MetodoContemporaneo: itinerari fra arti, vino e paesaggio in 14 cantine dall’Alto Adige alla Sicilia

MetodoContemporaneo debutta con il primo evento diffuso in rete. Itinerari tra arti, vino e paesaggio dislocati in 14 cantine, dall’Alto Adige alla Sicilia, che hanno aperto le porte con visite guidate e attività gratuite promuovendo nuove esperienze di lettura del territorio: Alois Lageder (BZ), Ca’ del Bosco (BS), Castello di Ama (SI), Castello di Perno (CN), Feudi di San Gregorio (AV), Fontanafredda e Fondazione Mirafiore (CN), La Raia (AL), Lungarotti (PG), Ottella (VR), Planeta (AG), Rocca di Frassinello (GR), Tenuta CastelGiocondo – Frescobaldi (SI), Tenute Lunelli – Carapace di Castelbuono (PG), Vigne Museum (UD). L’iniziativa è parte di “Doors of CHANGE – Attraverso il patrimonio, aprirsi al futuro”, evento nazionale promosso da Fondazione CHANGES.

Un nuovo sguardo si apre sul rapporto tra arte e paesaggio vitivinicolo: nasce, infatti, MetodoContemporaneo, il primo osservatorio permanente italiano dedicato al dialogo tra arti contemporanee e territori del vino. Una piattaforma che raccoglie e racconta le realtà vitivinicole come nuovi attori culturali, promotori di innovative forme di fruizione del territorio e del paesaggio. Non solo un archivio, ma una mappa dinamica e interattiva dei casi più significativi – circa 60 in tutta Italia – che investono nella relazione tra arte, paesaggio vitivinicolo e comunità, attraverso collezioni permanenti, residenze d’artista, installazioni site-specific e premi per giovani creativi.

Iniziative che raccontano un movimento in grado di ridisegnare il terreno culturale italiano, con l’obiettivo di promuovere un turismo consapevole, dove la relazione tra persone, paesaggio e opere diventa parte integrante dell’esperienza. Oltre all’osservatorio, il progetto prevede anche azioni concrete nei luoghi del vino, come quelle del 17 e 18 ottobre, pensate per rafforzare il network delle cantine come attori culturali e coinvolgere attivamente le comunità locali e i pubblici di riferimento. Non mancherà un momento di restituzione e confronto istituzionale. Il 14 novembre 2025 l’Università degli Studi di Verona ospiterà il convegno scientifico conclusivo del progetto: un dialogo multidisciplinare tra mondo accademico, cultura, vino e turismo, con esperti dei vari settori. In occasione del convegno sarà lanciata la versione integrale della piattaforma, attualmente in fase di completamento.

MetodoContemporaneo rappresenta un punto di accesso inedito per comprendere un fenomeno ancora poco studiato, ma in rapida espansione, che vuole offrire a comunità locali, enoturisti, appassionati d’arte e operatori del settore uno strumento per scoprire un patrimonio in fermento. L’iniziativa valorizza l’innesto delle radici culturali del vino nel linguaggio contemporaneo dell’arte, promuovendo una modalità di scoperta sostenibile dei territori e contribuendo alla costruzione di un nuovo paesaggio culturale. L’osservatorio è il risultato finale di NUPART. Per un nuovo paesaggio culturale: l’integrazione tra arti contemporanee e vitivinicoltura in una prospettiva di audience development, la prima ricerca sistematica di carattere scientifico in Italia dedicata al dialogo tra arti visive e produzione vitivinicola, promossa dall’Università degli Studi di Verona con BAM! Strategie Culturali, vincitrice del BAC – PNRR CHANGES – CREST – Spoke 9 – Cultural Resources for Sustainable Tourism finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.

La diffusione dell’arte contemporanea nelle realtà produttive legate alla viticoltura vede il suo sviluppo, secondo diverse declinazioni, in anni recenti. Il percorso affonda le radici in esperienze nate circa trent’anni fa, quando architettura e design hanno aperto la strada a un nuovo modo di intendere la cantina: non più soltanto luogo produttivo, ma spazio di valore estetico e culturale. Da allora, l’interconnessione tra paesaggio viticolo, produzione di vino e diffusione di nuove opere d’arte visiva si è affermata sempre più, connotandosi come una tendenza in crescita e in espansione nel corso degli ultimi 15 anni.

MetodoContemporaneo nasce dalla necessità di comprendere questo fenomeno, che include diverse aree potenziali di sviluppo sia nei campi dell’arte, dell’architettura e del design, sia nei settori dell’economia e del turismo, ma anche a livello più ampio nella cultura contemporanea, inclusa la cultura d’impresa. La ricerca ha quindi il primo obiettivo di indagare in modo sistematico il fenomeno, costruendo un bacino di fonti giornalistiche e letteratura specializzata da incrociare a una metodologia sperimentale di attività di rilevamento sul campo, che include interviste, sopralluoghi, campagne video-fotografiche e l’attivazione di azioni bottom-up.

