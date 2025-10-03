Terre d’Aenòr, il nuovo che avanza n Franciacorta

La carriera da avvocato era lì ad attenderla, dopo la laurea in Giurisprudenza, invece proprio in quel momento è passato il classico treno da prendere al volo. E così, tra la toga e la vite Eleonora Bianchi ha scelto quest’ultima, diventando uno dei nomi di riferimento della nuova generazione di produttori franciacortini.

La sua Terre d’Aenòr, fondata nel 2018, appena sette anni più tardi – e con in mezzo le stagioni ballerini del Covid – è una solida realtà da 300mila bottiglie, con 47 ettari vitati in 7 diversi Comuni della denominazione. "Abbiamo costi maggiori, ma ci permette di valorizzare le specificità pedoclimatiche del territorio" spiega Eleonora, classe 1995.

Sei i Franciacorta in gamma (Brut, Extra Brut, Pas Dosè, Satén, Rosè e il non comune Demi Sec), cui si aggiungono i due fermi Curtefranca Doc E’ Norì (100% Chardonnay) e il Sebino Igt Spadone (taglio bordolese di Merlot e Caberntet Sauvignon). Come da tradizione franciacortina domina lo Chardonnay (33 ettari) seguito dal Pinot Nero (10 ettari), ma nelle prossime annate farà capolino anche il Pinot Bianco, in particolare nel Satén.

"Vinifichiamo solo uve di proprietà dai nostri 36 appezzamenti– racconta la giovane produttrice – tutte certificate biologiche fin dalla prima vendemmia, perché la mia famiglia possedeva già delle vigne ma facevamo da conferitori ad alcuni grandi nomi della zona. Poi si sono create le condizioni per diventare produttori e, incoraggiata da mio papà che è sempre stato appassionato di questo mondo, ho scelto di lasciar perdere la carriera forense e avviare questo progetto imprenditoriale". Una "sfida stimolante", nel posto "dove sono nata e cresciuta, circondata dalla natura". Ad aiutarla - oltre a mamma e papà, imprenditori in un altro settore, sempre prodighi di consigli – c’è Ermes Vianelli, direttore tecnico produttivo, coadiuvato da due enologi aziendali.

Cassette di uva durante la vendemmia

"Dal punto di vista produttivo – dice Bianchi - Terre d’Aenòr si inserisce nel solco della tradizione del Franciacorta, del suo metodo. Il mio ingresso nel mondo del vino penso abbia portato un approccio diverso a livello di brand identity e marketing, grazie a una narrazione moderna che mescola viticoltura, moda e arte. Abbiamo puntato su un posizionamento innovativo e caratterizzante, con un packaging distintivo. La grafica dell’etichetta si ispira alle avanguardie artistiche, con le linee che richiamano le bollicine che salgono nel bicchiere; la moda invece trova espressione a livello di colore, perché ciascuna etichetta è stata selezionata dal Pantone di alcuni degli abiti più iconici che hanno sfilato in passerella. E la carta metallizzata riflette il colore, in modo che ci sia sempre una sfumatura diversa". Sfumature d’Aenòr, il nuovo che avanza in Franciacorta.