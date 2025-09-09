Heida, il vino più alto d’Europa conosciuto già dai Romani: com’è e dove si trova

La cantina è dedicata a un santo, il vitigno principale si chiama Pagano. Contraddizioni e commistioni tipiche dei villaggi alpini, dove a prevalere è sempre l’animo popolare e a contare davvero, più che sacro o profano, è la tradizione e la storia locale.

St. Jodern Kellerei

La St. Jodern Kellerei

Siamo a Visperterminen, nel Canton Vallese, poco oltre il passo del Sempione, in una Svizzera non lontana dall’Italia, con cui anzi condivide diverse montagne che fanno da linea di confine. Qui ci sono i vigneti più alti d’Europa, un titolo che in realtà più d’uno rivendica, sulle Alpi e non solo, tuttavia la St. Jodern Kellerei è senz’altro fra i pretendenti più autorevoli.

“Ce la giochiamo con la valdostana Cave Mont Blanc – sorride Luisa Hock, responsabile Marketing - entrambi abbiamo vigne attorno ai 1.150 metri. Lì però hanno una grossa piana mentre noi le abbiamo tutte in forte pendenza, 45 ettari dai 650 metri in su, dove si raccoglie e si lavora esclusivamente a mano. Forse non abbiamo la singola pianta più alta ma sicuramente nessuno, in Europa, ha un patrimonio vinicolo così ampio a queste altitudini”.

Vitigno antico

I vigneti in forte pendenza dell'Heidadorf

Patrimonio vinicolo fondato soprattutto sull’Heida, o Païen in francese, Pagano appunto, vitigno che porta questo nome perché conosciuto già dai Romani. “E’ uno dei soli tre vitigni veramente autoctoni dell’Europa – rivendica Hock – perché anche quelli storici francesi tradizionalmente considerati autoctoni, in realtà sono stati importati da altre popolazioni, per quanto secoli fa. L’Heida invece è sempre stato qua fin dai tempi antichi, tanto che il più famoso Gewürztraminer nasce da una sua variazione genetica”. Inoltre, alcune viti sopravvissute alla fillossera sono ancora a piede franco, rappresentando oggi un patrimonio enologico e anche culturale di grande rilievo.

Heidadorf

Luisa Hock, responsabile marketing dell cantina

Mettiamo quindi insieme questi elementi e aggiungiamoci che il vino qui si è sempre fato, non si è ‘andati in alto’ per moda o per necessità dettate dal cambiamento climatico, ed ecco allora che quel concetto di terroir spesso abusato, magari buttato lì perché un francesismo quando si parla di vino ci sta sempre bene, trova qui piena applicazione e sublimazione. E non a caso la frazione alta di Visperterminen, con la cantina e i vigneti più suggestivi, si chiama Heidadorf, paese dell’Heida, a conferma del forte legame tra la produzione vinicola e la comunità locale.

Nuova cantina

I serbatoi d'acciaio della nuova cantina

“Nella valle il vino è sempre strato fatto – racconta Hock – ma era una produzione familiare, non organizzata, e piano piano rischiava di andare a perdersi. Con la nascita della cantina cooperativa, negli anni Ottanta si è cominciato a produrre vino per commercializzarlo e oggi siamo una solida realtà di 600 soci e 400 conferitori, per 400mila bottiglie l’anno”.

I conferitori vengono pagati in base alla quantità ma anche alla qualità delle uve, secondo precisi parametri. Inoltre, l’anno scorso è stata totalmente riammodernata la cantina, dalle vasche alla linea di imbottigliamento: un investimento significativo per salire un ulteriore gradino nella scala dell’eccellenza enologica.

Heida

Heida Grand Cru

Nel nome dell’Heida, ovviamente, che copre circa un terzo della produzione totale, nelle due versioni in acciaio e barricata, cui si aggiungono chicche come il Grand Gru da vigne selezionate o il Veritas, con uve provenienti esclusivamente da piante con più di cent'anni, o ancora lo spumante metodo classico extra brut. “E’ un vino unico – dice ancora Luisa Hock – che nasce in montagna ma dai sapori esotici, come mango o papaya, un vitigno dalla decisa impronta aromatica che viene però bilanciata dalla spiccata acidità, così da ottenere nel bicchiere un sorso equilibrato”.

Gli altri vini

Scorrendo la gamma azienda troviamo poi il Fendant, denominazione vallesana a base di uve Chasselas, e un altro vino tipico della montagna come il Sylvaner, qui chiamato Johannisberg. Completano il ventaglio dei bianchi un Moscato e un blend a base di Heida, Chasselar, Sylvaner e Riesling. Il fronte rossista è rappresentato dal montagnino (e beverino) Gamay e dal Pinot Noir, in purezza oppure assemblati con tagli di Gamaret e Syrah. Molto interessante il Pinot Noir barricato, con il legno che rimane sullo sfondo per lasciare campo libero a un intrigante trama di cuoio e pepe.