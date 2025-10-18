Louis Roederer, 300 anni di Champagne d’autore dal mito del Cristal alla Réserve Perpétuelle

Trecento anni di storia, sette generazioni, 250 ettari di vigneti e 420 parcelle tra Grand Cru e Premier Cru: Champagne Louis Roederer è una Maison ancora oggi profondamente familiare, guidata da un pensiero enologico indipendente e fuori dagli schemi.

A rappresentarla, Frédéric Rouzaud, settima generazione della famiglia fondatrice, affiancato dallo Chef de Caves Jean-Baptiste Lécaillon. “Ogni dettaglio conta”, sottolinea Rouzaud, parlando di biodiversità e pratiche viticole sostenibili, adottate da tempo. Già dalla fine degli anni ’90, la Maison ha avviato una riflessione sul futuro della viticoltura, abbandonando gli apporti chimici e puntando sulla rigenerazione dei suoli per garantire la vitalità delle piante.

Champagne Louis Roederer

Jean-Baptiste Lécaillon e la sua visione olistica

Dotato di mente brillante e sensibilità rara, Jean-Baptiste Lécaillon, Chef de Cave, entra in Maison nel 1989 e, dopo dieci anni, assume la responsabilità dei vigneti. Dal 2000 avvia la conversione biologica, la biodinamica, la permacultura e la viticoltura rigenerativa, integrando uomo, terroir e vigna in un sistema armonico. Non anticipa il cambiamento climatico, ma lo accompagna con una riflessione continua sull’unicità del patrimonio viticolo, preservato grazie alla selezione massale, alle rese contenute e alla maturazione fenologica e tecnologica delle uve.

Vigneti in collina della cantina

Il risultato è una materia viva, espressione autentica del territorio: verticalità, sapidità, finezza, concentrazione. Tra i progetti più significativi, ‘In Vinifera aeternitas’ prevede la coltivazione diretta dei portainnesti nel Domaine, la conservazione della diversità genetica, la potatura mirata, l’integrazione di alberi da frutto, arnie, acqua e vegetazione. “La nostra pépinière è un patrimonio unico: creata negli anni ’90, è il luogo dove selezioniamo e moltiplichiamo le nostre migliori viti e portainnesti. Questa pratica ci consente di ottenere piante con radici forti e profonde, capaci di esprimere al meglio il terroir.”

Cristal, l’eccellenza che nasce per lo Zar

Nel 1833, Louis Roederer eredita la Maison fondata nel 1776 e ne rilancia il nome a livello internazionale, conquistando la Russia imperiale. Lo Zar Alessandro II, grande estimatore, chiede ogni anno la miglior cuvée e nel 1876 commissiona una bottiglia esclusiva in cristallo, trasparente e inconfondibile: nasce così Cristal Roederer, il cui ‘habillage’ è rimasto invariato da oltre un secolo. Oggi Cristal è uno Champagne di culto, prodotto in quantità limitata e sempre più richiesto. “Per produrre Cristal servono cieli blu e nessuna nube”, afferma Lécaillon. Le uve provengono esclusivamente dai 204 ettari di vigneti di proprietà, tutti classificati Premiers e Grands Crus. La cuvée, composta in parte da Chardonnay, si distingue per eleganza, finezza ed equilibrio, elaborata da sempre con la stessa cura.

L'elegante sala degustazione

Cristal si declina in quattro espressioni principali: Cristal Blanc, Cristal Rosé, Cristal Late Release e Cristal Vinothèque. Quest’ultimo rappresenta la massima espressione della Maison, con un affinamento che dura anche 31 anni: “Per ogni cuvée, selezioniamo solo le parcelle con lo stesso profilo, per esprimere al meglio il nostro stile e garantire coerenza qualitativa. Per il Cristal utilizziamo 45 parcelle, 4 per il Blanc de Blancs, 37 per il Rosé”. In generale, l’affinamento è sempre piuttosto lungo: sei anni in cantina, seguiti da 3-4 mesi di riposo post-imbottigliamento, due giorni di remuage manuale e altri 3-4 mesi di riposo. L’annata 2008, considerata eccezionale, ha avuto un affinamento di otto anni. Il remuage manuale è riservato anche ai grandi formati e alle collezioni speciali, gestito da tre persone in turni di quattro ore, capaci di trattare fino a 26.000 bottiglie al giorno.

Réserve Perpétuelle, la memoria di Louis Roederer Collection

Introdotta nel 2012, la Réserve Perpétuelle è l’anima di Louis Roederer Collection. Conservata in grandi vasche d’acciaio inox, “trattasi di cubi in acciaio con Pinot Noir e Chardonnay, metà e metà”, si ispira al metodo Solera, quello Champenoise introdotto da Jacques Selosse: un assemblaggio dinamico tra vini dell’annata e una base di vecchie cuvée, custodite e rinnovate nel tempo. L’acciaio inox e la temperatura controllata preservano gli aromi, esaltano la freschezza e sviluppano una struttura complessa, con sfumature speziate e saline. È la natura, insieme alla tecnica, a guidare l’equilibrio.

Louis Roederer, cantina di affinamento

Jean-Baptiste Lécaillon ha adottato questo approccio per dare continuità gusto olfattiva al Brut Premier, in risposta ai cambiamenti climatici. La Collection, di cui oggi sono prodotte tra 2,2 e 2,5 milioni di bottiglie l’anno, include circa il 35% di vini provenienti dalla Réserve Perpétuelle. “Amo la Collection; amavo anche il Brut Premier, ma la Collection è più fine, multicolore, con caratteri diversi. È la natura, insieme alla temperatura, che permette questo equilibrio”. Ogni annata è calibrata con sensibilità, senza formule rigide: la percentuale varia tra il 30 e il 35%, secondo le caratteristiche dell’anno.

Indipendente e familiare

L'ingresso della Maison e una bottiglia di Blanc de blancs

Oggi, Louis Roederer rimane una delle ultime grandi Maison indipendenti e familiari di Champagne. La sua forza risiede nella continuità, nella libertà creativa e in un profondo rispetto per la natura. Ogni bottiglia è il frutto di un equilibrio perfetto tra visione, scienza e sensibilità: la stessa che, dal 1776, accompagna la Maison nel suo dialogo eterno con la terra, la luce e il tempo.