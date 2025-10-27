Casa Vinicola Fazio, vini di qualità ed espressività all’ombra del monte Erice

Il monte Erice domina Trapani dall’alto. Anticamente abitato dagli Elimi e, in seguito, dai Cartaginesi e dai Romani (che costruirono anche un tempio dedicato a Venere Erycina), nel Medioevo fu denominato “Monte San Giuliano” dai Normanni.

I suoli

Un luogo incredibile, unico, incontaminato, disseminato di testimonianze storiche uniche al mondo e di scorci naturalistici di rara bellezza. Un areale compreso tra i comuni di Buseto Palizzolo, Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo, Paceco e Trapani, con terreni storicamente vocati alla produzione vitivinicola di qualità che, da queste parti, affonda le radici in una tradizione millenaria. Vigneti e uliveti punteggiano queste colline con un’altitudine media di circa 200 metri, composte da suoli molto scuri, di medio impasto, caratterizzati da una matrice calcareo-argillosa.

Vigneti Fazio nella Doc Erice

Il clima

Il clima è tipicamente mediterraneo: inverni piovosi ed estati calde ed asciutte, con forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, e microclimi differenziati che godono dell’influsso dei venti provenienti dal mare.

La storia

Casa Vinicola Fazio da sempre si identifica nella Doc Erice e nella ricerca “totale” dell’espressione identitaria dei vini che produce. La storia inizia nel 1935 ad Erice quando Francesco Fazio acquisisce una tenuta e dà inizio alla produzione e vendita di vino sfuso alle grandi cantine del Nord. Dopo 30 anni subentra la seconda generazione, la produzione cresce e nel 1999 esce la prima annata in bottiglia con il marchio Fazio.

Il nuovo corso

Oggi il piano di rilancio voluto da Lilly Fazio e dalla nuova compagine societaria ha compiuto un altro giro di boa importante, sia sui vini che sulle politiche commerciali. L’arrivo già dalla vendemmia 2022 di Luca D’Attoma, enologo di lungo corso, ha immesso nuova energia e slancio. “La Doc Erice deve essere il punto focale della nostra attenzione, soprattutto per le potenzialità che Luca D’Attoma ci ha indicato e sui cui stiamo fortemente ragionando e investendo, nei vigneti come in cantina. La chiave di tutto è nella qualità ma anche nella capacità distintiva che intendiamo raggiungere in tutti i nostri vini, presenti e futuri”, sottolinea Lilly Fazio, amministratore unico dell’azienda e ‘signora’ del vino siciliano.

L'elegante sede della cantina

I vitigni

La filosofia della cantina è chiara: promuovere e raccontare il territorio della Doc rice attraverso i propri vini: identitari, rispettosi della storia ma assolutamente contemporanei. La gamma propone i vitigni autoctoni come Nero d’Avola, Grillo e Catarratto, ma ci sono anche le grandi varietà internazionali come Chardonnay e Syrah, con una grande particolarità: il Müller Thurgau, su cui la cantina ha un progetto specifico.

Gli assaggi

Dalla linea Le Selezioni due bianchi identitari: Aegades 2024, Grillo Doc, profuma di zagara e buccia d’agrumi, asciutto in bocca , di bella sapidità come vuole il vitigno (9,50 €). E Grilli di mare 2024 , da uve Grillo leggermente spumantizzate, floreale e accattivante, leggero di alcol, perfetto per un aperitivo (9,50 €). Il rosso Luce d’Oriente 2023 dimostra l’espressività che un vitigno internazionale come il Syrah assume nell’agro ericino. Frutta rossa e spezie al naso, al palato equilibrato e morbido, con tannini setosi (fa un anno in botte grande). Perfetto su carne e formaggi stagionati (10,50 €) . Dalla linea bio Sylvaris 2023, Nero d’Avola vinificato in anfora, profuma di ciliegie e prugne mature con un tocco di salmastro. Al palato i tannini risultano più morbidi rispetto a quelli dei vini affinati in legno, quindi struttura ma anche freschezza e bevibilità (15 €).

Info: www.casavinicolafazio.it