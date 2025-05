Lavis, quando il vino è un Ritratto: 6 nuove etichette tra enologia e arte

Tradizione che si rinnova. Cantina Lavis, storica cooperativa vitivinicola nel cuore del Trentino, rilancia la sua storica linea ‘Ritratti’ con 6 nuove etichette, ognuna ispirata a un’opera d’arte originale, che esprimono l’eccellenza qualitativa delle Colline Avisiane.

I Ritratti di Lavis è collezione nata nel 1988 nell’ambito del Progetto Qualità, iniziativa pionieristica di zonazione del territorio, volta a migliorare la qualità dei vini anche attraverso la riduzione delle rese, la selezione meticolosa delle uve e l’adozione di tecniche di cantina innovative. Questa collezione ha segnato un punto di svolta nella viticoltura trentina e ancora oggi punta su vini dal carattere unico, risultato del lavoro quotidiano delle persone che da generazioni contribuiscono a scrivere la storia dell’azienda.

“E’ il rinnovo di un percorso collettivo, frutto della sinergia tra soci, agronomi ed enologi, che cooperano ogni giorno in uno scambio continuo di know-how ed esperienza”, racconta Ezio Dallagiacoma, direttore tecnico ed enologo di Cantina Lavis. “Il cambiamento climatico ci spinge infatti a ripensare al lavoro in vigna e noi lo facciamo con nuovi protocolli, trasformando le difficoltà in opportunità. Dall’ascolto della terra nascono vini che danno voce al territorio”, conclude Dallagiacoma.

La cantina trentina, nata nel 1948 a Lavis, lungo le rive del torrente Avisio, oggi riunisce 400 soci, custodi di circa 400 ettari vitati che si estendono attorno al borgo di Lavis e sui dolci pendii delle Colline Avisiane: mosaico di suoli e microclimi dove ogni bottiglia diventa espressione del terroir di provenienza. La cantina propone due linee di prodotto - Ritratti e Classici - per una produzione annua di circa 2 milioni di bottiglie. I vigneti, a gestione famigliare, variano dai 250 ai quasi 600 metri di altitudine, e godono di ottima esposizione solare e di un microclima temperato dall’Ora del Garda, una brezza che sale dal lago e accarezza i filari. Piccoli fazzoletti di terra custodiscono una biodiversità unica.

I terreni sono coltivati col sistema integrato per ridurre al minimo l’utilizzo di fitosanitari di sintesi e adottando pratiche sostenibili nel rispetto dell’ambiente. Un impegno confermato dalla certificazione SQNPI (Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata). Nel 2003 Lavis si è fusa con Cantina Valle di Cembra, unendo competenze e persone per una migliore valorizzazione del territorio e dell’identità vitivinicola del Trentino.

Gli assaggi

La gamma Ritratti si compone di sei referenze - Sauvignon, Chardonnay, Gewürztraminer, Cabernet Sauvignon, Lagrein e Pinot Nero – distribuite esclusivamente nel canale Horeca (in enoteca dai 18 ai 21 €). Il Gewürztraminer 2023 non è per nulla piacione, frutta e fiori al naso, potente e complesso al palato. Lo Chardonnay 2023 è un grande bianco di montagna, frutta esotica e agrumi al naso, intenso e cremoso al sorso. Il Pinot nero 2022 , elegante e raffinato, offre frutta rossa e spezie delicate al naso e conclude con un sorso morbido sintesi di equilibrio e grande finezza.

Info: la-vis.com