Weekend a Champoluc. Tanta convivialità sapori e benessere

Convivialità, gusto, natura, avventura e benessere. Sono gli ingredienti della prima edizione del Malfy Mountain Experience Festival, che si terrà a Champoluc dal 28 febbraio al 2 marzo. Un weekend ricco di eventi e iniziative gratuite aperte al pubblico per evadere e lasciarsi ammaliare dalla natura mozzafiato del Monte Rosa, in un modo del tutto sorprendente e originale attraverso la lente immaginifica di Malfy Gin. Malfy Mountain Experience Festival non è solo un evento, ma uno stimolo a vivere la montagna da prospettive nuove e autentiche. Che siate appassionati di sport, amanti del relax o alla ricerca di emozioni musicali, questo Festival è la risposta.

Parola d’ordine convivialità. Sabato mattina tutti insieme con alcuni dei creator più seguiti e amati per lo ski safari, la sciata collettiva sulle piste. Per chi sogna di immergersi totalmente nella natura incontaminata le ciaspolate sono un’avventura da non perdere. Baite in alta quota si trasformano in luoghi esperienziali unici. Al rifugio Novez Crest si possono ricaricare corpo e mente durante lezioni di yoga per lasciarsi avvolgere dai sapori, profumi e colori delle degustazioni multisensoriali di Malfy Gin.

Le fragranze agrumate e quell’arte tutta italiana di stare insieme che hanno reso Malfy un gin dalla forte identità, trovano la loro massima espressione all’evento di punta: l’aperitivo in alta quota con dj-set by Benny Benassi e Boss Doms. Sabato 1 e domenica 2 dalle 15.30 alle 18.30 dj-session si alternano al L’Abri du Ski. Il Malfy Moment porta lo spirito conviviale tipicamente italiano unito ai sapori, profumi e l’energia di Malfy Gin in location mozzafiato in tutta Italia. Con la sua prima edizione, il Festival continua il racconto e il messaggio del Gin che più rappresenta l’italianità e invita gli amanti della montagna a vivere nuove ed inaspettate esperienze tra le vette più innevate del nostro Paese.