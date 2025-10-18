Louis Roederer, 300 anni di Champagne d’autore dal mito del Cristal alla Réserve Perpétuelle
Fondata nel 1776, è una delle ultime grandi Maison indipententi e familiari. Un immenso patrimonio enologico oggi convertito biologico, che vanta 50 ettari di vigneti e 420 parcelle tra Grand Cru e Premier Cru
Trecento anni di storia, sette generazioni, 250 ettari di vigneti e 420 parcelle tra Grand Cru e Premier Cru: Champagne Louis Roederer è una Maison ancora oggi profondamente familiare, guidata da un pensiero enologico indipendente e fuori dagli schemi.
A rappresentarla, Frédéric Rouzaud, settima generazione della famiglia fondatrice, affiancato dallo Chef de Caves Jean-Baptiste Lécaillon. “Ogni dettaglio conta”, sottolinea Rouzaud, parlando di biodiversità e pratiche viticole sostenibili, adottate da tempo. Già dalla fine degli anni ’90, la Maison ha avviato una riflessione sul futuro della viticoltura, abbandonando gli apporti chimici e puntando sulla rigenerazione dei suoli per garantire la vitalità delle piante.
Jean-Baptiste Lécaillon e la sua visione olistica
Dotato di mente brillante e sensibilità rara, Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Cave, entra in Maison nel 1989 e, dopo dieci anni, assume la responsabilità dei vigneti. Dal 2000 avvia la conversione biologica, la biodinamica, la permacultura e la viticoltura rigenerativa, integrando uomo, terroir e vigna in un sistema armonico. Non anticipa il cambiamento climatico, ma lo accompagna con una riflessione continua sull’unicità del patrimonio viticolo, preservato grazie alla selezione massale, alle rese contenute e alla maturazione fenologica e tecnologica delle uve.
Il risultato è una materia viva, espressione autentica del territorio: verticalità, sapidità, finezza, concentrazione. Tra i progetti più significativi, ‘In Vinifera aeternitas’ prevede la coltivazione diretta dei portainnesti nel Domaine, la conservazione della diversità genetica, la potatura mirata, l’integrazione di alberi da frutto, arnie, acqua e vegetazione. “La nostra pépinière è un patrimonio unico: creata negli anni ’90, è il luogo dove selezioniamo e moltiplichiamo le nostre migliori viti e portainnesti. Questa pratica ci consente di ottenere piante con radici forti e profonde, capaci di esprimere al meglio il terroir.”
Cristal, l’eccellenza che nasce per lo Zar
Nel 1833, Louis Roederer eredita la Maison fondata nel 1776 e ne rilancia il nome a livello internazionale, conquistando la Russia imperiale. Lo Zar Alessandro II, grande estimatore, chiede ogni anno la miglior cuvée e nel 1876 commissiona una bottiglia esclusiva in cristallo, trasparente e inconfondibile: nasce così Cristal Roederer, il cui ‘habillage’ è rimasto invariato da oltre un secolo. Oggi Cristal è uno Champagne di culto, prodotto in quantità limitata e sempre più richiesto. “Per produrre Cristal servono cieli blu e nessuna nube”, afferma Lécaillon. Le uve provengono esclusivamente dai 204 ettari di vigneti di proprietà, tutti classificati Premiers e Grands Crus. La cuvée, composta in parte da Chardonnay, si distingue per eleganza, finezza ed equilibrio, elaborata da sempre con la stessa cura.
Cristal si declina in quattro espressioni principali: Cristal Blanc, Cristal Rosé, Cristal Late Release e Cristal Vinothèque. Quest’ultimo rappresenta la massima espressione della Maison, con un affinamento che dura anche 31 anni: “Per ogni cuvée, selezioniamo solo le parcelle con lo stesso profilo, per esprimere al meglio il nostro stile e garantire coerenza qualitativa. Per il Cristal utilizziamo 45 parcelle, 4 per il Blanc de Blancs, 37 per il Rosé”. In generale, l’affinamento è sempre piuttosto lungo: sei anni in cantina, seguiti da 3-4 mesi di riposo post-imbottigliamento, due giorni di remuage manuale e altri 3-4 mesi di riposo. L’annata 2008, considerata eccezionale, ha avuto un affinamento di otto anni. Il remuage manuale è riservato anche ai grandi formati e alle collezioni speciali, gestito da tre persone in turni di quattro ore, capaci di trattare fino a 26.000 bottiglie al giorno.
Réserve Perpétuelle, la memoria di Louis Roederer Collection
Introdotta nel 2012, la Réserve Perpétuelle è l’anima di Louis Roederer Collection. Conservata in grandi vasche d’acciaio inox, “trattasi di cubi in acciaio con Pinot Noir e Chardonnay, metà e metà”, si ispira al metodo Solera, quello Champenoise introdotto da Jacques Selosse: un assemblaggio dinamico tra vini dell’annata e una base di vecchie cuvée, custodite e rinnovate nel tempo. L’acciaio inox e la temperatura controllata preservano gli aromi, esaltano la freschezza e sviluppano una struttura complessa, con sfumature speziate e saline. È la natura, insieme alla tecnica, a guidare l’equilibrio.
Jean-Baptiste Lécaillon ha adottato questo approccio per dare continuità gusto olfattiva al Brut Premier, in risposta ai cambiamenti climatici. La Collection, di cui oggi sono prodotte tra 2,2 e 2,5 milioni di bottiglie l’anno, include circa il 35% di vini provenienti dalla Réserve Perpétuelle. “Amo la Collection; amavo anche il Brut Premier, ma la Collection è più fine, multicolore, con caratteri diversi. È la natura, insieme alla temperatura, che permette questo equilibrio”. Ogni annata è calibrata con sensibilità, senza formule rigide: la percentuale varia tra il 30 e il 35%, secondo le caratteristiche dell’anno.
Indipendente e familiare
Oggi, Louis Roederer rimane una delle ultime grandi Maison indipendenti e familiari di Champagne. La sua forza risiede nella continuità, nella libertà creativa e in un profondo rispetto per la natura. Ogni bottiglia è il frutto di un equilibrio perfetto tra visione, scienza e sensibilità: la stessa che, dal 1776, accompagna la Maison nel suo dialogo eterno con la terra, la luce e il tempo.