Lo sa bene la famiglia Fugatti, proprietaria dell’azienda agricola Roeno che vanta una cantina e anche un agriturismo una locanda. Qui, nella Valdadige Terredeiforti ma anche al di fuori della denominazione, a cavallo tra le province di Verona e Trento, i Fugatti hanno saputo valorizzare un territorio poco noto a livello enoico, stretto fra giganti come il Garda, la Valpolicella e il Trentodoc, ma in grado di esprimere vini di spessore, non banali.

Un esempio è il Pinot Grigio Rivoli, la cui annata 2023 è stata appena premiata coi Tre Bicchieri dal Gambero Rosso. Un vitigno che in Italia non gode di grande reputazione, il Pinot Grigio, ma che da Roeno sanno trattare come si deve, alla “alsaziana”, con dieci mesi di affinamento in botti di rovere e almeno un anno di riposo in bottiglia. Un lungo affinamento che regala un vino equilibrato e ricco di sfaccettature, in grado di restituire tutte le peculiarità di un’uva troppo spesso bistrattata.

Tutt’altro che bistrattato è invece il Riesling Renano, che tuttavia bisogna saper addomesticare. Roeno ne è in grado e lo fa in due versioni, nel Preacipuus 2009 e nel Riesling Renano Collezione di Famiglia, un cru dal lunghissimo affinamento che celebra tutte le potenzialità di un’uva complessa e affascinante. La vera chicca è però l’Enantio, vitigno autoctono a bacca rossa che fino a qualche anno fa veniva erroneamente ricondotto alla famiglia dei Lambrusco. Roeno lo produce in due versioni, Enantio Terradeiforti Doc ed Enantio Riserva 1865 Prefillossera, quest’ultimo da vigneti ottocenteschi sopravvissuti alla fillossera grazie ai terreni sabbiosi.

Martina Centa

Il lavoro di Roeno, realtà da oltre 500mila bottiglie l’anno suddivise nelle tre linee Le Firme, Le Selezioni e I Vigneti, ha conquistato un ultimo, recente riconoscimento con il premio Giovane Produttore dell’anno 2026 di Gambero Rosso a Martina Centa, brand manager dell’azienda classe 1996. "Poter rappresentare Roeno con un riconoscimento così importante – commenta – mi riempie d’orgoglio. Il premio attesta l’impegno e la passione messe in campo dalla mia famiglia e da tutto il nostro team nel valorizzare il potenziale enoico della Terradeiforti in Valdadige".