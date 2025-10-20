Il futuro del vino secondo Riccardo Cotarella: “Non solo tradizione e natura, la tecnologia aiuta. E anche i cambiamenti climatici”

Un patrimonio. Un connubio di identità, cultura, tradizione e ricerca, conoscenza, responsabilità, con una forza narrativa che pochi altri beni di lusso possiedono. Il vino, racconta un territorio, una storia. Ma qual è il suo futuro?

Uno dei più autorevoli enologi del panorama internazionale, Riccardo Cotarella, tra un bicchiere di porpora e rubino passando per un giallo ambrato, ha esposto la sua visione. L’occasione: un viaggio, da lui guidato, delle etichette più rappresentative dell’enologia italiana, durante la ‘Milano Wine week’ ideata da Federico Gordini.

Il vino. Uno dei settori più importanti del Made in Italy. Ora in forte cambiamento ed evoluzione. Ci spieghi come.

"Il vino è da sempre un pilastro del Made in Italy, ma oggi sta vivendo una trasformazione profonda. Non solo per le nuove tecnologie o per i mutamenti del clima, ma per un’evoluzione culturale. Oggi il vino non è più soltanto un prodotto, ma il racconto di un territorio, di una visione, di una responsabilità. L’enologia italiana è cresciuta proprio perché ha saputo unire la tradizione con la ricerca, la manualità con la conoscenza scientifica. I nostri produttori non fanno più solo vino: interpretano la contemporaneità, coniugando memoria e futuro”.

I cambiamenti climatici stanno influenzando la maturazione delle uve, portando a un aumento della gradazione alcolica. Quali sono le soluzioni adattive dei produttori?

“I cambiamenti climatici, paradossalmente, hanno anche migliorato i vini italiani. I migliori vini del nostro Paese, quelli che hanno fatto la storia recente della nostra enologia, nascono proprio negli ultimi 20/25 anni, cioè in piena fase di mutamento climatico. Questo perché i viticoltori e gli enologi italiani hanno saputo reagire, adattarsi e trasformare una difficoltà in un’opportunità. Si è imparato a gestire diversamente i vigneti, a curare il suolo, a scegliere portainnesti più adatti, a anticipare o posticipare la vendemmia a seconda delle annate”.

La chiave è la conoscenza: leggere i segnali della natura e rispondere con competenza.

"È proprio questo che ci ha permesso non solo di salvaguardare la qualità, ma di migliorarla”.

L’innovazione tecnologica supporta la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale. È anche migliorativa della qualità del prodotto finale?

"Assolutamente sì. La tecnologia, se usata con intelligenza e misura, esalta il vino. Non sostituisce la natura, ma permette di conoscerla meglio e di intervenire solo quando serve. Oggi abbiamo strumenti di precisione che riducono sprechi, consumi di acqua, energia e trattamenti in campo. Ma soprattutto, ci consentono di comprendere l’uva, di seguirne l’evoluzione e di valorizzarla al meglio. La qualità nasce dalla conoscenza: la tecnologia è un mezzo straordinario per arrivarci, se usata con equilibrio e rispetto”.

Il vino no o low alcol rappresenta un’opportunità a fronte del calo di consumi di vino per la filiera viticola?

"Più che un’opportunità, direi che si tratta di un male necessario. Il mercato lo richiede, e noi enologi abbiamo il dovere di assecondare le esigenze dei produttori e dei consumatori. È una tendenza che non possiamo ignorare. Tuttavia, è bene dirlo con chiarezza: il vino è un’altra cosa, e la sua forza risiede nella sua identità. I prodotti a bassa gradazione o alcol free rispondono a una domanda specifica, legata a nuovi stili di vita, e quindi vanno sviluppati con serietà tecnica, ma sapendo che si tratta di un adattamento, non di un’evoluzione naturale della cultura del vino”.

Il vino ha una forza narrativa che pochi altri beni di lusso possiedono. Ogni annata è un racconto. E richiede cura, lentezza, maturazione. Le celebrities sempre più acquistano vigne e diventano veri proprietari terrieri. Bello, no?

“Sì, è bello e positivo che personaggi noti si avvicinino al mondo del vino, ma serve una vera azione imprenditoriale. Non si può fare vino solo per moda o per passione. Oggi serve un progetto, un piano d’impresa, una visione chiara: capire che vino si vuole produrre, in quale territorio e a chi venderlo. Il rischio, altrimenti, è quello di creare sacche di invenduto pericolose, che danneggiano l’intero settore. Fare vino significa fare impresa, con competenza, professionalità e responsabilità”.

“Il vino è vita”, elemento essenziale della cultura del nostro paese. Come avvicinare i giovani?

"Dobbiamo parlare ai giovani in modo nuovo. Il vino non è solo tradizione, è conoscenza, equilibrio, cultura del gusto e del tempo. I giovani cercano valori autentici, e il vino può offrirli: rispetto per la natura, convivialità, misura, consapevolezza. Serve educazione al bere consapevole, fin da scuola, per far capire che il vino non è eccesso, ma identità e cultura. Solo così li renderemo partecipi di un patrimonio che appartiene anche a loro”.

Insomma, il vino italiano può continuare a prosperare e a rafforzare la sua posizione di leadership a livello globale?

"Sì, ma dobbiamo continuare a meritarlo. La nostra forza è la biodiversità, la ricchezza dei territori, la capacità di interpretare il gusto contemporaneo senza tradire la nostra identità. Tuttavia, serve una strategia comune: più ricerca, più formazione, più comunicazione. Dobbiamo saper raccontare la verità dei nostri vini, il lavoro e la scienza che ci sono dietro ogni bottiglia. Il futuro del vino italiano è nelle nostre mani, e sono convinto che, se continueremo con serietà e passione, la leadership non solo resterà, ma crescerà”.