Milano Wine Week 2025: gli appuntamenti da non perdere

Dal 4 al 12 ottobre 2025, Milano torna capitale del vino con l’ottava edizione della Milano Wine Week: oltre 200 eventi tra degustazioni, masterclass, arte, musica e intrattenimento che trasformano la città in un grande palcoscenico per gli appassionati. Una settimana da vivere calice alla mano.

I momenti clou

Si parte sabato 4 ottobre alle 18.00 con il tradizionale Brindisi di Apertura all’Arco della Pace, appuntamento simbolico che ogni anno richiama migliaia di winelover. Il 5 e 6 ottobre il protagonista sarà Wine List Italia, la guida firmata da 100 top sommelier che racconta e fa degustare oltre mille etichette italiane e internazionali. Per la prima volta, lunedì 6 saranno i produttori stessi a presentare i propri vini in un walk-around tasting.

Milano Wine Week

Sempre lunedì 6, il Marriott Hotel, nuovo quartier generale della manifestazione, ospiterà i MWW Awards, gli “Oscar del vino” dedicati alle migliori carte e selezioni enologiche in Italia e all’estero. Tra le masterclass più attese, la verticale di Solaia con Renzo Cotarella e l’Antologia dei vini di Riccardo Cotarella (9 ottobre), la più grande mai realizzata nella storia dell’evento.

Esperienze fuori dall’ordinario

L’Enoteca ai Dazi, in Piazza Sempione, sarà il cuore giovane della settimana: wine card ricaricabili, centinaia di etichette al calice, dj set e la One Wine Night (11 ottobre), party iconico che fonde degustazione ed entertainment. Da non perdere anche i Tavoli del Vignaiolo, dove i produttori raccontano i propri vini in prima persona, e le degustazioni dedicate alla Georgia e al Sudafrica, Paesi ospiti d’onore dell’edizione 2025.

Stefano Alexander Martini

Il weekend finale (11-12 ottobre) porta i wine lover in Franciacorta, con tour car-free tra oltre 25 cantine grazie a navette dedicate: un’esperienza immersiva e sostenibile. Infine, un tocco d’arte: la Fondazione Arnaldo Pomodoro propone visite guidate alla mostra Open Studio #4 abbinate a un calice di Tenute Lunelli, per un incontro suggestivo tra arte contemporanea e vino.

Con iniziative dedicate anche alla sostenibilità, alla charity e alle nuove generazioni, la Milano Wine Week 2025 conferma la sua natura di evento pop e inclusivo, capace di far vivere il vino come esperienza culturale, sociale ed emozionale.