Berlucchi scommette sull’Erbamat, il vitigno autoctono che guarda al futuro della Franciacorta

L’Erbamat è un antico vitigno autoctono bresciano, citato già nel 1564, oggi al centro di un significativo recupero e valorizzazione promosso dal Consorzio Franciacorta.

Grazie alla sua maturazione tardiva e all’elevata acidità naturale, rappresenta una risorsa strategica per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e preservare la qualità delle basi spumanti. Un ritorno alle origini necessario per affrontare le sfide del domani.

Grappolo di Erbamat

Berlucchi, l’epopea del Franciacorta

Anche Berlucchi, la cantina che ha fatto la storia della Franciacorta, guarda al futuro con un’iniziativa sull’Erbamat avviata nel 2011. Il Franciacorta, oggi simbolo dell’eccellenza spumantistica italiana, nasce nel cuore della provincia di Brescia grazie all’intuizione di Guido Berlucchi e Franco Ziliani. È il 1955 quando, nella storica cornice di Palazzo Lana, i due pionieri danno avvio a un progetto rivoluzionario: creare un Metodo Classico italiano capace di competere con le grandi bollicine francesi. Sei anni dopo, con la vendemmia del 1961, vedono la luce le prime 3.000 bottiglie di Franciacorta, segnando ufficialmente la nascita della Denominazione.

Una delle bottiglie di prova a base di Erbamat

Oggi l’azienda è guidata dai figli di Franco Ziliani – Arturo, Cristina e Paolo – e continua a distinguersi per la sua vocazione alla ricerca e alla sostenibilità. Con oltre 450 ettari vitati, di cui 143 condotti in biologico certificato dal 2016, Berlucchi rappresenta un punto di riferimento per la Docg Franciacorta. “Investire nel progetto Erbamat significa tutelare il territorio e contribuire alla crescita della Denominazione”, afferma Arturo Ziliani, Ad e direttore tecnico di Berlucchi. L’azienda, forte di oltre 60 anni di esperienza, ha scelto di affiancare il Consorzio Franciacorta in un percorso condiviso di innovazione e studio.

Dal vigneto alla cantina

Il progetto ha preso forma con i primi sovrainnesti nel 2011, seguiti dalla creazione del vigneto sperimentale Campo Madre nel 2015. Nel 2016, Berlucchi ha reimpiantato il vigneto Castello con selezione massale, una scelta che ha portato a importanti osservazioni agronomiche e all’aggiornamento del disciplinare Franciacorta. Tra il 2020 e il 2021 è nato il vigneto Eroi, confermando la doppia traiettoria di ricerca: clonale per il Consorzio, massale per Berlucchi. Oggi l’azienda coltiva direttamente circa il 27% della superficie totale dedicata all’Erbamat in Franciacorta.

Il vigneto Castello

Sul fronte enologico, le microvinificazioni iniziate nel 2012 hanno portato alla nascita della Cuvée Perpétuelle nel 2014, con l’obiettivo di valorizzare il potenziale evolutivo del vitigno. “Il nostro impegno sull’Erbamat – conclude Ziliani – è un investimento nel futuro della Denominazione e nella sua capacità di innovare restando fedele alle proprie radici.” Con questo progetto, Berlucchi si conferma protagonista della ricerca vitivinicola, in un territorio che guarda avanti con consapevolezza e visione.