Villa Franciacorta. Pionieri del vino

Giusto e doveroso ricordare i pionieri del vino, quelli che hanno fatto le imprese, quelli che hanno posto le basi per far crescere territori e aziende. Quanto sono importanti le persone? Qual è il valore del tempo? Sono le domande che si è posta Roberta Bianchi, alla guida di Villa Franciacorta a Monticelli Brusati (BS), nel creare “RNA - Riserva Nobile Alessandro Bianchi”, Franciacorta Riserva Extra Brut Millesimato 2007, pensato per onorare il padre Alessandro Bianchi, fondatore di Villa Franciacorta (scomparso nel 2020), e ricordare il suo contributo alla denominazione delle bollicine italiane Metodo classico per eccellenza.

Era il 1960 quando Alessandro Bianchi, decide di “cambiare” le sorti di Monticelli Brusati, partendo dal recupero del suo primo nucleo abitativo, un borgo del Cinquecento, Villa appunto, allora diroccato e in abbandono. Il Franciacorta non esisteva ancora, al tempo erano i rossi i vini simbolo del territorio, ma Monticelli Brusati, situato nella parte Nord-Est del territorio definito dal disciplinare del Franciacorta, già nell’Ottocento era famoso per i propri vini.

Mentre il borgo antico di Villa rinasce con al centro la cinquecentesca casa padronale, una tenuta a corpo unico di ben 100 ettari, la cantina interrata e un primo nucleo vitato (frutto di una lungimirante zonazione che porterà a scegliere le parcelle migliori) prende corpo un progetto enoico davvero pionieristico e lungimirante: interpretare ogni annata in purezza con la creazione solo di millesimati; vinificare solo uve di propria produzione; applicare la viticoltura biologica; usare solo i propri lieviti in prima fermentazione. Oggi, Villa si presenta come un riuscito esempio di sviluppo etico e sostenibile, frutto di un’accorta e costante riqualificazione, con tanto di elegante agriturismo (e annesso ristorante gourmet) ricavato dagli antichi casali mezzadrili, e un ulteriore ampliamento della cantina in corso.

Il timone aziendale, da molti anni prima della scomparsa di Alessandro avvenuta nel 2020, è saldamente in mano della vulcanica figlia Roberta, affiancata dal marito Paolo Piziol e dai loro rampolli, Alessio e Matteo, praticamente cresciuti, come i genitori, fra vigneti e cantina. Conduzione biologica e maniacale rispetto ambientale per selezionare i migliori grappoli di Chardonnay e Pinot Noir che oggi come allora danno vita esclusivamente a Franciacorta millesimati da uve proprie e ad etichette diventate un benchmark della denominazione come il pionieristico “Emozione”, che veleggia sereno verso il suo cinquantenario.

Oltre alle bollicine Villa è stata pioniere nell’ospitalità e nell’enoturismo. Dagli appartamenti dei mezzadri sono nati prima sei alloggi agrituristici. Adesso sono 22 con due piscine, area barbecue e il ristorante Éla – Osteria in Villa. Conclude Roberta Bianchi: “Il Borgo Villa Franciacorta è non solo il luogo della produzione di grandi vini ma anche la meta di appassionati di enoturismo o di tutti coloro che vogliono semplicemente respirare la filosofia e vivere una esperienza di turismo slow a Villa Gradoni Charme & Nature”.