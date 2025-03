Vino e cultura nel paese fondato da Carlo IV

A Montecarlo, fondato da Carlo IV di Boemia, patria del vino, si possono ammirare il secondo teatrino più piccolo al Mondo, il Rassicurati, (fondato nel 1775 dall’Accademia degli Assicurati e difeso da chi negli anni Settanta del precedente secolo lo voleva abbattere per costruirci appartamenti), recentemente restaurato è una ’civettuola bomboniera’. Straordinaria la Fortezza, così come la Madonna del Soccorso, un dipinto che ricorda l’apparizione della Vergine durante l’assedio dei pisani che, impauriti, secondo la leggenda fuggirono. Alla Madonna è attribuita anche la protezione durante la peste. Ogni 8 settembre si svolge la Processione per le vie del paesino fondato da Carlo IV di Boemia. Merita una visita anche la Collegiata di S.Andrea, tutto in pochi metri, nel centro storico. Montecarlo, Bandiera Arancione del Touring Club da diversi lustri, vive di turismo e di vino, con una delle più piccole Doc d’Italia. Pochi ettari ma una produzione di qualità Ma.Ste.