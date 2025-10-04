Champagne Experience debutta a Bologna: appuntamento in fiera domenica 5 e lunedì 6 ottobre

Bologna, 24 settembre 2025 – Bologna capitale dello Champagne per due giorni. La Champagne Experience 2025, principale manifestazione italiana dedicata alle bollicine francesi, debutta infatti domenica 5 e lunedì 6 ottobre a BolognaFiere. Dopo sette edizioni a Modena, l’evento approda per la prima volta nel capoluogo emiliano, con oltre 700 etichette in degustazione rappresentative di 145 maison e vigneron.

Un’importante novità resa possibile dalla partnership tra BolognaFiere ed Excellence Sidi, il network guidato da Luca Cuzziol che riunisce 21 tra le più prestigiose compagnie di importazione e distribuzione a livello nazionale: da Sagna a Gruppo Meregalli, da Cuzziol GrandiVini a Pellegrini, da Balan a Sarzi Amadè, da Vino & Design a Teatro del Vino, da Proposta Vini a Bolis, da Les Caves de Pyrene a Premium Wine Selection Pws, da Ghilardi Selezioni a Visconti43, da Première ad Agb Selezione, da Philarmonica a Spirits & Colori, da ViteVini ad Apoteca fino a Ceretto Terroirs.

Il debutto a BolognaFiere

Con 8,4 milioni di bottiglie importate nel 2024, l’Italia si conferma al quinto posto nella classifica dei mercati più importanti per lo Champagne (dati Comité Champagne). Molte di queste bottiglie arrivano ai ristoranti e ai locali del Belpaese proprio attraverso le aziende di Excellence Sidi. Riflettori accesi dunque su Bologna e sul più grande evento dedicato alle bollicine francesi in Italia con oltre 700 etichette e tante degustazioni e masterclass. L’ottava edizione di Champagne Experience, è stata presentata, oggi 24 settembre 2025, alla presenza di Luca Cuzziol (presidente Excellence Sidi), Daniele Ara (assessore all’Agricoltura del Comune), Pietro Pellegrini (vicepresidente Excellence Sidi), Gianpiero Calzolari (presidente BolognaFiere) e Giancarlo Tonelli (direttore Confcommercio-Ascom). “Il passaggio da Modena a Bologna rappresenta un’evoluzione naturale per un evento in costante crescita, sempre più centrale per il settore HoReca: la nuova sede, facilmente raggiungibile e ben strutturata, ci permette di offrire un’esperienza ancora più funzionale ed accogliente. Grande attesa anche per le masterclass, che tornano come momento formativo di punta dell’evento: i posti sono quasi esauriti, a conferma del forte interesse verso contenuti di qualità e relatori di alto livello”, ha spiegato Cuzziol, sottolineando anche l’incremento del 20% delle prevendite rispetto al 2024.

Degustazioni e masterclass

Anche per l’ottava edizione, Champagne Experience annuncia un programma di masterclass di alto livello, guidate da professionisti del settore per approfondire le peculiarità del terroir champenois.

I banchi d’assaggio saranno organizzati come di consueto per area geografica, corrispondente alle diverse zone di produzione della regione: Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Côte des Bar, mentre le “maison classiche” saranno riunite in uno spazio dedicato. Tra le curiosità, farà il suo debutto anche il calice ufficiale della manifestazione, appositamente serigrafato.

Il calendario delle masterclass parte il 5 ottobre con “Oltre i colori, Champagne al buio”, una degustazione condotta dal sommelier Luca Boccoli, divulgatore e selezionatore di vini. A seguire, il giornalista ed esperto di Champagne Alberto Lupetti guiderà “I grandi formati”, confronto tra bottiglie in magnum e in jéroboam. Il 6 ottobre sarà la volta di “Spécial Club: è veramente speciale?”, con degustazione abbinata al caviale. Sempre con Lupetti, chiuderà il programma la masterclass “Dal Bianco al Rosa”, dedicata alla filosofia produttiva di alcune grandi maison.

Le sponsor class e il fuori salone

Accanto alle degustazioni, sono previste le sponsor class, organizzate in collaborazione con il Consorzio Parmigiano Reggiano, il Consorzio del Lambrusco e Champagne de Vignerons, che proporranno abbinamenti tra Champagne e prodotti d’eccellenza del territorio emiliano. È già in corso, inoltre, un fuori salone con appuntamenti dedicati alla ristorazione, all’hôtellerie e al catering, pensato per coinvolgere ancora di più il pubblico professionale.

Champagne Experience si conferma così una piattaforma strategica per il settore Ho.Re.Ca. e un evento in grado di richiamare un pubblico internazionale di professionisti e appassionati. Come ha sottolineato Calzolari “questa manifestazione rafforza il ruolo di BolognaFiere come punto di riferimento globale per il vino e l’agroalimentare, con ricadute importanti per il territorio”.

Info e biglietti: www.champagneexperience.it