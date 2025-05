Cantine aperte 2025: l’elenco regione per regione. Wine Experience, oltre la degustazione c’è di più

Cantine Aperte 2025 si presenta come un vero e proprio palcoscenico per quanto riguarda le novità dell’enoturismo italiano.

Non solo perché le cantine in gran parte delle regioni italiane apriranno le porte nel fine settimana del 24 e 25 maggio 2025, ma anche perché, in risposta ai nuovi trend dei turisti alla ricerca dei vini che più adattano ai loro gusti, i produttori propongono sempre più delle vere e proprie wine experience che non sono più più semplici degustazioni ma veri e propri eventi di intrattenimento. Si va dai percorsi immersivi tra vigneti e storia locale (secondo uno studio il 33% delle cantine organizza pic-nic in vigna, il 30% passeggiate in vigna), agli abbinamenti con la gastronomia tipica del territorio (87%), relax con esperienze su misura per ogni tipo di visitatore.

Uve in vigna che maturano col sole, in attesa di diventare vino (foto Laura De Benedetti)

La rassegna è promossa dal Movimento Turismo del Vino, con le sue sedi regionali, che propone un ricco cartellone di eventi adatti per famiglie, giovani, esperti e non, amanti della natura.

Il programma completo di Cantine aperte 2025, con tutte le attività che promuovono degustazioni ed eventi in tutta Italia, suddivise per regione.

Cinquanta le cantine della regione pronte ad accogliere i visitatori per un’esperienza tra vigneti e bottaie, alla scoperta dei grandi vini di ogni territorio enologico abruzzese. Degustazioni guidate in abbinamento alle eccellenze del territorio e tante attività per tutti i gusti e tutte le età. Musica dal vivo, percorsi immersivi nella natura, visite culturali, laboratori sensoriali e tanti altri momenti di convivialità per coniugare la degustazione a tutte le attrattive che ogni cantina ha da offrire. L’elenco delle cantine aperte in Abruzzo:

Cantinarte

Navelli in Via del Municipio, 21 www.cantinarte.com 349 699 2199 [email protected]

Azienda Tilli

Casoli in c/da Ascigno, 22 www.aziendatilli.it 334 736 7958 [email protected]

Buccicatino Bucchianico in c/da San Martino Tella, 62 www.buccicatino.it 0871 720273 [email protected]

Cantina Agriverde

Ortona in via Stortini 8, loc. Caldari

www.cantineagriverde.com

085 903 2101 [email protected]

Cantina di Ortona

Ortona in Via Civiltà del Lavoro 111

www.cantinadiortona.it

347 5394202

[email protected]

Cantina Caravaggio

Rocca San Giovanni in c/da Sterpari 34/B

www.cantinecaravaggio.com

333 9162530 [email protected]

Cantina Dora Sarchese

Ortona in c/da Caldari Stazione 65

www.dorasarchese.it

085 9031249 [email protected]

Cantina Martelli

Ripa Teatina in Via Santo Stefano 93

www.cantinamartelli.com

0871 1982944

Cantine Mucci

Torino di Sangro in c/da Vallone di Nanni 65

www.cantinemucci.com

0873 913366

[email protected]

La Vinarte

Santa Maria Imbaro in Via Prov. la Rocca 17

www.lavinarte.it

340 7634659 [email protected]

Tenuta Ferrante

Lanciano in c/da Costa di Chieti 65

www.tenutaferrante.it

333 1533557

Tenuta i Fauri

Ari in Via Foro18

www.tenutaifauri.it

0871 1332627 [email protected]

Tenuta Oderisio

Monteodorisio in c/da Santa Lucia 17/A

www.tenutaoderisio.it

349 4536654 [email protected]

Vigna Madre – Famiglia Di Carlo

Ortona in Via Stortini 32

www.famigliadicarlo.it

085 9031500 [email protected]

Vini Paolucci

Paglieta in c/da Petrino

www.vinipaolucci.it

328 8350138 [email protected]

Tullum

Feudo Antico

Tollo in c/da San Pietro 25

www.feudoantico.it

0871 9625253 [email protected]

Villamagna

Torre Zambra

Villamagna in c/da Salaia 1

www.torrezambra.it

0871 303629 [email protected]

Terre dei Vestini

Cantina Marramiero

Rosciano in c/da Sant’Andrea 1

www.marramiero.wine

085 8505766 [email protected]

Chiusa Grande

Nocciano in c/da Casali

www.chiusagrande.com

085 847460 [email protected]

Contesa Vini

Collecorvino in Strade delle Vigne 28

www.contesa.it

085 8205078 [email protected]

D’Alesio Sciarr

Città Sant’Angelo in Strada Gaglierano 73

www.dalesiovini.it

085 96713 [email protected]

Podere Della Torre

Spoltore in via Macchiavelli

www.poderedellatorre.it

085 4963644 [email protected]

Poderi Costantini

Città Sant’Angelo in Strada Migliori 20

www.podericostantini.com

085 969 9169 [email protected]

Storiche Cantine Bosco Nestore

Nocciano in c/da Casali 147

www.nestorebosco.com

085 847345

Tenuta del Priore

Collecorvino in Via Masseria Flaiani 1

www.tenutadelpriore.it

085 8207162 [email protected]

Tenuta Pescarina

Spoltore in Via del Convento 3/A

www,tenutapescarina.it

347 7779868

Torre Raone

Loreto Aprutino in c/da Scannella 6

www.torreraone.com

085 8289699 [email protected]

Tenuta Tre Gemme

Catignano in Contrada Varano

www.tenutatregemme.com

085 9218100 [email protected]

Terre di Casauria

Castorani

Alanno in Via Castorani 5

www.castorani.it

085 201 2513 [email protected]

Cantina Zaccagnini

Bolognano in c/da Pozzo 4

www.cantinazaccagnini.it

085 8880105

[email protected]

Spumanti Fausto Zazzara

Tocco da Casauria in Via Giuseppe Mazzini 1

www.spumantifaustozazzara.it

085 880430 [email protected]

Tenuta Secolo IX

Castiglione a Casauria in c/da Vicenne 5/A

www.tenutasecoloix.it

085 7998193 [email protected]

Colline Teramane Ausonia

Atri in c/da Nocella

www.ausoniawines.it

340 232 9860

Azienda Agri Bio Vitivinicola Stefania Pepe

Torano Nuovo in via Grande per Controguerra 33

www.montepulcianodabruzzo.it

348 3933129 [email protected] - [email protected]

Az. Agr. Recchiuti Massimo – Piedefermo

Notaresco in Casarino 5

no sito internet

329 9228717 [email protected]

AZ. Agr. Vaddinelli di Prosperi Felice

Atri in Via Pretetulo

no sito internet

328 5685411

Cantina Di Ubaldo

Sant’Egidio alla Vibrata in via dei Sabini 36

www.diubaldo.it

0861 841111

Cantina Mazzarosa

Roseto degli Abruzzi in c/da Borsacchio 6

www.mazzarosa.com

085 899 1128 [email protected]

Cantina Centorame

Atri in Via delle Fornaci loc. Casoli d’Atri

www.centorame.it

085 8709115 [email protected]

Cerulli Spinozzi

Canzano in ss.150 km 17,600

www.cerullispinozzi.it

0861 57193 [email protected]

Fantini Group Vini

Roseto degli Abruzzi in Via Salaria 58

www.fantiniwines.com

320 878 7046 [email protected]

Faraone Vini

Giulianova in in via SS 80 290

www.faraonevini.it

085 8071804 [email protected]

Lidia e Amato

Controguerra in c/da San Biagio 2

www.lidiaeamato.com

0861 817041

Azienda Agricola Monti

Controguerra in c/da Pignotto 58

www.vinimonti.it

0861 89042 [email protected]

San Lorenzo

Castilenti in c/da Plavignano 2

www.sanlorenzovini.shop

0861 999325 [email protected]

Santone Vini

Notaresco in c/da Salarotta 150

www.santonevini.it

085 898445 [email protected]

Tenuta Antonini

Ancarano in Strada Vicinale Casette

www.tenutaantonini.it

0861 855703 [email protected]

Tenuta Morganti

Torano Nuovo in c/da Frole 8

www.tenutamorganti.com

349 5620519 [email protected]

Tenuta Trium

Notaresco in via Gallo 7

www.tenutatrium.it

371 4973401 [email protected]

Vini Bossanova

Controguerra in c/da Pignotto 87

www.vinibossanova.com

351 4973401 [email protected]

Le 21 cantine sono pronte a offrire un weekend dedicato alla corretta cultura del vino attraverso degustazioni di alto livello, focus sui terroir e sui vitigni della regione, visite guidate in cantina e nelle grotte ma anche tanti momenti di svago come aperitivi al tramonto, musica dal vivo, passeggiate nei vigneti, mostre fotografiche e tante altre attività. L’elenco delle cantine aperte in Basilicata:

Basilisco Vini Via delle Cantine, 20/22 Barile

www.basiliscovini.it

0972 771033

[email protected]

Battifarano

C.da Cerrolongo, 1 Nova Siri

www.battifarano.com

tel. +39 0835 536174

[email protected]

Cantina di Barile

ex SS 93 km 76,800 Barile

www.cantinadibarile.it

+39 0972 770 386

[email protected]

Cantine del Notaio

Via Roma 159 , 85028 Rionero in V.

www.cantinedelnotaio.it

+39 0972 723689 – cell. +39 335 6842483

[email protected]

Cantina Il Passo

Via Vecchia Nazionale, 17 Barile

www.cantinailpasso.com

347 5242706 – 346 6755451

[email protected]

Cantina Madonna delle Grazie

Via Appia, 78 – 85029 Venosa

www.cantinemadonnadellegrazie.it

+39 0972 35704 – cell. +39 320 634 2851

[email protected]

Cantine Laviola

Via Sicilia – 85020 Policoro

www.cantinelaviola.it

+39 333 466 8621

[email protected]

