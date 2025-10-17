Bollicina Gold, il primo spumante di Donnafugata è griffato Dolce&Gabbana

Dopo cinque anni di attesa, si è celebrato al Bar Martini di corso Porta Venezia a Milano, l’arrivo sul mercato di Bollicina Gold, lo spumante metodo classico nato dalla partnership tra Donnafugata e Dolce&Gabbana.

Un brut rosé da uve Nerello Mascalese che non è solo un vino, ma il manifesto di una Sicilia solare, creativa e internazionale. Bollicina Gold è, inoltre, il capitolo conclusivo di un progetto nato nel 2019 che ha portato l'eccellenza artigianale italiana in oltre 60 mercati internazionali.

Il viaggio di questo straordinario metodo classico, affinato 36 mesi sui lieviti, degorgiato nel 2023, inizia alle pendici dell'Etna, da uve Nerello Mascalese della vendemmia 2019. Una scelta precisa per un progetto ambizioso, il cui risultato è un brut rosé (dosato 7 grammi litro) dal colore rosa antico con riflessi dorati, che sprigiona al naso un bouquet di agrumi e ribes, lampone e crosta di pane, e rivela in bocca la decisa mineralità del suolo vulcanico, con una persistenza che ne definisce il carattere unico. "La collaborazione con Dolce&Gabbana è nata proprio nel 2019 con l'idea di produrre questo spumante rosé," afferma Antonio Rallo, winemaker dell'azienda di famiglia. "Sapevamo che un metodo classico di pregio avrebbe richiesto anni. Nel frattempo, abbiamo dato vita al rosato Rosa, alle edizioni limitate di Tancredi, e ai vini dell'Etna Isolano e Cuordilava. Bollicina Gold chiude idealmente questo percorso, portando nel calice la finezza del Nerello Mascalese e l'eleganza che solo una lunga evoluzione può regalare."

La bottiglia stessa diventa un manifesto di stile. L'etichetta, applicata a mano, riprende la finitura liquid gold della Collezione Casa Oro24K: un tributo all'artigianato che non solo incarna l'estetica iconica di Dolce&Gabbana, ma trasforma il contenitore in un oggetto da collezione. Dietro l'estetica si cela una profonda affinità di valori. "Questo progetto nasce da radici siciliane e una visione internazionale condivise," dichiara José Rallo di Donnafugata.

"L'amore per la nostra terra, la creatività e la maestria artigianale sono i pilastri che uniscono le nostre due realtà, dalla moda alla ricerca enologica." Una partnership che ha saputo anche parlare a un nuovo pubblico. Alla presenza di ospiti internazionali Gabriella Favara, la sesta generazione della famiglia, ha chiuso la presentazione dichiarando: "Abbiamo raggiunto persone affascinate dallo stile di vita italiano, giovani winelover e consumatori curiosi e attenti alla qualità, soprattutto all'estero. Il lavoro creativo di Dolce&Gabbana sul packaging ha reso ogni vino un'esperienza memorabile, estetica oltre che sensoriale".

Il prezzo suggerito al pubblico è di 75 €, bottiglia da 750 ml.