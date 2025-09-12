Villaggio Narrante in Fontanafredda. Torna la Festa della Vendemmia

Il Villaggio Narrante di Fontanafredda a Serralunga d’Alba (Cuneo) si prepara a celebrare il momento più importante dell’anno vitivinicolo: sabato 13 e domenica 14 settembre torna la Festa della Vendemmia, quest’anno intitolata “Inno alla Biodiversità”. Due giorni con intrattenimento, musica live, spettacoli per grandi e piccini, street food, cene tematiche e, naturalmente, grandi vini. L’evento, con ingresso gratuito tramite accredito, consente di accedere alle aree del Villaggio, ai mercatini vintage curati da Flairy Market, alle postazioni di cibo di strada e ai momenti simbolici della vendemmia, come la tradizionale pigiatura dell’uva a piedi nudi dedicata ai bambini.

Il Villaggio Narrante di Fontanafredda propone anche esperienze speciali prenotabili e acquistabili online: dalla Passeggiata Letteraria con Marta Perego in collaborazione con la Fondazione E. di Mirafiore alla Grigliata della Vendemmia in riva al lago, dalla cena firmata Ugo Alciati al Garden del Lago o alla cena intorno al lago animata da musica dal vivo, fino al brindisi con il Cocktail sotto le stelle.

La domenica sarà la volta di “Degustando”, con 12 grandi chef italiani protagonisti, mentre per tutto il weekend non mancheranno le visite nelle storiche cantine di Fontanafredda e lo Yoga nel Bosco per riscoprire il legame con la natura. Sempre aperto il Bar Fontana by Ugo Alciati, il nuovo format gastronomico nella piazzetta del Villaggio Narrante di Fontanafredda, inaugurato nel 2025, per gustare i sapori di Langa in purezza.