Cantine Re Manfredi Località Pian di Camera, Venosa www.gruppoitalianovini.it

+39 0972 31263

[email protected]

Carbone Via Nitti, 48, Melfi

www.carbonevini.it

+39 328 2814344

[email protected]

Casa Vinicola Martino

Via La Vista 2/A, Rionero In Vulture

www.martinovini.com –

+39 0972 721422

[email protected]

Donato D’Angelo

Via Padre Pio, 10 Rionero In Vulture

www.donatodangelo.it

+39 0972 770224 – cell. +39 339 8845629

[email protected]

Elena Fucci

Contrada Solagna del Titolo, snc Barile

www.elenafuccivini.com

+39 3204879945

[email protected]

Musto Carmelitano - Maschito

Via Pietro Nenni, 23, Maschito

www.mustocarmelitano.it

+39 0972 33312 – +39 388 606956

[email protected]

Paternoster

Contrada Valle del Titolo – Barile

www.paternosterwine.it

+39 0972 770224 – cell. +39 380 7939051

[email protected]

Ripanero

Via Maria Luigia Tancredi, 6 – Rionero in Vulture

www.ripanero.it

+39 0972 720052 – cell. +39 331 802 8490

[email protected]

Strapellum

Via Delle Acque Minerali, Rionero In Vulture www.cantinestrapellum.com

+39 342 618 5074 – +39 327 182 5182

[email protected]

Tenuta Lagala

C.da La Maddalena, snc – Venosa

www.lagala.it

+39 0972 32735 – +39 392 111 3372

[email protected]

Tenuta I Gelsi Contrada Paduli snc Fraz. Monticchio Bagni –

Rionero in Vulture Via San Pasquale sn

www.tenutaigelsi.com

tel. +39 0972 080289

[email protected]

Tenute Le Querce

Via delle Cantine, 10 – Barile

www.tenutelequerce.eu

+39 335 809 8383

[email protected]

Verha Wines

Via Grecia snc, Barile

www.verhawines.com –

3204879945

[email protected]

Vitis in Vulture

C.so G. Fortunato, 159 – Lavello

www.vitisinvulture.com

+39 972 83983

[email protected]

Anche la Calabria, con 9 cantine, partecipa a Cantine aperte promosse dal Movimento Turismo del vino. Passeggiate sulle strade bianche, degustazioni accompagnate da formaggi e salumi calabresi, musica in vigna emolto altro. Le Cantine aperte in Calabria:

Acroneo

Contrada Serricella, 28 - Acri (Cosenza)

www.acroneo.it

+39 3291646040

[email protected]

Feudo dei Sanseverino

Via Vittorio Emanuele, 100 Saracena

www.feudodeisanseverino.it

Tel. 0981.21461

[email protected]

Cantina Francesco Malena Cantina Malena S.S 106 Loc. Petraro – Cirò Marina

www.malena.it

+39 351 7187025 – 3714598081 [email protected]

Russo & Longo

Via Serpito, 2 – Strongoli

www.russoelongo.com

(+39) 351 571 1351

[email protected]

La Pizzuta del Principe

C.da Pizzuta, Strongoli

www.lapizzutadelprincipe.it

096288252 - 393518821336

[email protected]

Dell’Aera Vigneti & Cantina

Località Grandine snc – Soveria Simeri

www.dellaeravini.it

+39 3292021807

[email protected]

Barone G.R. Macrì – Gerace

Via Cavour, 15 89044 Locri

www.baronemacri.it

+39 0964 356497 - +393351283052

[email protected]

Murace Vini

Viale Giacomo Matteotti 32 – Bivongi

www.muracevini.it

+39 388 758 3021 – +39 329 181 2072

[email protected]

Casa Ponziana

Via Nazionale S.S. 106 snc – Riace

www.casaponziana.it

(39) 366 8247471 – (39) 338 4311989 – (39) 339 5931371

[email protected] – [email protected]

Sette le cantine campane che aprono le porte agli enoturisti per vivere nuove e coinvolgenti esperienze in vigna e in cantina con yoga in vigna all’insegna del relax e del benessere di mente e corpo, ma anche molti momenti dedicati al gusto con i brunch a base di prodotti del territorio e street food per scoprire le ricette tipiche della regione. Le Cantine aperte in Campania:

Petrillo

Via P. de Nisco, Pietradefusi - Avellino

www.petrillovini.it

335 7598210 - 335 7598209

[email protected]

Mier Vini

via F. Tedesco, 5 - Taurasi

www.miervini.it

+39 0827 74085 - +39 340 1527737 - +39 340 5444729

[email protected]

Sorrentino Vesuvio

Via Panoramica n°6, Boscotrecase

www.sorrentinovini.com

0818581117- 3381354415

[email protected]

Le Lune del Vesuvio

Via Vicinale Lavarella (Traversa di Via Zabatta), Terzigno

www.lelunedelvesuvio.it/tenutavinicola/

(+39) 0818282420

[email protected]

Cantine Mustilli

Via Caudina, 58 - 82019 Sant'Agata de' Goti

www.mustilli.com

+39 0823 718 142

[email protected]

Feudi di San Gregorio

Località Cerza Grossa 83050, Sorbo Serpico

www.feudi.it

+39 0825 986675

Crypta Castagnara Cantine

Via Taverna del Monaco, 4 83010 Grottolella

www.cryptacastagnara.it

+39 0825 67 13 60 - +39 349 433 4340

[email protected]

Bambinuto

Via Cerro 21, Santa Paolina

www.cantinabambinuto.com

+39 0825 964634 - +39 349 645 4046

[email protected]

Fonzone Winery

Località Scorzagalline 83052 Paternopoli

www.fonzone.it

[email protected]

Vini Contrada

Via Contrada Taverna, 31 - 83040 Candida

www.vinicontrada.com

0825 988434 - +39 3493744964 - +39 3467531930

[email protected]

Aminea

Contrada Santa Lucia SS440 - 83040 Castelvetere sul Calore

www.amineawinery.it

(+39) 0827-65642

[email protected]

Sono 19 i produttori che partecipano a Cantine aperte 2025 in Emilia-Romagna, con iniziative per tutti i gusti e tutte le età. Dai tour trekking e ciclowine tra i vigneti per un’esperienza all’insegna della sostenibilità e del contatto con la natura, ma anche degustazioni al buio, masterclass con l’enologo sui vitigni autoctoni, spettacoli folkloristici, food truck, mercatini vintage, musica dal vivo e animazione per bambini. E ancora: yoga e pilates tra le vigne, tree watching e visite guidate insieme agli apicoltori locali per vivere al meglio le bellezze del territorio. Le Cantine aperte in Emilia Romagna:

Provincia di Reggio Emilia

Aljano

Via Figno, 1 – Scandiano [email protected]

+39 0522 981193

+39 389 6282511

www.aljano.it

Azienda Agricola Reggiana

Via E. Zacconi, 22/a/b – Albinea

[email protected]

+39 0522 591129

+39 324 9999788

www.aziendaagricolareggiana.com

Azienda Agricola Salvadora

Via Gidozzo, 1 – Poviglio

[email protected]

+39 329 9810584

www.salvadora.it

Cantina Albinea-Canali

Via A. Tassoni, 213 – Reggio Emilia

[email protected]

+39 0522 569505

www.albineacanali.it

Cantina Alfredo Bertolani

Via Pedemontana, 10 – Scandiano

[email protected]

+39 0522 857577

www.bertolanialfredo.it

Cantina Puianello

Via C. Marx, 19/A – Puianello

[email protected]

+39 0522 889120

www.cantinapuianello.it

Emilia Wine

Via 11 Settembre 2001, 3 – Scandiano

[email protected]

+39 0522989107

www.emiliawine.eu

Lusvardi

Via Canale per Reggio, 2 – San Martino in Rio

[email protected]

+39 0522 646516

www.lusvardi.it

Rinaldini – Az. Agr. Il Moro

Via Rivasi, 27 – Sant’Ilario d’Enza

[email protected]

+39 0522 679190

www.rinaldinivini.it

Villa Davoli

Via Morselli, 12 – Reggio Emilia

[email protected]

+39 335 6996732

www.villadavoli.com

Provincia di Ferrara

Az. Agr. Corte della Madonnina

Località per Volano, 1 – Codigoro

[email protected]

+39 0533 719002

+39 347 4059762

www.cortemadonnina.it

Provincia di Modena

Cantina della Volta

Via per Modena, 82 – Bomporto

[email protected]

+39 059 7473312

www.cantinadellavolta.com

Giacobazzi Vini

Via Provinciale ovest, 55 – Nonantola

[email protected]

+39 059 545462

www.giacobazzivini.it

Paltrinieri

Via Cristo, 49 – Bomporto

[email protected]

+39 059 902047

www.cantinapaltrinieri.it

Poderi Fiorini

Via Puglie 4 – Savignano sul Panaro

[email protected]

+39 328 2510865

www.poderifiorini.com

Tenuta Vandelli

Via Circonvallazione San Michele, 6 – Sassuolo

[email protected]

+39 0536 811792

www.tenutavandelli.it

Terraquilia

Via Marano, 583 - Guiglia

[email protected]

+39 335 1018476

www.terraquilia.it

Ventiventi

Via della Saliceta , 15 - Medolla

[email protected]

+39 344 0330771

www.ventiventi.it

Vitivinicola Fangareggi

Via Dei Morti, 9 – Carpi

[email protected]

+39 340 6326453

www.your-wine.it

Provincia di Bologna

Agrivar - Az Agr. di Palazzo di Varignana

Via Ca' Masino, 1091 – Castel San Pietro Terme

[email protected]

+39 051 19931203

www.agrivar.com

Al di là del Fiume

Via Porrettana sud, 99 - Marzabotto

[email protected]

+39 348 0153838

www.aldiladelfiume.it

Cantina Tomisa

Via Idice, 43/a – San Lazzaro di Savena

[email protected]

+39 333 2650577

www.tomisa.it

Corte d’Aibo

Via Marzatore, 15 - Monteveglio

[email protected]

