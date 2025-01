Fortemasso, a Castelletto vendemmia posticipata per un Barolo d’autore

Le Langhe di Fenoglio e Slow Food, tra letteratura ed enogastronomia. Patrimonio dell’Unesco dal 2014, le colline vitate nel sud del Piemonte, tra le province di Cuneo e Asti, sono la terra dell’uva Nebbiolo (ma ci sono anche Barbera e Dolcetto) e della sua espressione più apprezzata e famosa, il Barolo Docg.

Panoramica dei vigneti in collina

Un territorio straordinario che ospita in località Castelletto, comune di Monforte d’Alba, l’azienda vinicola Fortemasso, su un balcone panoramico che domina le colline. Qui la sottozona (o MGA) prende il nome della località Castelletto, sulle pendici di un versante con una pendenza molto elevata, tra i 360 e i 450 metri. I terreni sono di origine tortoniana chiamati Arenarie di Diano e caratterizzati da una forte presenza di sabbia. Ad un’altitudine più bassa, tra i 300 e i 350 metri slm, si trova la vigna Pressenda, che nasce su un terreno costituito prevalentemente da marna ed enologicamente costituisce il cuore storico della MGA Castelletto. Il clima fresco e ventilato tipico di questa zona si combina con una buona escursione termica tra il giorno e la notte favorendo una vendemmia leggermente posticipata rispetto alla norma.

La cantina

Fortemasso ha completato nel 2013 il portfolio di alta qualità enoica del gruppo AGB-Agricole Gussalli Beretta, fondato dalla omonima famiglia di industriali lombardi, con tenute nelle più prestigiose aree di produzione vinicola italiana (Lo Sparviere in Franciacorta, Castello di Radda in Chianti Classico, Steinhaus in Alto Adige, Orlando Contucci Ponno in Abruzzo). In totale 120 ettari di proprietà per una produzione limitata ed esclusiva di 600.000 bottiglie. Fortemasso può contare su 5 ettari vitati a Nebbiolo per Barolo Docg e anche su 3 ettari destinati alla produzione di Dolcetto d’Alba Doc, Langhe Nebbiolo Doc e Barbera d’Alba Doc. Lo stile è quello di tutte le realtà AGB: estrema attenzione al vigneto e una mano leggera in cantina, al fine di mantenere riconoscibile il Dna delle uve. Condizione climatica e altitudine dei vigneti favoriscono vini di personalità, verticali e di grande eleganza che si ingentiliscono ulteriormente con l’invecchiamento.

Gli assaggi

Le bottiglie degli assaggi

Il Langhe Nebbiolo 2023 fa solo acciaio, un rosso da bere anche rinfrescato come un bianco , piacevolissimo (15 € in cantina). La Barbera d’Alba 2022 (18 €) , legno leggero (1 anno in barriques), è profumata di rosa e mora, sapida, gastronomica, invitante. Il Barolo Castelletto (disponibili annate 2017, 2018 e 2019) è la bandiera di Fortemasso, profuma di ciliegia e liquirizia, eleganza ed equilibrio al palato, grande longevità (48 €). Il Castelletto Riserva 2015 è una chicca per intenditori (100 €). Cru dai vigneti più alti, un anno in barriques, e 2 in botte grande, regala rosa e liquirizia al naso, potenza sapidità e complessità, profondo e armonico, vita lunghissima.

Info: www.fortemasso.it