L’obiettivo è quello di rispondere alle sfide legate alla gestione integrata di turismo, patrimonio culturale e comunità, con progetti che favoriscano la sostenibilità a lungo termine dei siti e delle tradizioni. Promuovendo pratiche che proteggano il patrimonio culturale, con un basso impatto sia ambientale che sociale delle attività turistiche, coinvolgendo i territori nel processo decisionale e nella gestione delle risorse culturali e sviluppando strategie per creare ambienti turistici capaci di valorizzare le identità locali, contribuendo allo sviluppo economico delle comunità ospitanti.

Le ragioni che spingono le aziende vitivinicole a investire nell’arte sono molteplici: dalla passione personale dei produttori alla volontà di valorizzare il territorio, dall’intento di offrire a clienti e visitatori esperienze innovative e arricchenti, fino alla definizione di strategie di posizionamento e di marketing. Il risultato è la diffusione di un patrimonio artistico composito, diversificato e intrecciato profondamente ai destini e ai processi di realtà per lo più aziendali (ma non solo) legate alla coltivazione della vite e alla produzione vinicola. Un aspetto sicuramente caratteristico del fenomeno è la forte relazione che si viene a creare tra le opere d’arte e l’ambiente paesaggistico vitivinicolo.

Un momento di restituzione e confronto pensato sia per presentare la ricerca e i dati raccolti, sia per aprire un dialogo multidisciplinare tra mondo accademico, della cultura, del vino e del turismo, attraverso gli interventi di esponenti di rilievo dei vari ambiti, sarà il convegno scientifico in programma il 14 novembre all’Università degli Studi di Verona. Esso intende gettare le basi per un nuovo paesaggio culturale condiviso, in cui le arti contemporanee si trasformano in motore di innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Ad aprire i lavori saranno i responsabili scientifici di MetodoContemporaneo: Monica Molteni, professoressa associata di Museologia e critica artistica e del restauro all’Università degli Studi di Verona, e Luca Bochicchio, ricercatore di Storia dell’Arte Contemporanea, Università degli Studi di Verona; insieme al team di ricerca da loro coordinato, illustreranno la struttura del progetto, gli asset metodologici adottati e gli obiettivi conseguiti.

Due successivamente le sessioni in programma: al mattino una serie di keynote introduttive analizzeranno le radici del fenomeno, la cornice culturale, le prospettive di sviluppo e il rapporto tra cultura, impresa e turismo consapevole. Nel pomeriggio, un primo tavolo di lavoro sarà dedicato al tema del collezionismo e del mecenatismo contemporaneo e alle nuove forme di committenza artistica in contesti non convenzionali, per riflettere sugli impatti del fenomeno sulla produzione artistica e sulle dinamiche di sostegno al settore culturale. A seguire, un focus sui territori, analizzati in termini paesaggistici ma anche di comunità, indagherà gli effetti – reali e potenziali – del fenomeno arte-vino sull’attrattività turistica locale, in un’ottica di sviluppo di nuove forme di turismo sostenibile. La giornata si chiuderà con l’intervento di BAM! Strategie Culturali, partner dell’Università degli Studi di Verona, che illustrerà il percorso di coinvolgimento delle cantine di MetodoContemporaneo, le azioni di consultazione delle comunità e la strategia di valutazione e di impatto del progetto.

“Nel quadro di una ricerca inedita e sperimentale, l’Università si propone come motore di innovazione, promuovendo modelli culturali sostenibili e mettendo il sapere al servizio delle comunità. L’iniziativa riflette una visione che attribuisce al tradizionale ruolo formativo dell’istituzione un significato profondamente civico, orientato al dialogo con i territori e alla costruzione di reti di conoscenza condivisa”: spiegano Monica Molteni e Luca Bochicchio.

“MetodoContemporaneo rappresenta un esempio di come l’approccio alla partecipazione e al coinvolgimento possa generare valore, metodo e visione, anche in contesti non tradizionalmente culturali. Le cantine rivelano una nuova relazione tra arte, impresa e territorio, e il nostro ruolo consiste nel facilitare questo dialogo, affiancando queste realtà nella costruzione di una nuova dimensione del paesaggio culturale, capace di promuovere forme di collaborazione e di partecipazione”: così, infine, Federico Borreani, responsabile Area Consulenza e Strategia di BAM! Strategie Culturali.

Info: www.metodocontemporaneo.com