+39 389 4448301

www.cortedaibo.it

Fattorie Vallona

Via Cantagallo, 37 – Fagnano, Valsamoggia

[email protected]

+39 346 1610662

www.fattorievallona.it

Fedrizzi

Via Castello, 2257 – Castello di Serravalle

[email protected]

+39 340 6189349

www.fedrizzivini.com

Isola

Via Bernardi, 3 – Monte San Pietro

[email protected]

+39 051 6768428

www.aziendaagricolaisola.it

Manaresi

Via Bertoloni, 14-16 – Zola Predosa

[email protected]

+39 335 803 2189

www.manaresi.net

Palazzona di Maggio

Via Panzacchi, 20 – Ozzano dell’Emilia

[email protected]

+39 335 397030

www.palazzonadimaggio.it

Podere Casa Piana

Via Invernata, 19 – Fraz. Pignoletto, Valsamoggia

[email protected]

+39 331 8768175

www.poderecasapiana.it

Tenuta Bonzara

Via San Chierlo, 37/A – Monte San Pietro

[email protected]

+39 335 8110018

www.bonzara.it

Terre Rosse Vallania

Via Predosa, 83 – Zola Predosa

[email protected]

+39 379 1570899

www.vignetoterrerosse.com

Tizzano

Via Marescalchi, 13 - Casalecchio di Reno

[email protected]

+39 335 7042098

www.tizzano.it

Virgilio Sandoni

Via Valle del Samoggia, 780 – Valsamoggia

[email protected]

+39 333 2908573

www.virgiliosandoni.it

Provincia di Piacenza

Cantina di Vicobarone

Via Creta, 60 – Ziano Piacentino

[email protected]

+39 0523 868522

www.cantinavicobarone.com

Cantine Romagnoli

Via Genova, 20 – Villò

[email protected]

+39 0523 870904

www.cantineromagnoli.it

Il Poggiarello

Località Il Poggiarello – Scrivellano di Statto, 29020 - Travo

[email protected]

+39 331 147 7275

www.ilpoggiarellovini.it

La Caminà

Via Caminata, 1 – Castell’Arquato

info@[email protected]

+39 3888155901

www.lacamina.it

Provincia di Forlì-Cesena

Fattoria Nicolucci

Via Umberto, 1 – Predappio

[email protected]

+39 0543 922361

www.vininicolucci.com

Poderi dal Nespoli

Via Villa Rossi, 50 – Nespoli

[email protected]

+39 0543 989911

www.poderidalnespoli.com

Provincia di Ravenna

Zinzani Vini

Via Casale, 23 – Faenza

[email protected]

+39 3487932617

www.zinzanivini.it

Le cantine friulane che porteranno alla scoperta delle grandi eccellenze della regione sono 76, tra degustazioni in abbinamento ai prodotti del territorio, dai formaggi, polenta a preparazioni con erbe spontanee e altri ingredienti di stagione, protagonisti di menu ideati per l'occasione e raccontati direttamente dagli chef e dai produttori. E ancora: percorsi botanici per osservare i vigneti, i fiori e le piante autoctone, visite nei birrifici, esposizioni che portano l’arte in vigna e mostre di vignette satiriche sul mondo del vino. Le Cantine aperte in Friuli Venezia Giulia. Provincia di Pordenone

Bagnarol Viale San Giovanni, 88/3, 33078 - San Vito al Tagliamento www.bagnarol.it +39 0434 833751

Borgo delle Rose Via San Rocco, 79/A, 33080 - San Quirino www.borgodellerose.it +39 0434919373 - +39 3203381607 [email protected]

Buflon Via Roma, 4, 33094 - Pinzano al Tagliamento, Valeriano www.bulfon.it +39 0432 950061 [email protected] Pitars Via Tonello, 10/a, 33098 - San Martino al Tagliamento www.pitars.it +39 0434 88078 Principi di Porcia Via Castello, 1, 33080 - Azzano Decimo www.porcia.com +39 0434 921408

Orzaia Via Guglielmo Oberdan, 74, 33074 - Fontanafredda

Provincia di Udine

Accordini Via Paolo Diacono 12, 33040, Campeglio di Faedis www.accordinivini.com +39 335 841 1770 - +39 0432 711005 [email protected]

Bastianich-Orsone Via Darnazzacco 44/2 Gagliano, 33043 , Cividale del Friuli www.bastianich.com +39 0432700943 [email protected]

Borgo delle Rose Via San Rocco 79 A, San Quirino www.borgodellerose.it +39 0434 919373 [email protected] Borgo Fornasir Borgo Fornasir 1, 33052, Cervignano del Friuli www.borgofornasir.it +39 392 237 2263 [email protected] Bucovaz Wines Via Montarezza 6, 33048, San Giovanni al Natisone www.bucovaz.it +39 334 541 9477 [email protected] Cadibon Localita' Casali Gallo 1, 33040, Corno di Rosazzo www.cadibon.it +39 0432 759316 [email protected]

Conte D’Attimis Via Sottomonte 21, 33042, Buttrio www.contedattimismaniago.it +39 0432 674027 [email protected]

Ca’ Tullio Via Beligna 41, 33051, Aquileia www.catullio.it +39 0431 919700 [email protected] Cantina Rauscedo Via del Sile, 16 - 33095 Rauscedo www.cantinarauscedo.com +39 0427 94020 [email protected] Colle Villano Via Antonutti 38, 33040, Faedis www.collevillano.it +39 0432 728890 [email protected]

Dario Coos Via Ramandolo 5, 33045, Nimis www.dariocoos.it +39 0432 790320 [email protected]

Di Gaspero Via Corno 3, 33048 Dolegnano www.digaspero.com +39 348 73 78 765 [email protected]

Dri Giovanni Il Roncat Via Pescia 7, 33045, Ramandolo di Nimis www.drironcat.com +39 0432 790260 [email protected]

Elio Vini Via Premariacco 104, 33043, Cividale del Friuli www.eliovini.it +39 347 772 3343 [email protected]

Ermacora Via Solzaredo 9, 33040 Ipplis di Premariacco www.ermacora.it/ +39 0432 716250 [email protected] Ferrin Paolo Casali Maione, 8, 33030 Camino Al Tagliamento www.ferrin.it +39 0432 919106 [email protected] Forchir Località Casali Bianchini 2, 33030 Camino al Tagliamento www.forchir.it +39 0432 821525 [email protected] Giacomo Orlando Via Craoretto 2, - 33040 Prepotto m.facebook.com/giacomoorlandovini +39 3479931276 [email protected]

Grillo Iole Via Albana 60, 33040, Prepotto www.vinigrillo.it +39 331 112 2435 [email protected] Gildo Strada dei Colli Megaluzzi 8, 33043, Cividale Del Friuli www.gildovini.com +39 0432 716060 [email protected] Katia Toti Via Albana 32, Prepotto +39 3465277512 [email protected] Il Chiosco di Isola Augusta Via Casali Isola Augusta 4, 33056, Palazzolo dello Stella www.isolaugusta.com +39 0431 58046 [email protected] La Magnolia Via Cormons 169, 33043, Spessa di Cividale del Friuli www.vinilamagnolia.it +39 0432 716262 [email protected] Le Due Torri Via Pontebbana, 15 - 33019 Tricesimo leduetorrivini.com/ +39 0432 759150 [email protected] Le Vigne di Zamò Via Abate Corrado 1, Loc. Rosazzo, Manzano www.levignedizamo.wine +39 0432 759693 [email protected] Marinig di Marinig Valerio Via Brolo, 41 - 33040 Prepotto www.marinig.eu +39 0432 71 30 12 [email protected] Mitis Strada dei Boschi, 4 - Cividale del Friuli

Monviert Via Strada di Spessa 8, 33043 Cividale del Friuli monviert.com/ +39 0432 716172 [email protected] Petrucco Via Morpurgo, 12, 33042 Buttrio www.vinipetrucco.it 0432 674387 [email protected] Polje Località Novali 11, 34071 Cormons sutto.it/it/sutto-wine/polje +39 0481 60660 [email protected]

Pontoni Flavio Via Lippe 6, 33042, Buttrio www.pontoni.it +39 0432 674352 - +39 335 834 8527 [email protected] Rocca Bernarda Località Rocca Bernarda 27, 33040, Premariacco www.rocca-bernarda.it +39 0432 716914 [email protected] Roi Clar Via Francesco di Manzano 1, 33044, Manzano www.roiclar.com +39 393 004 5542 [email protected] Ronc Dai Luchis Via Udine 260, 33040, Faedis www.roncdailuchis.com +39 0432 728108 [email protected] Ronco Penasa via San Daniele 7, 33010 Caporiacco roncopenasa.it +39 3356791572 [email protected]

Scubla Roberto Località Rocca Bernarda 22, 33040, Ipplis www.scubla.com +39 0432 716258 [email protected] Spolert Winery Via Novacuzzo 41, 33040, Prepotto www.spolert.it +39 392 792 6901 [email protected] Stanig Via Albana 44, 33040, Prepotto www.stanig.it +39 0432 713234 [email protected] Terre Petrussa Via Fornalis 50, 33043 Cividale del Friuli www.terrepetrussa.it +39 348 2474544 [email protected] Torre Rosazza Loc. Poggiobello 12, 33034, Manzano www.torrerosazza.com +39 345 770 9485 [email protected] Vigna Lenuzza Via Brolo 51, 33040, Prepotto www.vignalenuzza.it/ +39 3890977817 [email protected] Vigne Del Malina Via Pasini Vianelli 9, Frazione Orzano, 33047, Remanzacco www.vignedelmalina.com +39 0432 649258 [email protected] Vigneti Pietro Pittaro Via Udine 67, 33033, Codroipo www.vignetipittaro.com +39 0432 904726 [email protected] Vini Brojli Località Beligna, 30/D - 33051 Aquileia www.vinibrojli.it +39 340 0049333 [email protected] Cascina Lavaroni Via Peruzzi 24, 33042, Buttrio www.facebook.com/viniLavaroniBiologici +39 340 279 8426 [email protected] Vini Di Gaspero Via Corno, 3 - Dolegnano www.digaspero.com +39 348 73 78 765 [email protected] Vini Puntin Località S. Zili 14, 33051, Aquileia www.vinipuntinaquileia.com +39 338 564 8301 [email protected] Vini Tami Via Roma 50, 33042 Buttrio www.facebook.com/vini.tami.buttrio +39 347 7531895 [email protected] Vie D’Alt Via Craoretto, 16 - 33040 Prepotto www.viedalt.it [email protected]

