Brolo dei Giusti, la viticoltura cooperativa che si fa eccellenza

Solo quattro bottiglie, a rappresentare l’eccellenza enoica del territorio scaligero, prodotte solo nelle migliori annate e pensate per momenti speciali. Le bottiglie sono serigrafate per rimanere integre anche nei lunghi affinamenti che il vino può affrontare.

Brolo dei Gius t i è la linea di Cantine di Verona che si rivolge all’alta ristorazione e che comprende quattro vini: l’Amarone della Valpolicella Docg, il Valpolicella Superiore Doc, il Passito Garda Doc e il Custoza Superiore Doc. La linea Brolo dei Giusti ha debuttato nel 2018 con l’annata 2011 di Amarone e 2013 di Valpolicella, prodotti rispettivamente in 8.000 e 120.00 pezzi numerati a mano, e a seguire tra la fine del 2022 con l’annata 2020 di Passito e la primavera del 2023 con il Custoza Superiore della stessa annata.

Cantine di Verona è il gruppo vitivinicolo cooperativo, nato a giugno 2021, che riunisce Cantina Valpantena, Cantina di Custoza e Cantina Colli Morenici. Il ‘Giusto’ evocato dal nome rappresenta un omaggio alla figura dell’agricoltore che, alla fine di una lunga giornata di lavoro, si siede sulla marogna a contemplare il suo operato, immerso nella geometria delle vigne e nella bellezza della natura fuori e dentro il ‘Brolo’, un vigneto racchiuso e prezioso come da tradizione contadina della Valpolicella.

Dalle colline della Valpolicella al microclima mediterraneo del lago di Garda, il Veronese è territorio da sempre vocato alla vitivinicoltura di qualità dove la coltivazione della vite affonda le radici in secoli di storia e di cultura enologica. I vini rossi della linea Brolo dei Giusti nascono nel cuore della Valpantena, la zona più orientale della denominazione Valpolicella. Le vigne sono coltivate in parte a pergola e in parte a guyot, in due piccoli appezzamenti (2,5 e 3 ettari) e in uno più grande di 13 ettari.

Gli assaggi

Bottiglie della linea Brolo dei Giusti

L’Amarone della Valpolicella Docg Brolo dei Giusti è un vero campione del territorio: 4 mesi di appassimento delle uve, poi 2 anni in botte. Spezie dolci e cacao, frutta rossa al naso, ampio, potente e caldo al palato. Un calice strong (16°) per piatti importanti (51 € al punto vendita). Il Valpolicella Superiore 2015 sa di frutta rossa e spezie, struttura importante dovuta all’appassimento delle uve, elegante e asciutto in bocca (25 €). Il Custoza Superiore 2020 rilancia una denominazione troppo spesso sottostimata. Blend di 5 uve - cortese, garganega, friulano, Incrocio Manzoni e chardonnay – da 5 ettari a Sommacampagna, presenta ampie note minerali e fruttate, agrumate. Fresco al palato, finale persistente (14 €). Il passito Garda Doc 2020 da uve Garganega e Chardonnay ci regala l’atmosfera dolce e sognante del lago. Di colore giallo dorato lieve, al naso spezie, frutta secca e sciroppata. Delicato al palato, finale di albicocca e fichi (17 €) .

Info: www.cantinediverona.it