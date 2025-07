Aquarius Rosé Brut, le bollicine di Valdo uniscono Nord e Sud

Un nuovo spumante, dal gusto contemporaneo e dall’etichetta accattivante. Partendo dal Prosecco, dove tutto è cominciato nel 1926 e attorno al quale (quasi) tutto ruota ancora oggi, ma andando oltre, per esplorare nuove sensazioni olfattive e gustative. E nuove tonalità, perché stiamo parlando di una bollicina rosata, di quelle che stanno finalmente prendendo piede anche in Italia.

Valdo lancia Aquarius Rosé Brut, l’ultima novità della storica cantina di Valdobbiadene che continua a distinguersi per il suo spirito innovativo. Un prodotto ricercato, inedito e intrigante blend di Glera – l’uva del Prosecco – e Nerello Mascalese, vitigno a bacca nera identificativo dell’Etna, per portare nel bicchiere un inebriante cortocircuito tra nord-est e sud isolano. Una combinazione studiata per offrire un perfetto equilibrio tra freschezza e complessità. Al palato si svela un bouquet fruttato e vibrante, una danza elegante di bollicine che invita al sorso.

Aquarius Rosé Brut è un vino che allo stesso tempo strizza l’occhio alle tendenze di mercato, che vedono i rosé sempre più apprezzati, e la primavera-estate è senza dubbio il loro periodo di punta. A dare un ulteriore tocco di classe ad Aquarius Rosé Brut c’è poi l’etichetta firmata dalla designer newyorkese Ceci Johonson, già autrice dell’immagine dell’Aquarius Blanc de Blancs, di cui la versione rosé è l’ideale completamento di gamma. Il design trae ispirazione da un mondo sottomarino, popolato da sirene danzanti, piante e creature marine, immerso in un mare di bollicine rosate. Il decoro nasce da un acquerello dipinto a mano, poi trasformato in un’immagine tridimensionale grazie alla stampa digitale in rilievo su vetro, che dona alla bottiglia un sorprendente effetto touch 3D, per un’esperienza sensoriale inedita.

"La collezione delle Special Edition è il progetto disruptive di Valdo nato nel 2014 – spiega Pierluigi Bolla , presidente di Valdo – quando abbiamo presentato a Milano, nel corso dedla Design Week, la nostra prima bottiglia artistica. È stato subito un grande successo, i nostri clienti horeca hanno attribuito a questo prodotto un fascino particolare e un grande appeal, sviluppato su un concept innovativo, vivace, allegro, anticonformista, democratico, perfetto per i momenti di convivialità e per l’aperitivo. È diventato un trend, molto seguito in Italia e nel mondo, un inno alla gioia e, pensando al pubblico femminile appassionato di Prosecco, abbiamo realizzato una versione rosé, molto particolare, una cuvée che unisce due vitigni quali Glera, l’uva del Prosecco, e Nerello Mascalese, vitigno siciliano. Un matrimonio di uve per ottenere un gusto fresco, morbido e unico nel suo genere memorabile per le sue bottiglie originali, con elementi estetici dirompenti: la Floral, la Jungle, la Paradise e infine l’Aquarius, quest’anno presentata anche in versione rosé".

Aquarius Rosé è disponibile presso le migliori enoteche italiane e sui principali e-shop del vino, al prezzo consigliato di 14,90 euro.