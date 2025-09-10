Erbaluce, Canavese e Carema: quei vini modellati dal ghiaccio lungo l’antica Via del sale

Come dita che si allungano, inarrestabili e decise, sulla pianura. Le serre che compongono l’anfiteatro morenico di Ivrea sono davvero uniche al mondo, per stato di conservazione e per valore paesaggistico: sono figlie di uno straordinario ghiacciaio, il Balteo, che nelle sue fasi evolutive ha stravolto completamente il paesaggio del Canavese nella sua forma, ma anche e soprattutto nella sua storia.

La strada che passava di qui attraverso i valichi alpini - l’antica Via del sale - è stata una delle più importanti direttrici romane e medievali, ancor più dopo la fondazione (romana, appunto) di Ivrea e Aosta. E, poiché dove c’è l’uomo spesso c’è anche il vino, proprio in questo crocevia sono stati trovati vinaccioli risalenti a circa 3.500 anni fa: segno che il suolo dell’anfiteatro morenico ha da sempre una vocazione per la vitis vinifera.

Bottiglie di Canavese Doc, Erbaluce Docg e Carema Doc

Altro parametro indispensabile per la felice produzione di vino, è il clima. Qui nel Canavese è mite, protetto dalle colline e mitigato dalla presenza di laghi. L’escursione termica e la ventilazione, generata alle Alpi valdostane, lavorano poi in favore di un’alta qualità delle uve in termini di zucchero, acidità e protezione da muffe e fenomeni fungini.

Ci sono tutte le premesse, insomma, perché i vini prodotti in questa zona abbiano un carattere speciale, modellato dal ghiaccio e dal lavoro dell’uomo.

Viaggio tra le denominazioni

Erbaluce di Caluso Docg

Le origini del nome del vitigno Erbaluce si perdono tra la poesia e la mitologia. Che derivi dalla ninfa Albaluce, figlia del Sole e dell’Aurora, o dalla definizione del gioielliere di Casa Savoia, Giovanni Battista Croce, che nel 1600 vide i grappoli “biancheggiando risplendere…”, il fil doré è evidente: L’Erbaluce è un vitigno che emana luce propria, tanto che gli acini risultano quasi fulvi, ramati (come evidenziato dal soprannome piemontese, molto più prosaico, di Uva Rustia). Viene coltivato soprattutto con il sistema della pergola e da disciplinare può essere prodotto come Erbaluce di Caluso Docg bianco fermo, Erbaluce di Caluso Docg Metodo Classico e Erbaluce di Caluso Docg Passito.

Erbaluce allevato con il sistema della Pergola

Da provare

Erbaluce di Caluso Docg bianco fermo T, Cieck 2021- T come tradizione, ma anche come terroir e, volendo, anche come tardiva: così è la vendemmia di Erbaluce che dà vita a T, l’Erbaluce di Caluso Docg bianco fermo nato dall’esperienza di Remo Falconieri, fondatore della cantina Cieck, e dagli studi del Dipartimento di Agraria dell’Università di Torino. L’uva di T viene lasciata sui tralci anche per due settimane oltre la fine della vendemmia: ne risulta un vino intenso e profondo, in qualche modo lucente. Anche il San Giorgio Erbaluce di Caluso Docg Spumante 2020 di Cieck merita l’assaggio, fosse anche solo in rispetto alla storia dell’azienda, pioniera della spumantizzazione nel Canavese in tempi non sospetti, negli anni Ottanta.

I vini di Cieck in degustazione

Erbaluce di Caluso Docg Brut 2021 Serra Classic, Cantina della Serra - Il Serra Classic trascorre 36 mesi sui lieviti prima di offrire al calice tutto il suo profumo di fiori di sambuco, camomilla, artemisia. Poca frutta e tanti aromi ben più complessi si innestano sul perlage fine di questo spumante ben fatto, persino leggermente sapido.

