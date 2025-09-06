Vibrante, decadente e riflessiva. Viaggio senza coordinate a Cuba

Antonio Locicero è un giovane palermitano già noto come graphic designer e fotografo che ha pubblicato in queste settimane un importante e interessante libro per immagini dal titolo Cubana per l’editore Clichy di Firenze al quale si devono curiosi e paradigmatici volumi che mischiano letteratura a viaggi, saggi a romanzi con un taglio particolarmente brillante. Il volume di Locicero inquadra l’anima di Cuba, tra luci e ombre, colori vibranti e favolosa decadenza. Un percorso tra strade, volti, suoni e atmosfere che raccontano l’isola, lasciando spazio a suggestioni, emozioni e riflessioni.

Un viaggio nel cuore pulsante di un popolo e del suo ambiente, inscindibili come la musica e la danza che ne scandiscono il tempo quotidiano. Realizzato con i contributi di Danilo Venturi, direttore dello Ied di Milano, e di Erick González Bello, direttore del Museo de las Parrandas di Reedios, Cubana fa emergere l’anima dei luoghi e l’intensità delle persone che li abitano, raccontando un equilibrio indissolubile tra ambiente e abitanti. Il libro immerge il lettore in una visione d’insieme. Ogni scatto è un invito a perdersi nella danza della luce, nelle architetture, nei gesti e negli sguardi delle persone. Un viaggio senza coordinate precise fondato sulle emozioni che ogni immagine suscita: frammenti di vita quotidiana perché il lettore rifletta sul valore della diversità e sull’unicità di un’isola enigmatica. Cubana è un ponte tra chi osserva e chi vive, tra chi scatta e chi è ritratto. Un’ode alla gente di Cuba in un vibrante presente.