Provincia di Gorizia

Borc Da Vila Via Latina 83, 34076, Romans D'Isonzo www.borcdavila.com +39 348 543 5013 - +39 331 118 0515 [email protected] Borgo Conventi Via Contessa Beretta 19, 34072, Farra D'Isonzo www.borgoconventi.it +39 0481 888004 [email protected]

Borgo Savaian Via Savaian, 36 - 34071 Cormons www.borgosavaian.it +39 0481 60725 - 333 8996451 - 366 7200517 [email protected] Cantina Sanzin Via Gradisca 23, Farra d'Isonzo www.sanzin.eu +39 338 6804775 [email protected] Crastin Di Collarig Sergio Località Crastin 1, 34070, Dolegna del Collio www.vinicrastin.it +39 0481 630310 [email protected] Feri Via Villa Vasi 22, 34170, Gorizia www.feriwines.com +39 3408579771 [email protected] Fondazione Villa Russiz Via Russiz 4/6, 34070, Capriva del Friuli www.villarussiz.it +39 0481 80047 [email protected] Graunar Localita Scedina 26, 34070, San Floriano del Collio www.graunarwines.it +39 346 824 6740 [email protected] Humar 20 Loc., 34070, Valerisce www.humar.it +39 0481 884197 [email protected] Ivan Vogric Loc. Uclanzi - Klanec 16, 34070 San Floriano Del Collio, Števerjan www.ivanvogric.com/ +39 3476768565 [email protected]

Marcuzzi Viticola Località Giasbana 22, 34070, San Floriano del Collio marcuzziviticola.it +39 340 419 7569 [email protected] Pascolo Località Ruttàrs 1, 34070, Dolegna Del Collio www.vinipascolo.com +39 0481 61144 [email protected] Sosol Località Lenzuolo Bianco 4, 34170, Gorizia sosolwines.it +39 349 343 3686 [email protected] Subida di Monte Via Subida 6, 34071, Cormons www.subidadimonte.it +39 0481 61011 - +39 0481 1995251 [email protected] Tenuta Stella Via Sdencina, 1 - 34070 Dolegna del Collio www.tenutastellacollio.it +39 3387875175 [email protected]

Provincia di Trieste

Parovel Località Bagnoli della Rosandra 624, 34018, San Dorligo della Valle www.parovel.com +39 346 759 0953 [email protected]

Quattro le cantine che apriranno le porte per una grande festa del vino. Degustazioni guidate, tour all’interno delle cantine, visite nelle grotte di tufo, aperitivi, degustazioni di liquori, mercati contadini per scoprire le eccellenze della regione, corsi di meditazione tra i vigneti e molto altro da vivere in compagnia dei produttori. Le Cantine aperte nel Lazio:

Cantine del Tufaio

Via Cancellata di Mezzo, 30 00039 – Zagarolo www.cantinadeltufaio.it (+39) 06 95 24 502 - (+39) 328 31 39 537

[email protected]

Casale Marchese Via di Vermicino, 68 00044 Frascati www.casalemarchese.it (+39) 06 9408932

[email protected]

Casale del Giglio

Strada Cisterna – Nettuno, Km 13, 04100 Le Ferriere LT www.casaledelgiglio.it 0692902530 [email protected]

Tenuta Le Quinte Via delle Marmorelle, 71, 00077 Monte Compatri www.tenutalequinte.com 06 943 8756 [email protected]

Sono 18 le cantine lombarde che hanno aderito alla rassegna Cantine aperte e che propongono, dalla Valtellina all’Oltrepo Pavese, dai Colli di San Colombano ai Colli morenici mantovani, pic-nic in vigna con cesto di specialità locali e numerosi altri eventi. Le Cantine aperte in Lombardia: Valtellina

Casa Vinicola Nera

Via Stelvio 40/a 23030 - Chiuro

www.neravini.com/ www.cavencamuna.com

0342482631 [email protected]

Cascina Piano

Via Valcastellana, 21021 - Angera

www.cascinapiano.it

0331930928 [email protected]

Az. Vitivinicola Medolago Albani

Località Redona 24069 Trescore Balneario

www.medolagoalbani.it Tel. 035 942022

[email protected]

Azienda Agricola Tallarini

Via Fontanile, 10 - Gandosso

www.tallarini.com

Tel. 035 833729 / 035 834003 / 349 8500596

[email protected]

Cantina Marsadri Libreria Bacco

Via Nazionale 26 - 25080 Puegnago del Garda

caninemarsadri.com Tel. 320 1560066 [email protected]

Azienda Agricola Bottarelli Franco e Valerio 1937

Via Monte Suello, 14 - frazione Picedo

www.agricolabottarelli.com- 0365675001 [email protected]

La Perla del Garda

Via Fenil Vecchio, 9

www.perladelgarda.it 030 9103104

[email protected]

Cantina Gozzi

via Ortaglia, 16

www.cantinagozzi.com Tel. 0376 800377 [email protected]

Cantina Soc. Coop. Di Quistello

Via Roma, 46

[email protected] 0376618118/619772

[email protected]

Mafalda Srl

Viale Marconi 10 www.mafaldaspirit.it 0385262252

[email protected]

Azienda Agricola Dino Torti www.tortiwinepinotnero.com

0385951000

[email protected]

Azienda Agricola La Casaia

Via Castello, 8

www.lacasaia.it

3494966503 [email protected]

Azienda Agricola F.lli Guerci Frazione Crotesi, 20

www.guercivini.it

Tel. 0383 82725

[email protected]

Fradè Wine

Loc. Boffenisio, 3 www.fradewine.it

Mob. 3421815111 - 3407137234

[email protected]

La Genisia

Via R. Villa, 2

www.lagenisia.com Tel. 333 9116752 [email protected]

Il Verone

Località Il Verone, 2/A

www.ilverone.it

Tel. 338-7529625 [email protected]

Pietrasanta

via Sforza, 55

346 7219996

[email protected]

Az. Agricola Nettare dei Santi

Via Capra, 17 www.nettaredeisanti.it

Tel. 0371 200523

[email protected]

Sono 80 le cantine della regione che aderiscono a Cantine Aperte 2025. Tante le novità di quest’anno come l’enometro, ovvero un segnalibro con tagliandi staccabili che corrispondono alle degustazioni offerte da ogni cantina che verrà consegnato al momento dell'acquisto del calice. Un ulteriore incentivo al bere consapevole e di qualità che coinvolge tutto il territorio della regione. Da sottolineare inoltre l’impegno sociale delle cantine: infatti una quota dell’incasso del weekend verrà devoluto in beneficenza all’Associazione Fondazione Orizzonte Autonomia di Camerano. Ecco l'elenco delle Cantine aperte nelle Marche:

Tenuta Santi Giacomo e Filippo

Via San Giacomo in Foglia 9/A

Loc. Pantiere – 61029 Urbino (Pu)

Tel. 0722 580305 – Cell. 340 2776976

[email protected]

www.tenutasantigiacomoefilippo.it

Fattoria Mancini Via del Gabbiano sn Pesaro (Pu) Tel. 0721 51828 – Cell. 389 1311076 [email protected] www.fattoriamancini.com

Morelli

Viale Romagna 47b

Fano (Pu)

Tel. e Fax 0721 823352

[email protected]

www.claudiomorelli.it

Bruscia

Strada Cerasa 11A

San Costanzo (Pu)

Tel. 0721 954801

[email protected]

www.brusciavini.it

Guerrieri

Via San Filippo 24

Terre Roveresche, Piagge (Pu)

Tel. 0721 890152 – 0721 890100

[email protected]

www.aziendaguerrieri.it

Fiorini

Via Giardino Campioli 5

Barchi (Pu)

Tel. 0721 97151

[email protected]

www.fioriniwines.it

Cignano

Località Isola di Fano

Fossombrone (Pu)

Cell. 339 5827668

[email protected]

www.cantinacignano.it

Terracruda

Via Serre 28

Fratterosa (Pu)

Tel. 0721 777412

[email protected]

www.terracruda.it

Tenuta Marino

Via Fuori il Fosso 1

Trecastelli (An)

Cell. 348 9997083

[email protected]

www.tenutamarino.com

Vigna degli Estensi

Strada della Martuccia 213/A

Roncitelli – Senigallia (An)

Cell. 340 3726021

[email protected]

www.vignadegliestensi.it

Cantina Mezzanotte

Via Arceviese 100

Bettolelle di Senigallia (An)

Tel. e Fax 071 7961071 – Cell. 347 0820579

[email protected]

www.cantinamezzanotte.com

Cantina Luigi Giusti

Strada del Castellaro 97

Montignano di Senigallia (An)

Tel. 071 918031

[email protected]

www.cantinaluigigiusti.it

Marotti Campi

Via Sant’Amico 14

Morro d’Alba (An)

Tel. 0731 618027

[email protected]

www.marotticampi.it

Ronconi (ex Badiali & Candelaresi)

Via Sant’Amico Zona P.I.P. n. 16

Morro d’Alba (An)

Tel. 0731 63040

[email protected]

www.cantinaronconi.it

Tenuta Di Frà

Via Marciano 10/B

Morro d’Alba (An)

Tel. 339 7229846

[email protected]

www.tenutadifra.com

Stefano Mancinelli

Via Roma 62

Morro d’Alba (An)

Tel. 0731 63021

[email protected]

www.mancinellivini.it

Vicari

Via Pozzo Buono 3

Morro d’Alba (An)