Erbaluce di Caluso Docg Metodo Classico 2017 Sessanta, Tenuta Roletto - Le pergole di Erbaluce della tenuta Roletto sono una carezza per la vista. Curatissime e simmetriche, producono le uve di qualità alla base del Sessanta, così chiamato perché, tautologicamente, viene fatto riposare sui lieviti per 60 mesi. È questo lungo sonno a donargli il sentore fresco e accogliente del pane del mattino.

Tenuta Roletto

Erbaluce di Caluso Docg Passito Riserva L’Arbat 2018, Azienda agricola Pozzo - Le sorelle Elisa e Claudia selezionano i grappoli esposti ai raggi del sole (nel dialetto locale, “arbat”, appunto) per poi raccoglierli e lasciarli appassire naturalmente per cinque mesi prima di vinificarli e lasciare invecchiare il nettare in botti piccole per almeno cinque anni. Il risultato è un vino dove l’acidità riesce a equilibrare la dolcezza in bocca, mentre il naso è nel frattempo perso tra note di miele, pietra spaccata e spezie fresche.

Erbaluce di Caluso DOCG Passito Riserva Pozzo 2017

Canavese Doc

Circa un centinaio di Comuni delle province di Torino, Biella e Vercelli sono coinvolti nella produzione del Canavese Doc, che da disciplinare può essere prodotto con uve Nebbiolo, Barbera, Bonarda, Freisa, Neretto e Uva Rara per il 60% e per il 40% da altre uve rosse non aromatiche e provenienti dalle tre province sopra citate.

Da provare

Nebbiolo Canavese Doc Girumeta, Rostagno - Le uve nebbiolo in purezza vengono affinate per 14-16 mesi in legno di terzo passaggio: poi finiscono qui, in questo Nebbiolo Canavese Doc dal profumo di ciliegia e visciola. Di Rostagno va assaggiato anche il Riesling Renano, che su terreno sabbioso-limoso esprime una sapidità rara.

I vigneti di Rostagno

Canavese Rosato Doc Brut Charme, Le Masche - Charme è una delle ultime etichette di Le Masche, azienda che prende il nome dalle quattro streghe (masche in piemontese) di Levone. Si tratta di un Canavese Rosato Doc vinificato con Metodo Classico e fatto riposare 24 mesi sui lieviti. Del Nebbiolo conserva la rosa, la viola, una punta di fragolina.

Carema Doc

Il Nebbiolo locale, detto Picutener, è alla base del Carema Doc insieme al Pugnet. Siamo al confine con la Valle D’Aosta, sulle pendici del Monte Maletto: la viticoltura non può essere che eroica, qui, sui terrazzamenti faticosamente costruiti da generazioni di vignaioli. Le vigne di Carema sono famose per le pergole sostenute dai pilun, i pilastri in pietra tronco conici che rilasciano calore durante la notte: un capolavoro di ingegneria agricola.

Da provare

Carema Doc 2022, Sorpasso - È il sorpasso della tartaruga sulla lepre (e non il film di Dino Risi) a essere celebrato nel nome di questa cantina giovane e sorprendente. Sorprendente almeno quanto il Carema DOC fatto al 95% di Nebbiolo (per i precisi: Picotendro cloni 308, 415, 423), Ner d'Ala e Neretto, non chiarificato e non filtrato. Più che i nebbioli famosi del Piemonte, questo Carema Doc ricorda nella sua austerità la Chiavennasca: spontaneo in tabacco e cuoio, è di montagna e non lo nasconde.

I numeri

Passitaia tradizionale per Erbaluce

Infine, i numeri. Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione dei vini Docg di Caluso e Doc di Carema e Canavese opera su cifre davvero impressionanti: oltre un milione e 300mila bottiglie totali tra le denominazioni coperte, per 473 ettari vitati distribuiti tra 40 soci aderenti. Settembre, in particolare, sarà un mese impegnativo per il Consorzio, che tornerà a confrontarsi con il pubblico con eventi come la storica Festa dell’Uva di Caluso (11-16 settembre) giunta alla sua 91esima edizione, o come la 72esima edizione della Festa dell’Uva e del Vino di Carema: occasioni uniche per conoscere in modo più approfondito le caratteristiche delle denominazioni protette e valorizzate dal Consorzio.