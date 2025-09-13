Col Vertoraz, non chiamatelo Prosecco. “Valdobbiadene e Cartizze: ciò che siamo, dove siamo”

Nessun compromesso. “Produciamo solo ciò che siamo e ‘dove’ siamo”. E’ una filosofia enoica intransigente quella di Col Vetoraz, cantina situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, a quasi 400 metri di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle, parte delle celebri colline del Cartizze.

È proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi e crescere e raggiungere in soli 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 23mila quintali di uva Docg vinificata all’anno da cui nasce una produzione di 1.250.000 di bottiglie.

Loris Dall'Acqua, Francesco Miotto e Paolo De Bortoli

Il 20% delle uve proviene dai vigneti di proprietà, la parte restante viene coltivata da 72 viticoltori di fiducia. "Seguire scrupolosamente un metodo che preservi l'integrità espressiva del frutto di partenza è l'unico modo per riuscire ad ottenere gli equilibri e le armonie naturali che la vite ci ha donato", è la filosofia di Loris Dall’Acqua, amministratore delegato ed enologo di Col Vetoraz.

Contro la banalizzazione della parola “Prosecco”, a rischio di genericità, Col Vetoraz a partire dalla vendemmia 2017 ha fatto una scelta coraggiosa e non facile: rinunciare definitivamente al termine Prosecco, preferendogli “Valdobbiadene Docgg”, definizione comunque prevista da disciplinare. “Noi produciamo ciò che siamo – insiste Dall’Acqua - e in ogni calice dei nostri spumanti ci sono le nostre radici, quelle di una terra che ci ha visto nascere ed evolvere”.

D’altronde il territorio delle colline di Conegliano Valdobbiadene, oggi Patrimonio Unesco, equidistante tra mare e montagne, è già un’eccellenza in sé, immenso valore culturale, storico, paesaggistico. Quindici comuni fanno parte di questo anfiteatro naturale, che si snoda tra ripide pendici collinari ricamate dai vigneti, che vanta una tradizione enologica secolare, un clima mite e un terreno ricco di minerali: habitat ideale per il vitigno Glera, uve che qui vengono lavorate e vendemmiate interamente a mano.

Vinificazione separata delle uve di ogni singolo vigneto, nessun trattamento nemmeno chiarificante, creazione di grandi cuvée con un unico obiettivo: la piacevolezza. Col Vetoraz produce solo Valdobbiadene Docg e Cartizze Docg, espressioni autentiche delle proprie radici.

Gli assaggi

Tutta la linea produttiva Col Vetoraz, come detto, è Valdobbiadene Docg. Qui propongo tre selezioni in base al grado zuccherino, quindi a partire dal più secco al più morbido. Coste di Levante Brut, bolla cremosa asciutta e sapida (zucchero 8 gr/litro) sa di frutta bianca al naso, effervescenza suadente, perfetta per aperitivi o accanto ai crostacei (14,80 €). Coste di Ponente Extra Dry (16 gr/litro) , fiori e frutta al naso e al palato, è intrigante e morbido per aperitivi e fine pasto (14,80 €). Coste di Mezzodì Millesimato Dry (24 gr/litro), floreale e appagante, aromatico e rotondo in bocca, è sorso elegante e piacione, perfetto per brindisi e fuori pasto (16,60 €) . Per tutti questi vini temperatura di servizio rigorosamente tra 6 e 8 °.

Info: www.colvetoraz.it