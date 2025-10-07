Bruno Paillard e i 40 anni di Riserva Perpetua: un viaggio nel tempo dello Champagne

La Maison Bruno Paillard festeggia quattro decenni di una visione audace e distintiva dello Champagne, fondata su una profonda riflessione sul tempo.

Dal 1985, la Riserva Perpetua rappresenta l'essenza della sua identità: un assemblaggio vivo, che si arricchisce ogni anno con l’inserimento della nuova vendemmia, in un dialogo continuo tra passato e presente. Fondata nel 1981, la Maison ha scelto di fare del tempo non solo un alleato, ma una vera e propria chiave stilistica. Una scelta coraggiosa, nata dalla convinzione che lo Champagne sia capace di trasformarsi ed evolvere. Così, millesimo dopo millesimo, la Riserva Perpetua si è trasformata in un archivio sensoriale unico, che oggi custodisce 40 annate.

Cos’è la Riserva Perpetua

Diversa dalle riserve classiche, dove i vini sono conservati separatamente per annata, la Riserva Perpetua è un assemblaggio continuo, custodito in botti di rovere e acciaio. Ogni anno, la vendemmia dominante si fonde con quelle passate, creando una base complessa e armoniosa. Un processo che dona profondità, costanza stilistica e una straordinaria capacità evolutiva. “Dopo quattro decenni, la Riserva Perpetua accompagna la nostra ricerca di uno Champagne vivo, preciso e vibrante, capace di attraversare il tempo”, dichiara Alice Paillard, proprietaria e direttrice della Maison.

Alice Paillard, proprietaria e direttrice della Maison

Première Cuvée Extra-Brut

La Première Cuvée Extra-Brut è la prima espressione della Riserva Perpetua che rappresenta circa il 33% dell’assemblaggio finale, in media sugli ultimi dieci anni. La proporzione può cambiare, la Maison si concede la libertà di adattarsi a ciò che la natura gli ha dato. Ogni anno, nel momento degli assemblaggi, inizia un nuovo processo di invecchiamento in bottiglia: una permanenza di minimo 3 anni sui lieviti – la famosa autolisi dei lieviti. Segue un riposo dopo la sboccatura di minimo sei mesi. La Riserva Perpetua apporta: continuità di uno stile unico, al di là della singolarità di ciascun millesimo; una profondità aromatica con delle note evolutive delicate; una texture complessa.

L'assemblaggio viene custodito in botti di rovere e acciaio

Cuvée 72, il tempo raddoppia

La Cuvée 72 rappresenta il secondo passo: una doppia maturazione di 36 mesi sui lieviti e altri 36 mesi dopo la sboccatura. Un tempo lungo, che permette al vino di aprirsi e fiorire, rivelando nuove sfumature aromatiche. Un’esplorazione profonda della memoria e della trasformazione. La Riserva Perpetua non è solo una tecnica: è una filosofia. È il tempo che plasma, affina e rivela. È il cuore di una Maison che ha fatto dell’eleganza e della longevità il proprio manifesto.