Tel. e Fax 0731 63164

[email protected]

www.vicarivini.it

Lucchetti

Via Santa Maria del Fiore 17

Morro d’Alba (An)

Tel. e Fax 0731 63314

[email protected]

www.mariolucchetti.it

Filodivino

Via Serra 46

San Marcello (An)

Tel. 0731 026139

[email protected]

www.filodivino.it

Conti di Buscareto

Via San Gregorio 66

Pianello di Ostra (An)

Tel. 071 7988020 – Cell. 334 2201719

[email protected]

www.buscareto.com

Tenuta Villa Bucci

Via Cona 30

Ostra Vetere (An)

Tel. 071 9724620 – Cell. 338 3175897

[email protected]

www.villabucci.com

Tenuta Mattei

Via delle Ville 53

Corinaldo (An)

Tel. 071 0965296 – Cell. 337 213649

[email protected]

www.tenutamattei.com

Venturi Roberto

Via Case Nuove 1/A

Castelleone di Suasa (An)

Tel. 071 966635 – Cell. 338 1855566

[email protected]

www.viniventuri.it

Santa Barbara Borgo Mazzini 35 Barbara (An) Tel. 071 9674249 – 071 9674681 [email protected] www.vinisantabarbara.it

Casalfarneto

Via Farneto 12

Serra De’ Conti (An)

Tel. 0731 889001

[email protected]

www.casalfarneto.it

Poderi Mattioli

Via Farneto 17/A

Serra De’ Conti (An)

Tel. 0731 878676

[email protected]

www.poderimattioli.it

Sabbionare

Via Sabbionare 10

Montecarotto (An)

Tel. 0731 889004

[email protected]

www.sabbionare.it

Priori & Galdelli

Via Fondiglie 15/A

Rosora (An)

Tel. e Fax 0731 813266

[email protected]

www.prioriegaldelli.it

Fazi Battaglia

Via Roma 117

Castelplanio (An)

Tel. 0731 81591

[email protected]

www.fazibattaglia.it

Accadia Via Ammorto 19 Castellaro di Serra San Quirico (An) Tel. e Fax 0731 85172 [email protected] www.accadiavini.it

Colonnara

Via Mandriole 2

Cupramontana (An)

Tel. 0731 780273

[email protected]

www.colonnara.it

Vallerosa Bonci

Via Torre 15/17

Cupramontana (An)

Tel. 0731 789129

[email protected]

www.vallerosa-bonci.com

Zaccagnini

Via Salmagina 9/10

Staffolo (An)

Tel. 0731 779892 – Cell. 333 6690564

[email protected] – [email protected]

www.zaccagnini.it

Finocchi Viticoltori

Via Salmagina 5/A

Staffolo (An)

Tel. 0731 779573

[email protected]

www.finocchiviticoltori.it

Vini Simonetti Via Castellaretta 8 Staffolo (An) Cell. 366 1453400 – 338 2457720 [email protected] www.vinisimonetti.it

Tenuta Musone

Loc. Colognola 22/A bis

Cingoli (Mc)

Tel. 0733 616438

[email protected]

www.tenutamusone.com

Vignedileo Tre Castelli

Via San Francesco 2/A

Staffolo (An)

Tel. 0731 779283

[email protected]

www.vignedileo.it

Vignamato

Via Battinebbia 4

San Paolo di Jesi (An)

Tel. e Fax 0731 779197 – Cell. 347 3090804

[email protected]

www.vignamato.com

Ceci Enrico Via Santa Maria d’Arco 7 San Paolo di Jesi (An) Tel. e Fax 0731 779033 – Cell. 349 3868434 [email protected] www.cecienrico.it

Tenuta di Tavignano

Loc. Tavignano

Cingoli (Mc)

Tel. 0733 617303

[email protected]

www.tenutaditavignano.it

Montecappone

Via Colle Olivo 2

Jesi (An)

Tel. e Fax 0731 205761

[email protected]

www.montecappone.com

Marchetti

Via Pontelungo 166

Ancona

Tel. 071 897386

[email protected]

www.marchettiwines.it

La Calcinara

Via Calcinara 102/A

Fraz. Candia (An)

Cell. 393 3565044 – 328 5552643

[email protected]

www.lacalcinara.it

Piantate Lunghe

Via Piantate Lunghe 91

Candia – Ancona

Tel. 071 36464 – Cell. 380 4186414

[email protected]

www.piantatelunghe.it

Moroder

Fraz. Montacuto 112

Ancona

Tel. 071 898232

[email protected]

www.moroder.wine

Pieri

Fraz. Poggio 128

Ancona

Tel. e Fax 071 801138

[email protected]

www.tenutepieri.it

Polenta

Via Campana 146

Collina di Portonovo (An)

Tel. 071 801070 – 2139916

[email protected]

www.cantinapolenta.it

Mercante

Via Loretana 190

Camerano (An)

Tel. 071 732050

[email protected]

www.rossoconero.it

Strologo

Via Osimana 89

Camerano (An)

Tel. 071 731104

[email protected]

www.vinorossoconero.com

Fattoria Le Terrazze

Via Musone 4

Numana (An)

Tel. 071 7390352

[email protected]

www.fattorialeterrazze.it

Conte Leopardi

Via Marina II^ 4

Numana (An)

Tel. 071 7390116 – Cell. 329 9536354

[email protected]

www.conteleopardi.com

Gioacchino Garofoli

Via C. Marx 123

Villamusone di Castelfidardo (An)

Tel. 071 7820162

[email protected]

www.garofolivini.it

Santa Cassella

Contrada Santa Cassella 7

Potenza Picena (Mc)

Tel. e Fax 0733 671507

[email protected]

www.santacassella.it

Fontezoppa

Contrada San Domenico 38

Civitanova Marche Alta (Mc)

Tel. 0733 790504 – Cell. 389 1140224

[email protected]

www.cantinefontezoppa.com

Lucidimezzo

Strada Mostrapiedi II, 3300

Sant’Elpidio a Mare (Fm)

Tel. 0734 229381

Cell. 392 6705450 – 349 5518881

[email protected]

www.lucidimezzo.it

Capinera

Contrada Crocette 12

Morrovalle (Mc)

Tel. 0733 222306

[email protected]

www.capinera.com

Tenuta Conte Lucangeli

Contrada Valle 27

Macerata

Tel. e Fax 0733 270072

[email protected]

www.tenutacontelucangeli.it

Cantina Sant’Isidoro

Contrada Colle Sant’Isidoro 5

Colbuccaro di Corridonia (Mc)

Tel. e Fax 0733 201283

Punto vendita Civitanova Marche: Tel. 0733 770765

[email protected]

www.cantinasantisidoro.it

Conti degli Azzoni

Via D. Minzoni 26

Montefano (Mc)

Tel. 0733 850219

[email protected]

www.degliazzoni.it

Villa Forano

Contrada Forano 43

Appignano (Mc)

Tel. e Fax 0733 57102

[email protected]

www.fattoriaforano.it

Fattoria Colmone della Marca

Loc. Colmone

San Severino Marche (Mc)

Cell. 335 1451222

[email protected]

www.fattoriacolmone.it

Verser – Cantina e Vigneti Località Carpignano 114 San Severino Marche (Mc) Tel. 0733 1550675 – Cell. 331 7884283 [email protected] www.agricolaverser.it

Tenuta Piano di Rustano

Loc. Piano di Rustano 5

Castelraimondo (Mc)

Tel. 339 3217530

[email protected]

www.pianodirustano.it

Tenuta Grimaldi

Vicolo Terricoli 270

Matelica (Mc)

Tel. 0737 685616

[email protected]

www.tenutagrimaldi.com

Vini Maraviglia Località Pianné 584 Matelica (Mc) Tel. 0737 786340 – Cell. 347 4054327 [email protected] www.vinimaraviglia.com

Belisario

Via Merloni 12

Matelica (Mc)

Tel. 0737 787247

[email protected]

www.belisario.it

Borgo Paglianetto

Località Pagliano 393

Matelica (Mc)

Tel. 0737 85465

[email protected]

www.borgopaglianetto.com

Bisci Via Fogliano 120 Matelica (Mc) Tel. 0737 787490 [email protected] www.bisci.it

Saputi

Contrada Fiastra 1

Colmurano (Mc)

Tel. 0733 508137

[email protected]

www.saputi.it

Terre di San Ginesio Via Val di Fiastra 13 Ripe San Ginesio (Mc) Tel. 0733 511196 [email protected] www.terredisanginesio.it

Officina del Sole

Contrada Montemilone 1

Montegiorgio (Fm)

Tel. 0734 277334 – Cell. 380 7455026

[email protected]

www.officinadelsole.it

Madonnabruna Contrada Camera 100 Fermo (Fm) Cell. 327 3617577 [email protected] www.madonnabruna.it

Castrum Morisci

Contrada Molino 18

Moresco (Fm)

Cell. 347 0125011

[email protected]

www.castrummorisci.it

Domodimonti

Contrada Menocchia 212/A

Montefiore dell’Aso (Ap)

Tel. 0734 930010

[email protected]

www.domodimonti.com

Cherri d’Acquaviva

Contrada San Francesco 4

Acquaviva Picena (Ap)

Tel. 0735 764416

[email protected]

www.vinicherri.it

Le Vigne di Clementina Fabi

Contrada Franile 3

63069 Montedinove (Ap)

Cell. 338 7463441

[email protected]

www.levignediclementinafabi.it

La Canosa Contrada San Pietro 6 Rotella (Ap) Tel. 0736 901298 [email protected] www.lacanosaagricola.it

Bio Fattoria Sociale Ama Terra

Contrada Collecchio 19

Castel di Lama (Ap)

Cell. 331 1053909

[email protected]

www.amaterra.coop

Cantina Villa Pigna

Contrada Ciafone snc

Offida (Ap)

