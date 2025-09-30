Bellavista regista di emozioni al Festival Franciacorta

Nel cuore della Franciacorta, tra le colline punteggiate di vigneti e l’eleganza senza tempo de L’Albereta Relais & Châteaux, Bellavista ha celebrato il Festival Franciacorta 2025 con due ospiti di d’eccezione: Massimo Bottura e Jessica Rosval.

I due chef hanno trasformato l’evento in un’esperienza multisensoriale, dove ogni piatto è stato pensato per dialogare con le bollicine raffinate di Bellavista. Fondata nel 1977 da Vittorio Moretti, Bellavista è una delle cantine simbolo della Franciacorta che da sempre lavora in un dialogo costante tra uomo e natura.

Bellavista Brede

Situata a Erbusco, si distingue per la selezione rigorosa delle uve, un immenso patrimonio di vigne vecchie, una straordinaria energia, la cura artigianale, uno stile che coniuga tradizione e modernità oltre a un heritage immenso che la rende ineguagliabile, protagonista di un sogno.

Oggi la sua rinascita, Our Sense of Place, non riguarda solo il prodotto, ma anche il paesaggio, l’identità, l’unicità di un luogo che è sintesi tra vino, natura e passioni. A tutto ciò, dal 2018 si è aggiunta anche la salvaguardia e la valorizzazione dello storico Convento dell’Annunciata in Franciacorta, dove ha sede la Fondazione Vittorio e Mariella Moretti, nata nello stesso anno per promuovere e trasmettere alle nuove generazioni gli ideali fondativi del gruppo e i valori che costituiscono l’identità di un territorio.

Bellavista

Dove il vino nasce dal rispetto

Da Bellavista il vino nasce da un approccio attento e rispettoso, che mette al centro la qualità della materia prima. Competenze artigianali e grande esperienza accolgono vendemmie ogni anno diverse: non esistono regole fisse. "In questa vendemmia ci hanno accompagnato oltre 500 persone in vigna" - ha commentato sulla sua pagina Instagram Francesca Moretti, enologa Bellavista - "un capitale umano straordinario che ci ha permesso di seguire ogni parcella nel momento e nel modo giusto senza forzare né anticipare".

Pupitre

Anche la scelta del contenitore per la prima fermentazione non è casuale, ma nasce da un’attenta osservazione. Il risultato è una gamma di vini che non segue uno schema standard, ma riflette la varietà dei suoli, delle uve e delle scelte produttive. Da Bellavista, la vinificazione è un processo dinamico, guidato dalla sensibilità e dalla capacità di ascolto, con l’obiettivo di valorizzare al meglio ogni singola espressione del territorio.

Un incontro tra arte culinaria e bollicine

Con la sua visione enologica e il suo impegno culturale, Bellavista ha trasformato ancora una volta il Festival Franciacorta in un palcoscenico dove il vino diventa linguaggio, la tavola racconto. In un’atmosfera che celebra il territorio e la sua vocazione all’eccellenza, Bellavista ha saputo unire grandi nomi della cucina e appassionati di vino in un’esperienza multisensoriale, fatta di ascolto, bellezza e cura. Massimo Bottura (Osteria Francescana) e Jessica Rosval (Al Gatto Verde) hanno interpretato questa sinfonia con menu creativi e contemporanei, pensati per dialogare con le cuvée Bellavista.

Bellavista Rocchetta

Piatti come Modena Pil Pil, Short Ribes Forever (costato di Fassona piemontese, albicocca e pane di “burnt ends”) e Sud (agrumi siciliani, mandorla amara, colatura di alici) hanno esaltato le sfumature aromatiche di Bellavista Alma Assemblage 2, Convento Santissima Annunciata 2023, Brut Teatro alla Scala 2020, Rosé 2020 e Nectar. Ogni abbinamento è stato un tributo alla terra e al tempo, una Franciacorta che si racconta attraverso il gusto, l’ospitalità e la passione, con Bellavista come voce narrante.