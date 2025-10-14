Colline in Bolle: a Cavriana si celebrano gli spumanti metodo classico della Lombardia

Nel cuore delle colline mantovane, la splendida Villa Mirra di Cavriana, ospita Colline in Bolle, sabato 25 e domenica 26 ottobre 2025: l’evento che celebra il metodo classico della Lombardia.

Un appuntamento che negli anni ha saputo conquistare appassionati e curiosi grazie all’atmosfera autentica e alla possibilità di incontrare i produttori, ascoltarne i racconti, assaggiare il frutto di un lavoro che unisce tecnica e passione. “Colline in Bolle è un’occasione preziosa per accendere i riflettori su una realtà enologica dinamica e in continua evoluzione, che in Lombardia trova la sua terza di elezione. Siamo orgogliosi di dare voce a tanti produttori”, commenta Federico Patera, direttore de La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani.

Un viaggio tra i terroir lombardi

Le bollicine lombarde non si somigliano mai. Dalle eleganze minerali della Franciacorta Dogc alla struttura dell’Oltrepò Pavese Docg, dalla freschezza del Garda Doc alla morbidezza del Lugana Dop, ogni territorio custodisce un carattere unico. Colline in Bolle diventa così un percorso sensoriale che attraversa la regione, tra profumi, storie e sapori diversi, raccontando la straordinaria varietà del Metodo Classico lombardo. “Il Metodo Classico è una tipologia in continua ascesa, che piace agli esperti così come al consumatore curioso. Rappresenta un modo di bere contemporaneo, che incarna perfettamente l’eleganza e lo stile italiano” spiega Paola Ghisi, selegata di ONAV Lombardia.

Brindisi solidali e incontri d’autore

La manifestazione accoglierà il pubblico con etichette appartenenti a circa 50 aziende. Accanto alle degustazioni, il programma propone momenti di approfondimento e solidarietà. La masterclass “Sfumature di Rosa”, curata dal gruppo Donne ONAV, sarà dedicata ai Metodo Classico Rosé e avrà uno scopo benefico: il ricavato sarà devoluto all’AIRC per sostenere la ricerca sul cancro femminile. Tra le altre esperienze da non perdere, la degustazione dedicata al Pinot Nero dell’Oltrepò, accompagnata dal Grana Padano dei Prati Stabili, e il confronto Franciacorta vs Oltrepò, un duello elegante tra due grandi interpreti del vino lombardo.

Oltre le bollicine, il racconto di territorio

Colline in Bolle è molto più di una rassegna enologica: è un modo per entrare nel cuore di un vino che rappresenta stile, cultura e contemporaneità. Ogni calice diventa il racconto di una terra generosa, di produttori che innovano senza perdere il legame con la tradizione. Il Metodo Classico in Lombardia non è solo un piacere da bere, ma un simbolo di eleganza italiana, capace di unire convivialità, ricerca e rispetto per l’ambiente. L’appuntamento è a Villa Mirra, a Cavriana (Mantova), sabato 25 ottobre dalle 15 alle 20 e domenica 26 ottobre dalle 14 alle 19.30. Il biglietto d’ingresso intero costa 18 euro, mentre quello ridotto 12 euro è riservato ai soci ONAV, AIS, FISAR, FIS, ASPI e WSET.