Tel. 0736 87525

[email protected]

www.villapigna.com

Nelle 27 cantine piemontesi è tutto pronto per condividere nuove esperienze all’insegna del bere consapevole e di qualità. Dalle degustazioni guidate, ai jeep tour all’interno delle tenute, ai pic-nic, merende tra i vigneti, abbinamenti con i grandi prodotti del territorio, street food, spettacoli di magia, angolo Mixology. Ecco l'elenco delle Cantine aperte in Piemonte:

Cuvage

Stradale Alessandria, 90

Acqui Terme (AL)

Tel. 0144-371674

[email protected]

www.cuvage.com

Mazzetti d’Altavilla

Viale Unità d’Italia, 2

Altavilla Monferrato (AL)

Tel. 0142 926147

[email protected]

www.mazzetti.it

Pierino Vellano – Le Cantine di Ca’ San Sebastiano

Via Pontestura 81

Camino Monferrato (AL)

Tel. 0142 578015

[email protected]

www.casansebastiano.it

Cascina Roccabianca

Località Roccabianca, 1

Cartosio (AL)

Tel. 0144 40304

[email protected]

www.agriroccabianca.it

Az. Agricola Leporati Ermenegildo

Strada Asti 29

Casale Monferrato (AL)

Tel. 0142 55616

[email protected]

www.leporatiwine.com

Tenuta Gaggino

Strada Sant’Evasio, 29

Ovada (AL)

Tel. 0143 822345 – 389 5449656

[email protected]

www.gaggino.it

Tenuta Genevrina

Strada per Rosignano 9

Ozzano Monferrato (AL)

Tel. 334 5827305

[email protected]

www.tenutagenevrina.com

Cantina Tre Secoli

Via Roma, 2

Ricaldone (AL)

Tel. 0144 74119

[email protected]

www.tresecoli.com

Az. Agricola Viticola Fratelli Facchino

Località Val del Prato 210

Rocca Grimalda (AL)

Tel. 0143 85401

[email protected]

www.vinifacchino.it

Az. Vitivinicola Oddone Prati

Regione Bagnario 27

Strevi (AL)

Tel. 346 6813730

[email protected]

www.oddoneprati.com

Marenco Az. Agricola Piazza Vittorio Emanuele II, 18 Strevi (AL) Tel. 0144 363133 – 351 3292951 (WhatsApp) [email protected] www.marencovini.com

Hic et Nunc

Via Cà Milano

Vignale Monferrato (AL)

Tel. 0142 670165

[email protected]

www.cantina-hicetnunc.it

Cantina Sociale Barbera dei Sei Castelli

Regione Salere, 6

Agliano Terme (AT)

Tel. 0141 957137

[email protected]

www.barberaseicastelli.it

Cantine Bosca Via Luigi Bosca 2 Canelli (AT) Tel. 335 7996811 [email protected] www.bosca.it

Philema Via San Giovanni, 61 Castelnuovo Don Bosco (AT) Tel. 335 351269 [email protected] www.philema.it

Cantamessa Vini

Strada Bionzo 29

Costigliole d’Asti (AT)

Tel./WhatsApp 320 6829012

[email protected]

www.cantamessavini.it

Distillerie Berta

Via Guasti 34/36 – Fraz. Casalotto

Mombaruzzo (AT)

Tel. 0141 739528

[email protected]

www.distillerieberta.it

Cantina Tre Secoli (Mombaruzzo) Via Stazione, 15 Mombaruzzo (AT) Tel. 0141 77019 [email protected] www.tresecoli.com

Vini Piana

Via Torino, 2 – Fraz. Casalotto

Mombaruzzo (AT)

Tel. 0141 739458

[email protected]

www.vinipiana.com

Cantina di Nizza

Strada Alessandria, 57

Nizza Monferrato (AT)

Tel. 0141 721348

[email protected]

www.nizza.it

Cantina Terre Astesane

Via Marconi, 42 a/b

Mombercelli (AT)

Tel. 0141 959155 – Cell. 347 0125633

[email protected]

Cantina Fratelli Bosco

Regione San Rocco, 11

Sessame (AT)

Tel. 0144 79744 – Cell. 338 8563837

[email protected]

Cantina Vinchio Vaglio

Regione San Pancrazio, 1

Vinchio (AT)

Tel. 0141 950903

[email protected]

www.vinchio.com

Fratelli Serio & Battista Borgogno

Via Crosia, 12

Barolo (CN)

Tel. 0173 56107

[email protected]

www.borgognoseriobattista.it

Poderi Vaiot Via Borgata Laione, 43 Montà (CN) Tel. 339 4784206 [email protected] www.poderivaiot.it

Poderi Moretti di Moretti Francesco

Frazione Occhetti, 15

Monteu Roero (CN)

Tel. 0173 90383

[email protected]

www.morettivini.it

Podere ai Valloni Via Traversagna, 1 Boca (NO) Tel. 0322 87332 [email protected] www.podereaivalloni.wine

Cinque le cantine sarde che accompagneranno il pubblico di enoturisti alla scoperta delle grandi eccellenze enologiche dell’isola, affiancando la degustazioni ad attività sempre nuove. Wine festival, percorsi sensoriali, lezioni sul vino, degustazioni guidate, mostre fotografiche, concerti rock e di musica country. Ma anche grande attenzione ai più piccoli con l’organizzazione di momenti di disegno tra i filari e laboratori dedicati alla lavorazione del sughero per riutilizzare i tappi in chiave artistica. Ecco l'elenco della Cantine aperte in Sardegna:

Cantine Nuraghe Antigori

Loc. Baccalamanza 09012 Capoterra (CA) www.cantinenuragheantigori.it +39 370 145 7389

[email protected]

Cantina Lilliu

Via Sardegna 13, 09020 Ussaramanna (SU)

www.cantinalilliu.it

+39 393 978 7352

[email protected]

Su’entu S.P. 48 Km 1,8 (Strada Sanluri-Lunamatrona) 09025 Sanluri (CA)

www.cantinesuentu.com

+39 070 705 0411

[email protected]

Quartomoro Loc. Is Bangius sn, 09070 Arborea (OR)

www.quartomoro.it

+39 0783 205658

[email protected]

Nuraghe Crabioni

Loc. Su Crabioni, 07037 Sorso (SS)

www.nuraghecrabioni.com

+39 331 870 1855 [email protected]

Cantine Pala

Via Giuseppe Verdi 7, 09040 Serdiana (CA)

www.pala.it

+39 070 740 284

[email protected]

Audarya

Loc. Sa Perdera, SS 466 km 10,100, 09040 Serdiana (CA)

www.audarya.it

+39 070 740 437

[email protected]

Ferruccio Deiana

Loc. Su Leunaxi, 09060 Settimo San Pietro (CA)

www.ferrucciodeiana.it

+39 070 749 117

[email protected]

Contini

Via Genova 48, 09072 Cabras (OR)

www.contini.it

+39 0783 290 806

[email protected]

Tenute Maestrale

Loc. Sa Spinarba, SP11, 09040 Donori (CA)

www.tenutemaestrale.it

+39 389 944 9254

[email protected]

Olianas

Località Porruddu, 09055 Gergei (SU)

www.olianas.it

+39 344 236 9837

[email protected]

Surrau

S.P. Porto Cervo – Arzachena, Località Chilvagghja - 07021 Arzachena (SS)

www.surrau.it

+39 0789 829 33

[email protected]

Azienda Agricola Ledà d'Ittiri

Str. Vicinale Dopolavoro, 07041 Alghero (SS)

www.ledadittiri.it

+39 329 252 8891 / +39 079 999 263

[email protected]

Due le cantine della regione per portare gli enoturisti alla scoperta dei vini tra masterclass e visite guidate, che saranno affiancate da altre attività come pic-nic all'aperto, dj set, concerti dal vivo, passeggiate nella natura, street food locale, cocktail a base di vino e musica jazz. Le Cantine aperte in Sicilia:

Baglio Bonsignore

Contrada Giddio – Strada Statale 410 Dir, 92028 Naro www.bagliobonsignore.com +39 334 683 3574 - +39 335 766 0491

[email protected]

Nicosia Via Luigi Capuana, 65 95039 Trecastagni www.tenutenicosia.it

+39 095 7806767 - +39 095 7809238

[email protected]

Le 42 cantine toscane sono pronte ad accoglierti in due giornate di grandi degustazioni ma anche tanto divertimento, cultura e momenti rilassanti. Dalle mostre d’arte allestite all’interno delle aziende, alle attività all’aria aperta come yoga in vigna, visita nelle fattorie, tour in e-bike, giochi di luce e proiezioni tra le botti, Hiking & wine, mostre di ceramiche, wine cocktail, jeep safari, raduni di auto e trattori storici. Non mancheranno gli assaggi delle grandi tipicità regionali e dei migliori oli extravergine, nonché cacce al tesoro e laboratori didattici per il divertimento di grandi e piccoli. Ecco le Cantine aperte in Toscana:

Ambrogio e Giovanni Folonari – Tenuta di Nozzole Via di Nozzole, 50022 Greve in Chianti (FI) www.tenutefolonari.com/tenute/tenuta-di-nozzole +39 055 859811 [email protected]

Azienda Agricola Castelvecchio Via Castelvecchio, 2, 34070 Sagrado (GO) www.castelvecchio.com +39 0481 99742 [email protected]

Badia a Coltibuono Località Badia a Coltibuono, 53013 Gaiole in Chianti (SI) www.coltibuono.com +39 0577 74481 [email protected]

Badia di Morrona Via del Chianti, 6, 56030 Terricciola (PI) www.badiadimorrona.it +39 0587 658505 [email protected]

Baldetti Alfonso Azienda Agricola Località Pietraia, 71/A, 52044 Cortona (AR) www.baldetti.com +39 0575 67077 [email protected]

Buccia Nera Località Campriano, 9, 52100 Arezzo (AR) www.buccianera.it +39 0575 1696461 [email protected]

Campo alle Comete Località Sughericcio, Via Fornacelle, 249, 57022 Castagneto Carducci (LI) www.campoallecomete.it +39 0565 766056 [email protected]

