Colosi, la Sicilia nel bicchiere da Milazzo a Salina

Il vino passione di famiglia. Nell’entroterra di Milazzo in Sicilia nel dopoguerra Pietro Colosi – nonno di Piero e bisnonno di Pietro e Marianna, oggi terza e quarta generazione – decide di intraprendere l’attività di commercio di vino, poi affiancate dalla produzione e l’imbottigliamento.

La cantina cresce e si trasferisce a Messina e alla fine degli anni ‘90 un passo importante, una vera svolta: un piccolo investimento nell’isola di Salina, dove da tempo la famiglia possedeva un piccolo appezzamento, poi cresciuto con nuovi terreni e una moderna cantina (ultimata nel 2004) .A Salina, piccola isola verde e selvaggia, tra i profumi della macchia mediterranea e vedute mozzafiato, la famiglia Colosi produce vino coltivando vigneti in suggestivi terrazzamenti sul mare. L’azienda, con i suoi 11,5 ettari di vigna tutti certificati biologici e compresi tra Capo Faro e Porri, è fra i produttori più rappresentativi dell’arcipelago delle Eolie.

Il suolo vulcanico ricco di sostanze minerali e le brezze dei venti creano un ecosistema ben equilibrato, che non richiede forzature o stravolgimenti. La ricca e rigogliosa vegetazione della piccola isola garantisce una biodiversità unica di flora e fauna, che contribuisce al soprannome di “Isola Verde”. Altra particolarità di Salina è che qui la coltura della vite è a tutti gli effetti “viticoltura eroica”: i vigneti stanno su terrazze con i tipici muretti a secco, piccoli appezzamenti con filari disposti su terreni scoscesi, con allevamenti a spalliera o controspalliera.

In questa nuova cantina nascono i vini della linea Salina ormai iconici: Secca del Capo, Salina Bianco, Salina Rosato, Salina Rosso, e le malvasie dolci Nurah e Na’Jm, il rosso Guardiano del Faro. Sette bottiglie che parlano di luce, vento, sole e macchia mediterranea, e che rappresentano la punta di diamante della produzione Colosi.

Ma oltre alla linea Salina, c’è la linea Flora con sei referenze di tradizione enologica siciliana, sei monovitigni dalla diversa personalità: Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Grillo in due versioni, Viognier e Moscato. Le bottiglie prodotte in tutto sono mezzo milione, di cui 350.000 della Linea Flora. L’export conta per il 60%. Dal 2007 la cantina si è trasferita da Messina all’attuale sede di Giammoro, alle porte di Milazzo, anche per agevolare la logistica di collegamento con Salina.

Gli assaggi

Le bottiglie Colosi degustate

Salina Rosato 2024 (14 €) è il biglietto d’ingresso sull’isola, blend di Corinto Nero e Nerello Mascalese, macchia mediterranea e agrumi al naso, bocca molto sapida e asciutta. Secca del Capo 2023 (16 €) è il bianco bandiera della maison: Malvasia 100%, solo acciaio, bouquet vibrante di frutta esotica e macchia mediterranea, elegante freschezza in bocca, perfetta per frutti di mare, sushi e crostacei. Il Guardiano del Faro 2021 (28 €) , il cru della produzione salinese, è Nerello mascalese 100% , l’uva rossa principe dell’Etna e della Sicilia orientale. Esprime personalità e insieme eleganza, grazie anche a un anno in botte grande; perfetto su formaggi stagionati e carne alla brace.

Dalla produzione siciliana non può mancare il Nero d’Avola 2023, il rosso che fa rima con Sicilia. Questo, affinato solo in acciaio (solo 9 € in cantina, prezzo super!), è un po’ sbarazzino, di beva disinvolta, naso di frutta rossa matura e al palato note vinose fragranti con tannini che si fanno sentire .

Info: www.cantinecolosi.it