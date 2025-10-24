Champagne Day: l'abbinamento perfetto è con i salumi italiani

Il 24 ottobre si celebra lo Champagne Day, la giornata internazionale dedicata a un vino dei più eleganti, capace da sempre di ispirare e accompagnare grandi amori e canzoni (tra cui quella, omonima, dell'italianissimo Peppino di Capri).

Un appuntamento nato per unire appassionati e professionisti di tutto il mondo in un unico gesto: stappare una bottiglia e condividere il piacere delle bollicine francesi per antonomasia.

Per lo Champagne Day 2025 il Bureau du Champagne Italia – dopo aver scelto per il 2024 i formaggi - propone l’abbinamento con i salumi italiani. Un incontro tra effervescenza francese e sapori italiani, per un dialogo sorprendente tra acidità e grassezza, freschezza e sapidità. Ecco i 6 abbinamenti proposti per lo Champagne Day 202.

Gli Champagne scelti per l'abbinamento

1. Blanc de Blancs brut con Lardo di Arnad Dop

Burroso, aromatico, pieno di erbe di montagna. Il Lardo di Arnad trova nel Blanc de Blancs il suo contrappunto ideale: acidità tagliente e mineralità che ripuliscono il palato e ne fanno risaltare la dolcezza.

2. Champagne brut con Mortadella Bologna Igp

Morbida, elegante e mai eccessiva. Con un brut classico (Pinot Noir, Meunier e Chardonnay in parti uguali) la mortadella diventa ancora più profumata. Le bollicine smussano la grassezza e amplificano la parte speziata.

3. Champagne brut con Coppa

Un equilibrio tra dolce e sapido, con un filo di spezie. Anche qui il brut sans année, magari con una bella spinta di Pinot Noir, riesce a tenere il passo e a esaltare le note più rotonde del salume.

4. Blanc de Noirs con Salame Gentile

Un abbinamento di complicità, non di contrasto. Il corpo e la vinosità del Blanc de Noirs si legano alla dolcezza e alla granulosità del Salame Gentile, in un dialogo morbido e coerente.

5. Rosé brut con Prosciutto di Parma Dop 24 mesi

Un rosé d’assemblaggio che, con i suoi sentori di frutti rossi, incontra un prosciutto dolce e sapido. Ne nasce un’armonia piena, quasi sensuale, dove la frutta fresca amplifica la stagionatura.

6. Demi-Sec con ‘Nduja di Spilinga

La sfida più audace (e, forse, la più riuscita). Piccantezza e dolcezza si rincorrono tra peperoncino e zucchero, in un abbinamento che racconta tutta la versatilità dello Champagne.

Champagne e salumi italiani, la degustazione

Académie du Champagne

Chiunque può partecipare allo Champagne Day: basta organizzare un brindisi, una cena o una degustazione e condividerla con l’hashtag #ChampagneDay. Infine, il 3 novembre a Milano torna l’Académie du Champagne, tre percorsi di formazione rivolti a tutti e strutturati in base agli interessi e al livello di conoscenza dei partecipanti.

Per iscrizioni e informazioni: https://champagneday.champagne.fr/it/