Cantina Campotondo Via Campotondo, 7, 53023 Campiglia d'Orcia (SI) www.cantinacampotondo.it +39 320 8591247 [email protected]

Cantina Canneto Via dei Canneti, 14, 53045 Montepulciano (SI) www.canneto.com +39 0578 757737 [email protected]

Tenuta di Capezzana Via di Capezzana, 100, 59015 Carmignano (PO) www.capezzana.it +39 055 8706005 [email protected]

Carpineto

Strada Provinciale della Chiana, 62, 53042 Chianciano Terme (SI) www.carpineto.com +39 055 8549062 [email protected]

Casato Prime Donne Località Casato, 17, 53024 Montalcino (SI) www.cinellicolombini.it +39 0577 849421 [email protected]

Castelfalfi Località Castelfalfi, 50050 Montaione (FI) www.castelfalfi.com +39 0571 892000 [email protected]

Castellare di Castellina Località Castellare, 53011 Castellina in Chianti (SI) www.castellare.it +39 0577 742903 [email protected]

Castello di Coiano

Via Coianese, 71, 50051 Castelfiorentino (FI) www.castellodicoiano.it +39 0571 680185 [email protected]

Castello di Querceto Via A. François, 2, 50022 Greve in Chianti (FI) www.castellodiquerceto.it +39 055 85921 [email protected]

Col d'Orcia Via Giuncheti, 53024 Montalcino (SI) www.coldorcia.it +39 0577 80891 [email protected]

Contucci Via del Teatro, 1, 53045 Montepulciano (SI) www.contucci.it +39 0578 757006 [email protected]

Davinum Via di Petrognano, 42, 50025 Montespertoli (FI) www.davinum.it +39 0571 609198 [email protected]

Fattoria Casalbosco

Via Montalese, 117, 51100 Santomato (PT) www.fattoriacasalbosco.it +39 0573 479947 [email protected]

Fattoria di Bacchereto – Terre a Mano

Via Fontemorana, 179, 59011 Bacchereto (PO) www.terreamano.it +39 055 8717171 [email protected]

Fattoria di Piazzano

Via di Piazzano, 7, 50059 Vinci (FI) www.fattoriadipiazzano.it

Fattoria La Leccia

Via della Leccia – Loc. Botinaccio, 50025 Montespertoli (FI) www.laleccia.it +39 366 9236378 [email protected]

Fattoria Varramista

Via Ricavo – Località Varramista, 56020 Montopoli in Val d'Arno (PI) www.varramista.it +39 0571 44711 [email protected]

GagiaBlu Strada Provinciale 152, 58020 Scansano (GR) www.gagiablu.it +39 347 5504889 [email protected]

Gianni Moscardini Via Macchia al Pino, 56040 Santa Luce (PI) www.giannimoscardini.com +39 347 6948937 [email protected]

I Vicini Winery Case Sparse Pietraia, 38/B, 52044 Cortona (AR) www.iviciniwinery.com +39 0575 678507 / +39 351 3845145 [email protected]

I Vini di Maremma Località Il Cristo, 58100 Marina di Grosseto (GR) www.ivinidimaremma.it +39 0564 34426 [email protected]

Il Sassolo Via Poggio Secco, 59015 Carmignano (PO) www.ilsassolo.it +39 055 8705983 [email protected]

Fattoria La Maliosa Podere Monte Cavallo, 58014 Saturnia (GR) www.fattorialamaliosa.it +39 327 1860416 [email protected]

La Ripa Via della Ripa, 1, 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) www.la-ripa.it +39 055 8075568 [email protected]

Podere La Regola Località Altagrada, SRT 68 km 9, 56046 Riparbella (PI) www.laregola.com +39 0588 81363 [email protected]

Purovino Zona Corso, 27, 58051 Magliano in Toscana (GR) www.agricolapurovino.it +39 353 4099166 [email protected]

Ricasoli 1141 Loc. Madonna a Brolio, 53013 Gaiole in Chianti (SI) www.ricasoli.com +39 0577 7301 [email protected]

Rocca di Frassinello Località Giuncarico Scalo, 58023 Gavorrano (GR) www.castellare.it/it/rocca-di-frassinello +39 0566 88400 [email protected]

Società Agricola Marini Giuseppe Via Bartolomeo Sestini, 274, 51100 Pistoia (PT) www.marinifarm.it +39 0573 451162 [email protected]

Tenuta di Frassineto Via Frassineto, 52043 Castiglion Fiorentino (AR) www.tenutadifrassineto.it +39 0575 658278 [email protected]

Tenuta La Pineta Via Setteponti, 65, 52029 Castiglion Fibocchi (AR) www.tenutalapineta.it +39 0575 477716 [email protected]

Tenuta Le Colonne Via Bolgherese, 81, 57022 Castagneto Carducci (LI) www.tenutalecolonne.com +39 0565 766056 [email protected]

Tenuta Querciamattina Strada Provinciale 152, 58020 Scansano (GR), Italia www.querciamattina.it +39 347 5504889 [email protected]

Torraccia di Presura Via della Montagnola, 94, 50027 Greve in Chianti (FI) www.torracciadipresura.it +39 055 858505 [email protected]

Villa a Sesta Località Villa a Sesta, 53019 Castelnuovo Berardenga (SI) www.villaasesta.com +39 0577 1698253 [email protected]

Villa Calcinaia (Conti Capponi) Via Citille, 84, 50022 Greve in Chianti (FI) www.conticapponi.it +39 055 853715 [email protected]

Villa di Vetrice (F.lli Grati) Via di Vetrice, 5, 50065 Pontassieve (FI) www.villadivetrice.it +39 055 8397008 [email protected]

Le 19 cantine propongono tour emozionali in vigna, degustazioni di prodotti di malga, pranzi e cene con i vini in abbinamento alle cucine dal mondo, passeggiate con gli alpaca, visite guidate nelle distillerie e nei frantoi. E ancora: tour in vigna con i produttori e altre esperienze immersive nella natura per conoscere la storia di ogni vino partendo dalla sua terra e ascoltando i suoi ritmi, il tutto accompagnato da un cestino con i grandi vini del territorio e una selezione dei migliori prodotti locali. Ecco quali sono le Cantine aperte in Trentino:

Bellaveder

Loc. Faedo, San Michele all’Adige (TN)

www.bellaveder.it

+39 0461 650171 / +39 389 9851894

[email protected]

Borgo dei Posseri

Ala (TN)

www.borgodeiposseri.com

+39 328 8694074

[email protected]

Cantina di La-Vis

Lavis (TN)

www.la-vis.com

+39 0461 440150 / +39 348 8903751

[email protected]

Cantina Martinelli

Mezzocorona (TN)

www.cantinamartinelli.com

+39 338 8288686

[email protected]

Cantina Toblino

Sarche (TN)

www.cantinatoblino.it

+39 0461 561113

[email protected]

Ferrari Trento

Trento (TN)

www.ferraritrento.com

+39 0461 972331

[email protected]

Cavit – Altemasi

Maso Toresella, Sarche di Calavino (TN)

www.cavit.it

+39 0461 381779

[email protected]

Cembra Cantina di Montagna

Cembra (TN)

www.cembracantinadimontagna.it

+39 0461 680010

[email protected]

Corvée

www.corvee.wine

+39 349 9885827

[email protected]

Distilleria Marzadro

Nogaredo (TN)

www.marzadro.it

+39 0464 304554

[email protected]

Cantina Endrizzi San Michele all'Adige (TN) www.endrizzi.it +39 0461 650129 [email protected]

Madonna delle Vittorie

Arco (TN)

www.madonnadellevittorie.com

+39 0464 505542

[email protected]

Cantina Sociale di Trento

Trento (TN)

www.cantinasocialetrento.it

+39 0461 821512

[email protected]

Maso Poli Pressano di Lavis (TN) www.masopoli.com +39 0461 871519 [email protected]

Mas dei Chini

Trento (TN)

www.masdeichini.it

+39 0461 821513

[email protected]

Maso Grener Pressano di Lavis (TN) www.masogrener.it +39 340 7794091 [email protected]

Gaierhof – Maso Poli Roverè della Luna (TN) www.gaierhof.com +39 0461 650129 [email protected]

Cantine Mezzacorona–Rotari

Mezzocorona (TN)

www.mezzacorona.it

+39 0461 616300

[email protected]

Cantina Mori Colli Zugna

Mori (TN)

www.cantinamoricollizugna.it

+39 0464 918154

[email protected]

Vivallis

Nogaredo (TN)

www.vivallis.it

+39 0464 498025

[email protected]

Distilleria Bertagnolli

Via del Teroldego, 11/13, 38016 Mezzocorona TN www.distilleriabertagnolli.it

+39 0461 603800

[email protected]

Sono 42 le cantine della regione che portano alla scoperta dei loro vini tramite cene con il vignaiolo con menu ideati per l’occasione a base di salumi, formaggi e altri prodotti delle aziende locali, nonché degustazioni di oli Extravergine del territorio. Ma anche intrattenimento con spettacoli di musica dal vivo, lezioni di swing con scuole di ballo, mostre di pittura, percorsi in e-bike, wine tour a sei zampe da vivere con i propri cani, laboratori di pasta fresca e tante proposte per il divertimento dei più piccoli all'interno dei kids garden. Ecco l'elenco delle Cantine aperte in Umbria.

