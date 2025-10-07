Bruno Paillard e i 40 anni di Riserva Perpetua: un viaggio nel tempo dello Champagne
Dal 1985, un assemblaggio in continua evoluzione che si arricchisce ogni anno con l’inserimento della nuova vendemmia. La firma stilistica di una Maison che ha fatto del tempo il proprio linguaggio
La Maison Bruno Paillard festeggia quattro decenni di una visione audace e distintiva dello Champagne, fondata su una profonda riflessione sul tempo.
Dal 1985, la Riserva Perpetua rappresenta l'essenza della sua identità: un assemblaggio vivo, che si arricchisce ogni anno con l’inserimento della nuova vendemmia, in un dialogo continuo tra passato e presente. Fondata nel 1981, la Maison ha scelto di fare del tempo non solo un alleato, ma una vera e propria chiave stilistica. Una scelta coraggiosa, nata dalla convinzione che lo Champagne sia capace di trasformarsi ed evolvere. Così, millesimo dopo millesimo, la Riserva Perpetua si è trasformata in un archivio sensoriale unico, che oggi custodisce 40 annate.
Cos’è la Riserva Perpetua
Diversa dalle riserve classiche, dove i vini sono conservati separatamente per annata, la Riserva Perpetua è un assemblaggio continuo, custodito in botti di rovere e acciaio. Ogni anno, la vendemmia dominante si fonde con quelle passate, creando una base complessa e armoniosa. Un processo che dona profondità, costanza stilistica e una straordinaria capacità evolutiva. “Dopo quattro decenni, la Riserva Perpetua accompagna la nostra ricerca di uno Champagne vivo, preciso e vibrante, capace di attraversare il tempo”, dichiara Alice Paillard, proprietaria e direttrice della Maison.
Première Cuvée Extra-Brut
La Première Cuvée Extra-Brut è la prima espressione della Riserva Perpetua che rappresenta circa il 33% dell’assemblaggio finale, in media sugli ultimi dieci anni. La proporzione può cambiare, la Maison si concede la libertà di adattarsi a ciò che la natura gli ha dato. Ogni anno, nel momento degli assemblaggi, inizia un nuovo processo di invecchiamento in bottiglia: una permanenza di minimo 3 anni sui lieviti – la famosa autolisi dei lieviti. Segue un riposo dopo la sboccatura di minimo sei mesi. La Riserva Perpetua apporta: continuità di uno stile unico, al di là della singolarità di ciascun millesimo; una profondità aromatica con delle note evolutive delicate; una texture complessa.
Cuvée 72, il tempo raddoppia
La Cuvée 72 rappresenta il secondo passo: una doppia maturazione di 36 mesi sui lieviti e altri 36 mesi dopo la sboccatura. Un tempo lungo, che permette al vino di aprirsi e fiorire, rivelando nuove sfumature aromatiche. Un’esplorazione profonda della memoria e della trasformazione. La Riserva Perpetua non è solo una tecnica: è una filosofia. È il tempo che plasma, affina e rivela. È il cuore di una Maison che ha fatto dell’eleganza e della longevità il proprio manifesto.