Rébola, il vino di Rimini: nel bicchiere la freschezza e l’allegria della Riviera

Bere vino è sinonimo di amicizia e convivialità. Se poi siamo in Romagna, dove se hai sete ti danno un bicchiere di vino (in Emilia invece solo acqua), ancora di più.

“Fare vino per gli amici” è la filosofia di ‘Enio Ottaviani Vini e Vigneti’ , bella tenuta ai confini tra Romagna e Marche (a San Clemente, a due passi dal mare di Cattolica e Rimini) incastonata in un luogo unico come l'Oasi faunistica della Valle del Conca.

Le origini affondano nel commercio di vino in damigiana tra la Romagna e le Marche avviato dal nonno Enio, alimentato negli anni anche dai flussi turistici crescenti sulla Riviera. Gente di mare e di terra, “con un piede in vigna e uno nell’Adriatico”. La figlie di Enio, Loredana e Ivonne, si sposano e oggi la gestione è dei quattro nipoti: Davide e Massimo Lorenzi, Milena e Marco Tonelli.

L’azienda vitivinicola vera e propria nasce nel 2007 con la produzione di vino in proprio dalle prime vigne acquisite a San Clemente. Sarà il carattere romagnolo, sarà la vicinanza della Riviera, l’azienda cambia pelle, passando dal commercio alla produzione in proprio. In quell’anno, i nipoti acquisiscono le prime vigne a San Clemente e cominciano a fare vino, dando vita a un'intera filiera produttiva. I vigneti di proprietà, circa 25 ettari, si trovano per la maggior parte all’interno dell’Oasi Faunistica della valle del Conca, un paradiso naturale perfetto per l’enoturismo.

Nel 2019 viene inaugurata la nuova cantina “Enio Ottaviani Vini e Vigneti” , luogo non solo di degustazioni ma di ospitalità e racconto del territorio. Oltre alle classiche degustazioni, l'azienda organizza giornate conviviali, come il Bollito Day, le “colazioni come una volta” e le grigliate di Pasquetta. I ciclisti che attraversano l'Oasi vengono accolti con un bicchiere di Sangiovese “energizzante”.

I 4 cugini alla guida della cantina

Lo stile dei vini di Enio Ottaviani si caratterizza per l’equilibrio, la nitidezza, i toni minerali e la spiccata freschezza, grazie all’influenza del mare e ai terreni calcareo-argillosi dell’Oasi. A caratterizzare la filosofia aziendale c’è uno spirito leggero e giocoso che viene da lontano, precisamente da Delia, la nonna paterna di Massimo e Davide, nota cantante di una storica balera di Cattolica Vecchia, dove nelle sere d’estate tedeschi, francesi, inglesi e olandesi accorrevano per ascoltare vecchie canzoni italiane e ballare il “lissio”, assaporando la Romagna più autentica. La cantina, situata in una riserva naturale di 700 ettari tra la foce del fiume Conca e Morciano di Romagna, cura biodiversità e ambiente, minimizzando l’impatto ambientale , praticando lotta integrata (protocollo SQNPI), eliminando plastica, il fumo, usando solo carta riciclata e tappi a base vegetale.

Dietro i calici di Enio Ottaviani c'è una squadra guidata dai quattro cugini. Davide Lorenzi, detto Dado, è il winemaker, amante della vigna e della cantina. Massimo Lorenzi cura le relazioni commerciali e, con il sorriso e la tipica allegria romagnola nel sangue, racconta la sua terra e il “brodetto” e i sardoncini grigliati di mamma Loredana, razdora doc.

La cantina ha promosso (assieme ad altre 15 realtà dei Colli di Rimini) la riscoperta della Rébola, bianco da uve Grechetto gentile che nel resto dell’Emilia si chiama Pignoletto. Vino noto per le versioni frizzanti o spumantizzate, nel Riminese è celebre nella sua versione ferma e secca. ”Se dici Rimini, dici Rébola" è il progetto nato nel gennaio 2021 che ha rilanciato questa uva, altrimenti destinata all’oblio. E’ nato un progetto, una settimana di degustazioni (la Rebola Week in maggio), tanti eventi, per legare più strettamente questo bianco alla città di Fellini e farlo conoscere ai milioni di turisti della Costa.

Gli assaggi

I vini degustati

Dado 2018, cru di Romagna Sangiovese, omaggio alla tradizione del Sangiovese di Romagna, in edizione limitata (4000 bottiglie numerate prodotte solo nelle annate migliori) è il top dei rossi della maison. Affinato in botte grande, profumi intensi al naso di frutta rossa matura, al palato succoso e appagante. Caciara 2022 è vera Romagna nel bicchiere, il Sangiovese slanciato, profumato e conviviale della tradizione da abbinare alle grigliate di carne e pesce. Poi i bianchi autoctoni riminesi: Strati 2024, Pagadebit in purezza (Bombino bianco) , bicchiere disinvolto , frutta bianca al naso, sapido al gusto, perfetto sugli aperitivi. La Rebola 2024 regala profumi floreali e un gusto deciso, balsamico, molto sapido, agile e insieme complesso , da mettere su pesci elaborati e carni bianche.

Info: www.enioottaviani.it