Antonelli San Marco

Località San Marco, 60, 06036 Montefalco (PG), Italia www.antonellisanmarco.it +39 0742 379158 [email protected]

Agricola Mevante

Via Madonna della Neve, 1, 06031 Bevagna (PG), Italia www.agricolamevante.com +39 349 8057501 [email protected]

Arnaldo Caprai

Località Torre, 1, 06036 Montefalco (PG), Italia www.arnaldocaprai.it +39 0742 378802 [email protected]

Azienda Agraria Carini

Strada Tegolaro, 06133 Canneto (PG), Italia www.agrariacarini.it +39 075 6059495 [email protected]

Cantina Baldassarri

Strada Luciano Baldassarri, 65, 06050 Collazzone (PG), Italia www.cantinabaldassarri.it +39 075 8707299 [email protected]

Benedetti & Grigi

Località Polzella, 06036 Montefalco (PG), Italia www.benedettiegrigi.it +39 347 0017808 [email protected]

Blasi Cantina

Località San Benedetto, 06019 Umbertide (PG), Italia www.blasicantina.it +39 366 1428973 / +39 339 8697891 [email protected]

Cantina Briziarelli

Via Madonna della Pia, 44, 06031 Bevagna (PG), Italia www.cantinebriziarelli.it +39 0742 361120 [email protected]

Cantina Daniele Rossi

Via Assisi, 69, 06089 Torgiano (PG), Italia www.cantinarossidaniele.it +39 075 7824668 [email protected]

Castello di Monte Vibiano

Bocca di Rigo, 10, 06072 Mercatello di Marsciano (PG), Italia www.montevibiano.it +39 075 8783386 [email protected]

Castello di Magione

Via del Castello, 06063 Magione (PG), Italia www.castellodimagione.it +39 075 8476016 [email protected]

Castello di Montegiove

Via Beata Angelina, 1, 05010 Montegiove (TR), Italia www.castellomontegiove.com +39 0763 837473 [email protected]

Chiorri

Via Todi, 100, 06132 Sant'Enea (PG), Italia www.chiorri.it +39 075 607141 [email protected]

Di Filippo

Vocabolo Conversino, 153, 06033 Cannara (PG), Italia www.vinidifilippo.com +39 0742 731242 [email protected]

Dionigi

Via Madonna della Pia, 44, 06031 Bevagna (PG), Italia www.cantinadionigi.it +39 347 8289016 / +39 333 8649171 [email protected]

Fattoria Colleallodole

Via Colleallodole, 3, 06031 Bevagna (PG), Italia www.fattoriacolleallodole.it +39 0742 361897 / +39 335 8342207 [email protected]

Fattoria di Monticello

Voc. Ponetro, 66, 05010 San Venanzo (TR), Italia www.fattoriadimonticello.it +39 075 8749606 [email protected]

Cantina Goretti

Strada del Pino, 4, 06132 Pila (PG), Italia www.vinigoretti.com +39 075 607316 [email protected]

La Fonte

Via Le Case, 11, 06031 Bevagna (PG), Italia www.lafontedibevagna.it +39 347 2349165 / +39 393 0222229 [email protected]

La Veneranda

Località Montepennino SNC, 06036 Montefalco (PG), Italia www.laveneranda.com +39 0742 951630 / +39 351 0777219 [email protected]

Le Cimate

Via Cecapecore, 41, 06036 Montefalco (PG), Italia www.lecimate.it +39 0742 261771 / +39 349 5883588 [email protected]

Lungarotti – Montefalco

Località Turrita, 06036 Montefalco (PG), Italia www.lungarotti.it +39 0742 378868 [email protected]

Madrevite

Via Cimbano, 36/2, 06061 Castiglione del Lago (PG), Italia www.madrevite.it +39 075 9527220 [email protected]

Palazzone

Località Rocca Ripesena, 67, 05019 Orvieto (TR), Italia www.palazzone.com +39 0763 344921 / +39 370 1091749 / +39 371 4303039 [email protected]

Perticaia

Località Casale, 06036 Montefalco (PG), Italia www.perticaia.it +39 0742 379014 [email protected]

Piccola Cantina Rossi

Vocabolo Madonna delle Grazie, 06055 Marsciano (PG), Italia www.lapiccolacantinadeirossi.it +39 347 8243187 [email protected]

Pucciarella

Viale Perugia, 32, 06063 Magione (PG), Italia www.pucciarella.it +39 075 8476016 [email protected]

Roccafiore

Voc. Collina, 110/A, Frazione Chioano, 06059 Todi (PG), Italia www.cantinaroccafiore.it +39 075 8942416 [email protected]

Ruffo della Scaletta

Via della Luna, 8, 05035 Narni (TR), Italia www.ruffodellascaletta.com +39 0744 715227 [email protected]

SAIO Assisi

Via Campiglione, 94/A, 06081 Assisi (PG), Italia www.saioassisi.it +39 335 8374784 [email protected]

Cantina Semonte

Via dell’Assino, 184, 06024 Semonte (PG), Italia www.vinisemonte.com +39 339 2310462 (Visite guidate e acquisti) [email protected]

Tenuta Alzatura

Località Fratta Alzatura, 108, 06036 Montefalco (PG), Italia www.tenuta-alzatura.it +39 0742 399435 [email protected]

Tenute Baldo

Via degli Olmi, 9, 06083 Bastia Umbra (PG), Italia www.tenutebaldo.it +39 075 801 1605 [email protected]

Tenuta Castelbuono

Vocabolo Castellaccio, 9, 06031 Bevagna (PG), Italia www.tenutelunelli.it +39 0742 361670 [email protected]

Tenuta di Freddano

Località Fossatello, 47, 05019 Orvieto (TR), Italia www.tenutadifreddano.com +39 0763 308248 [email protected]

Terre Margaritelli

Strada S. Rocco, 06089 Torgiano (PG), Italia www.terremargaritelli.com +39 075 7824668 [email protected]

Tenuta Placidi

Via di Villa Placidi, 06023 Gualdo Tadino (PG), Italia www.tenutaplacidi.com +39 350 5878834 [email protected]

Tenuta Vitalonga

Strada Montiano, 10, 05016 Ficulle (TR), Italia www.vitalonga.it +39 0763 836722 / +39 333 6003077 [email protected]

Terre de' Trinci

Via Fiamenga, 57, 06034 Foligno (PG), Italia www.terredetrinci.com +39 0742 320165 [email protected]

Cantina Todini

Località Rosceto, Voc. Collina 29/1, 06059 Todi (PG), Italia www.cantinatodini.com +39 075 887522 [email protected]

Cantine Zanchi

SP8 Amelia-Orte Km 4,610, 05022 Amelia (TR), Italia www.cantinezanchi.it +39 0744 970120 [email protected]

Le 26 cantine della regione affiancano alla degustazione un interessante programma di attività. Mostre fotografiche dedicate ai popoli e alle culture africane, musica dal vivo, boat tour sulla laguna, aperitivi al calar del sole, food truck, percorsi sensoriali, passeggiate a cavallo, giochi da tavola per bambini. Ecco l'elenco delle Cantine aperte in Veneto:

Accordini Igino

Via dell'Industria, 21, 37029 San Pietro in Cariano (VR), Italia www.accordini.it +39 045 7701985 [email protected]

Astoria Wines

Via Crevada, 12, 31020 Refrontolo (TV), Italia www.astoria.it +39 0438 987002 [email protected]

Bonotto delle Tezze

Via Duca d'Aosta, 36, 31028 Tezze di Piave – Vazzola (TV), Italia www.bonottodelletezze.it +39 0438 488323 [email protected]

Ca' Rugate

Via Pergola, 36, 37030 Montecchia di Crosara (VR), Italia www.carugate.it +39 045 6176328 [email protected]

Cantina Pizzolato

Via IV Novembre, 12, 31050 Villorba (TV), Italia www.lacantinapizzolato.com +39 0422 928166 [email protected]

Carpenè-Malvolti

Via Carpenè, 1, 31015 Conegliano (TV), Italia www.carpene-malvolti.com +39 0438 364611 [email protected]

Castello di Roncade

Via Roma, 141, 31056 Roncade (TV), Italia www.castellodironcade.com +39 0422 708736 [email protected]

Enotria Tellus

Viale della Rimembranza, 6, 31020 San Polo di Piave (TV), Italia www.enotriatellus.it +39 348 0826795 [email protected]

Fratelli Vogadori

Via Vigolo, 16, 37024 Negrar di Valpolicella (VR), Italia www.vogadorivini.it +39 328 9417228 [email protected]

Il Pianzio

Via Pianzio, 66, 35030 Galzignano Terme (PD), Italia www.ilpianzio.it +39 049 9130422 [email protected]

La Frassina

Strada Vallesina, 3, Località Marango, 30021 Caorle (VE), Italia www.frassina.it +39 0421 88094 [email protected]

Maeli

Via Dietro Cero, 1/C, 35030 Baone (PD), Italia www.maeliwine.com +39 0429 538144 [email protected]

Mionetto

Via Colderove, 2, 31049 Valdobbiadene (TV), Italia www.mionetto.com +39 0423 9707 [email protected] Monteci

Via San Michele, 34, 37026 Pescantina (VR), Italia www.monteci.it +39 045 7151188 [email protected]

Quota 101

Via Malterreno, 12, 35038 Torreglia (PD), Italia www.quota101.com +39 049 5211322 [email protected]

Sessantacampi

Vicolo Cesare Battisti, 12, 31052 Maserada sul Piave (TV), Italia www.sessantacampi.it +39 0422 778048 [email protected]

Tenuta Polvaro

Via Polvaro, 35, 30020 Annone Veneto (VE), Italia www.tenutapolvaro.com +39 0421 79499 [email protected]

Tenuta Zai

Via Corin, 1, 36040 Sarego (VI), Italia www.tenutazai.com +39 0444 820 345 [email protected]

Tenute Tomasella

Via Rigole, 103, 31040 Mansuè (TV), Italia www.tenutetomasella.it +39 0422 850043 [email protected]

Villa Crine

Via della Contea, 46, 37029 San Pietro in Cariano (VR), Italia www.villacrine.com +39 045 7704072 / +39 347 3890962 [email protected]

Villa Maria

Via S. Francesco, 15, 31010 Farra di Soligo TV www.villamaria-spumanti.it 0438 801121 [email protected]

Villa Meneghello

Via Brusà, 1, 37017 Pacengo di Lazise (VR), Italia www.villameneghello.it +39 045 7590083 [email protected]

Villa Sandi

Via Erizzo, 112, 31035 Crocetta del Montello (TV), Italia www.villasandi.it +39 0423 665033 [email protected]