Mandrarossa, etichette di Sicilia e sostenibilità

Il simbolo sulle etichette dei vini Mandrarossa non è una stella, e nemmeno una girandola. È una palma, anzi una palma nana – o palma di San Pietro – molto diffusa nell’area mediterranea in generale e nella zona di Menfi in particolare.

Una scelta niente affatto casuale: l’investimento, anche d’immagine,di Cantine Settesoli su questo territorio deriva dal fatto che la cooperativa è nata proprio a Menfi, nel 1958, per volontà di 68 viticoltori. "Dobbiamo molto allo spirito imprenditoriale di quei 68 soci – ha commentato Giuseppe Bursi, presidente del consiglio d’amministrazione – perché è grazie alla loro intuizione che nel 2025 Cantine Settesoli può contare su 2000 soci per un totale di 5700 ettari di vigneto coltivati, il 7% dell’intera superficie vitata dell’isola (1000 ettari dei quali coltivati in biologico). La palma nana è un simbolo fortemente identitario, ma è anche un elemento naturale che ci ricorda ogni giorno quanto sia importante portare rispetto ai cicli naturali e all’ambiente che ospita le vigne dei soci. Cantine Settesoli è stata una pioniera della sostenibilità ambientale, e non solo in Sicilia".

Terrazza della cantina e shop Mandrarossa

Nel 2003, infatti, Cantine Settesoli è stata la prima azienda del vino in Italia ad attivare il sistema di tracciabilità della filiera, oltre ad avere realizzato un importante impianto fotovoltaico in partnership con Enel (attualmente, gli impianti attivi sono 11 e producono il 23% dell’energia consumata dall’azienda).

Il brand Mandrarossa nasce nel 1999 con l’intento di farsi conoscere e diventare punto di riferimento nel canale Horeca. Nel tempo ci riesce particolarmente bene, grazie ad anni di studio e di ricerca sulle cultivar locali e internazionali e sulle caratteristiche a loro donate dal terroir locale. Il risultato di questi studi è la linea, completamente fuori dagli stereotipi del vino siciliano, dei Vini Varietali: dodici monovarietali dall’etichetta identica in tutto, se non nel differente colore dei sette cerchi, a richiamare i “sette soli” della casa madre.

Grecanico Dorato, Grillo, Zibibbo, Frappato, Nero d’Avola, Chardonnay, Viognier, Fiano, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon, Vermentino: selezioni di uve autoctone e internazionali con il compito di esprimere un pezzetto di Sicilia, della sua storia e del suo territorio, attraverso un unico vitigno in purezza alla volta. In questi vini è evidente la filosofia Mandrarossa: portare i soci alla produzione di uve di qualità, anche a discapito della quantità.

Per scoprire la linea dei monovarietali, niente di meglio che partire dal Fiano – sorprendentemente sapido e vegetale – e il Viognier, di pesca dorata e mandorle amare. A raccontare la vera essenza dei territori siciliani la linea Storie ritrovate. Vini da Menfi, Etna e Pantelleria nati da storie di incontri con i garibaldini, di donne e di lavoro riproposte anche dalle poetiche etichette disegnate dall’artista e illustratrice Nancy Rossit.