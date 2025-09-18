Museo del Vino Primitivo a Manduria: storia, cultura e sostenibilità

Manduria non è solo la culla del Primitivo, ma anche un luogo dove la cultura del vino diventa esperienza

La cooperativa Produttori di Manduria, fondata nel 1932 e riconosciuta come Marchio storico di interesse nazionale, custodisce infatti un patrimonio unico con il Museo della Civiltà del Vino Primitivo, nato oltre vent’anni fa e oggi meta di rilievo internazionale per chi desidera scoprire la storia, le tradizioni e le atmosfere legate a questo vitigno.

Manduria, tra tradizione e sostenibilità

Tra le tante eccellenze che animano l’enoturismo italiano, Manduria rappresenta un esempio di come tradizione, innovazione e sostenibilità possano fondersi per creare un’esperienza unica. Qui, nel cuore del tacco d’Italia, Produttori di Manduria – ad oggi la più antica cooperativa vitivinicola di Puglia, – crea e racconta dal 1932 la storia del Primitivo, un vino che ha saputo conquistare appassionati in tutto il mondo.

Riconosciuto come Marchio storico di interesse nazionale dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Produttori di Manduria continua a distinguersi nella promozione e valorizzazione del territorio e delle sue etichette coniugando tradizione, innovazione e sostenibilità. È stata, nel 2018, tra le prime 9 cantine d’Italia ad aver ottenuto la certificazione di Azienda Sostenibile secondo lo standard Equalitas e tra le sue azioni più recenti si annovera un importante progetto di sostenibilità ambientale per ridurre l’utilizzo del vetro che ha visto la sostituzione di oltre un milione di bottiglie da 650 grammi, le più utilizzate nella produzione dei suoi vini (Lirica, Memoria, Madrigale, Aka, Zin, Alice, etc.), con quelle da 500 grammi consentendo di risparmiare circa 1.500 tonnellate di vetro acquistato, rivenduto e smaltito. Un risparmio che in termini di emissioni è stimato in circa 250 tonnellate di CO₂ all’anno. Inoltre, grazie a un impianto fotovoltaico da 420 kW, l’azienda riduce ulteriormente le emissioni di CO₂ di 140 tonnellate all’anno.

I Produttori di Manduria vantano 700 ettari di vigneti dislocati sul territorio di Manduria e comuni limitrofi, di cui un terzo circa ancora coltivati con il tradizionale sistema ad alberello. La cantina conta su 300 artigiani vignaioli, riconosciuti come Maestri in Primitivo ed impegnati a valorizzare il Primitivo di Manduria DOC.

Museo della Civiltà del Vino Primitivo

Produttori di Manduria, Maestri in Primitivo dal 1932, con il Museo della Civiltà del Vino Primitivo è diventato meta ideale per chi cerca un’esperienza ricca di storia, cultura e buon vino. Il Museo della Civiltà del Vino Primitivo, di rilevanza etnografica e documentaria riconosciuta a livello internazionale, porta avanti una serie di tour enogastronomici per promuovere le eccellenze del territorio e l’eredità culturale della vinificazione del Primitivo. Nato oltre 20 anni fa con una forte vocazione alla memoria, il Museo custodisce le tracce di una storia da preservare, raccogliendo oggetti e testimonianze in un suggestivo percorso ipogeo in quelle che erano le antiche cisterne dell’ottocentesca Cantina, oggi divenute originali ambientazioni tematiche.

Oltre alle visite guidate, è possibile partecipare, su preotazione, a degustazioni di alcune delle etichette più apprezzate di Produttori di Manduria. Con ben 22 etichette, tra rossi, bianchi, rosé e bollicine, Produttori di Manduria racconta, attraverso ciascuna di queste, un capitolo unico della sua storia tramandando un patrimonio enologico e culturale da custodire e preservare.

La vendemmia 2025

Dopo un 2024 complesso, segnato da condizioni climatiche non fra le più favorevoli e caratterizzato da una produzione complessiva particolarmente esigua, la stagione 2025 nelle terre del Primitivo ha segnato una forte ripresa, grazie a un andamento climatico equilibrato e benevolo in tutte le fasi di sviluppo della vite. Condizioni che hanno permesso lo sviluppo di grappoli sani e maturi e un avvio vendemmiale regolare.

L’inverno mite e la primavera ben distribuita hanno favorito lo sviluppo vegetativo, mentre l’estate, calda e ventilata, ha garantito eccellenti escursioni termiche tra giorno e notte. La raccolta, avviata il 21 agosto, ha così portato in cantina grappoli sani, maturi e ricchi di aromaticità, con una concentrazione zuccherina pronta per vini strutturati e intensi. Nei prossimi mesi, con l’evoluzione in cantina, queste uve sane e ricche di aromi potranno tradursi in vini capaci di raccontare ancora una volta al meglio l’identità della Puglia e del Made in Italy in un’Italia che è culla dell’enogastronomia,in grado di attrarre ogni anno milioni di appassionati.

Sono oltre 14,5 milioni i “turisti del gusto”, con una spesa media per turista che arriva fino a 400 euro, contribuendo a un mercato che ha raggiunto i 2,9 miliardi di euro nel 2024, con una crescita del 16% rispetto al 2023. Le stime per il futuro sono altrettanto promettenti: secondo l’ultimo report Grand View Research, il settore crescerà del +12,9% annuo nei prossimi cinque anni, affiancato da un’espansione ancora più rapida del turismo culinario (+19,7%).