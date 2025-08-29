Al Castello di Meleto lucciole e libellule per un Chianti d’autore

Lucciole e libellule non sono solo insetti affascinanti e in grado di riportarci immediatamente ai giorni felici della nostra infanzia. Sono anche, e soprattutto, preziosi bioindicatori ambientali: se ci sono loro, non c’è inquinamento, e viceversa.

Una storia secolare

I dintorni del Castello di Meleto, che domina le colline di Gaiole in Chianti dal 1256, sono punteggiati di libellule di giorno e di lucciole al crepuscolo; segno, questo, che il faticoso lavoro sul mantenimento della biodiversità nelle tenute - coltivate a vite e ulivi - sta funzionando davvero. La storia del Castello, oggi lussuoso luogo di ospitalità e di produzione di vino e olio, inizia nell’XI secolo, quando il sito era ancora possedimento dei monaci Benedettini della Badia a Coltibuono. Il castello era già presente in loco nel 1256, quando nel Libro degli Estimi dei Guelfi fiorentini si cita il castello, situato in una posizione molto favorevole al confine tra i territori delle Repubbliche di Firenze e di Siena. Nel 1400 venne riorganizzato come fattoria e poi nel Settecento fu trasformato in una villa nobiliare di campagna.

È di questo periodo la chicca più bella, il segreto meglio conservato del castello: il teatrino settecentesco voluto da Giovanni Francesco di Ricasoli, allora proprietario della tenuta. Una gemma molto cara sia al direttore generale Francesco Montalbano sia alla sales manager Diletta Catalano, che hanno voluto dedicare - insieme al resto del team - un vino al teatro: Teatrico, appunto, un Brut Rosé Metodo Classico interessante e prodotto a partire da uve Sangiovese.

Teatrino Settecentesco con scenografie originali

Dal 1968 il Castello è di proprietà di una società agricola che ha deciso di non rimaneggiarlo eccessivamente, mantenendone la struttura e la vocazione, trasformandolo di fatto in una delle strutture ricettive di maggiore charme della zona: con la sua suite imperiale, le 7 stanze superior in Castello, le 4 stanze in stile toscano in Canonica e gli 11 appartamenti nel Borgo Medievale, è la destinazione migliore per chi - amando il vino - desidera immergersi in oltre mille ettari di boschi, viti e ulivi, senza però rinunciare al contesto storico e al comfort.

Le tenute e i vini

Il Castello di Meleto è una destinazione per tutti, ma è adatta in particolare a chi ama il vino (e la buona, anzi ottima, cucina). Questo perché la struttura si trova nel pieno del Chianti, in una zona fortunata e ricca a livello di suolo. Sei sono le aree gestite e coltivate dal castello: Meleto, in posizione limitrofa al castello, è la zona più calda e più riparata dal vento e ha un terreno di tipo argilloso e ricco di scheletro su cui prosperano Sangiovese, Merlot, Vermentino e Trebbiano.

San Piero in Avenano, zona confinante con la Pieve di Spaltenna, edificio romanico di proprietà di Castello di Meleto è l’area più aperta e ventilata, con un terreno ricco di scheletro su cui viene coltivato il Vermentino, accanto al Sangiovese e a piccole percentuali di Malvasia Nera e Merlot. In quest’area si trova Camboi, un vigneto dedicato esclusivamente alla Malvasia Nera del Chianti, dalla quale nasce l’omonimo vino, prodotto da viti di 30-40 anni.

I fiori all'occhiello di Meleto

Poggiarso, la più arida e la più fredda tra le tenute. Le pendenze sono alte e l’altitudine sfiora i 530 m slm. Il terreno è argilloso con grandi quantità di scheletro composto da alberese e galestro: viene coltivato qui il Sangiovese da cui nasce Vigna Poggiarso Chianti Classico Gran Selezione.

Casi, situata nella valle sotto al borgo medievale di Vertine e circondata da boschi. Il Sangiovese è, come nelle altre macrozone, il protagonista e qui trova condizioni ideali di terreno caldo e clima fresco. In quest’area si trova anche la parcella di Parabuio, dove viene coltivato il Merlot. Trebbio dà origine all’omonimo Gran Selezione, ovvero il Chianti Classico che meglio rappresenta la vocazione del territorio. Qui il Sangiovese si esprime in un vino potente ed elegante, ma è coltivato accanto alle varietà locali Ciliegiolo e Colorino.

Infine, Cerreta: è la più recente Vigna, selezionata per la sua vocazione alla produzione. I suoli di Vigna Cerreta sono quelli tipici del Chianti Classico e discendono dallo sfaldamento del Monte Morello: sono terreni ricchi di alberese a cui si alternano materiali di tipo galestroso. La forte presenza di calcare - è importante sottolinearlo - dà ai vini prodotti in quest’area una finezza molto evidente nel calice.

La vinificazione

Tutte le uve prodotte nei vigneti di proprietà vengono vinificate dall’enologo Giovanni Balli - con la consulenza di Valentino Ciarla - e vengono raccolte a mano, sempre separate parcella per parcella (tanto che si compiono fino a 100 vinificazioni diverse) e i grappoli destinati ai vini bandiera sono sottoposti ad una doppia selezione: la prima in vigneto al momento della raccolta, la seconda sul tavolo di cernita, dove ogni grappolo viene controllato manualmente da operatori esperti. Un’accortezza che consente di limitare l’uso di anidride solforosa in cantina.

La cantina

Francesco Montalbano

A proposito di cantina: anch’essa è studiata per ridurre l’impatto ambientale, in particolare il consumo di energia. Per questo Castello di Meleto è energeticamente autonoma, grazie all’impianto fotovoltaico di 500 metri quadri che produce, ogni anno, 72.000 kWh di energia pulita che portano al risparmio di 40 tonnellate di anidride carbonica.

Oltre il vino

Due parole anche sull’oro verde di Meleto: i 6,4 ettari di uliveto vengono curati dalla proprietà non solo per motivi paesaggistici, ma anche e soprattutto per la produzione di un finissimo olio extra vergine di oliva biologico - cultivar Leccino, Frantoio, Pendolino e Moraiolo - che viene proposto in degustazione con pane locale anche all’Osteria Meleto, il ristorante ospitato nei locali della vecchia fornace del castello. Ristorazione con prodotti locali, corsi di cucina, wine experience e percorsi in e-bike sono parti fondamentali di un’offerta completa per una vacanza difficile da dimenticare, proprio come il tramonto sulla collina di Poggiarso.