Viaggi a sorpresa: scopri la meta solo 48 ore prima (ma hai volo e albergo). Come funziona

I viaggi a sorpresa sono un po' come giocare alla roulette : è la pallina a scegliere la destinazione e chi gioca , zaino in spalla o valigia in mano, non resta che sorridere e partire. Vince comunque .

Se la vostra meta è il viaggio , e non un luogo specifico, se non perdere tempo a cercare offerte di aerei e hotel ma solo “sì, viaggiare” , come canta Lucio Battisti , se siete un po' nomadi e amanti dell'avventura e vi ha sempre appassionato l'idea di far girare un mappamondo, fermarlo con un dito e raggiungere il luogo, i pacchetti proposti da Waynabox sembrano fatti per voi.

In pochi minuti, si sceglie un'opzione di prezzo e un tipo di viaggio, che siano l'Europa, le isole, le Americhe o un Road Trip non lontano da casa (ma ora c'è anche l'opzione dei mercatini di Natale) e la piattaforma organizza il tutto, mandandovi le informazioni ei biglietti sulla destinazione, ma solo 48 ore prima della partenza, non importa con quanto anticipo voi prenotiate.

Chissà che divenire uno 'Yes man' (o 'yes woman' , naturalmente), come Jim Carrey nell'omonimo film (e libro), non possiamo farci mettere da parte il nostro ego, i mille dubbi e pensieri e diventare un/una giramondo. In fondo basta staccare la spina e lanciarsi.

Il servizio, diffuso in tutta Europa (in Spagna ci sono le Waynabox in vendita come regalo nei ngozi), invita i viaggiatori a lasciarsi guidare dal caso , trasformando la partenza in un'esperienza di scoperta fin dal primo momento. Dalla scelta della città di partenza fino alla prenotazione dell'hotel, ogni dettaglio è curato, assicura Waynabox, per garantire comfort e qualità, ma con un pizzico di mistero che rende ogni viaggio unico. E c'è l'opportunità, anche sul sito, di acquistare il pacchetto senza data di scadenza e farne donare a qualcuno. Chi riceverà il regalo potrà personalizzare il viaggio in autonomia, scegliendo il periodo, la città di partenza e le preferenze di viaggio.

Inoltre Wynabox offre una vacanza bonus per gli studenti universitari, la partecipazione è aperta dall'8 al 22 ottobre 2025, poi si partecipa all'estrazione.

Un nuovo modo di viaggiare, tra avventura e spontaneità. Ecco come funziona Wynabox. Dopo aver scelto la città di partenza, il numero di partecipanti e le date, è possibile eliminare alcune destinazioni tra quelle proposte, in modo da escludere luoghi già visitati o non desiderati. La meta finale verrà comunicata 4 8 ore prima della partenza , trasformando l'attesa in parte integrante dell'esperienza.

Ogni pacchetto include volo di andata e ritorno e soggiorno in hotel . Le strutture ricettive scelte da Waynabox sono situate in centro città o in zone ben collegate, per consentire di vivere pienamente la destinazione a sorpresa. Tutti gli hotel hanno valutazioni positive su TripAdvisor e, in molti casi, offrono la possibilità di aggiungere la colazione come servizio extra. Il pacchetto base comprende volo A/R, hotel selezionato e una guida turistica esclusiva.

L'offerta si articola in diverse tipologie di viaggio. “Sorpresa in Europa” permette di visitare una delle principali città europee (60 le destinazioni), con partenze da 100 euro a persona e soggiorni da due a cinque giorni . “Isola a sorpresa” è dedicata a chi desidera una vacanza di relax in una località balneare, con viaggi da tre a sette giorni e partenze da 300 euro a persona.

Per chi sogna mete più lontane, “Sorpresa in America” consente di raggiungere destinazioni iconiche come New York, Rio de Janeiro o San Francisco, con viaggi di una settimana e partenze da 950 euro . Chi preferisce spostarsi in auto può scegliere il “ Road trip a sorpresa ”, una fuga di due o più giorni verso una meta raggiungibile in meno di tre ore , a partire da 45 euro a persona. Durante il periodo natalizio, “Sorpresa di Natale” offre l'occasione di scoprire i mercatini più suggestivi d'Europa, con voli e soggiorni in hotel di qualità, oltre un'attività a tema inclusa .

Ogni viaggiatore può portare con sé uno zaino o una borsa da riporre sotto il sedile. È inoltre possibile aggiungere una valigia da cabina come servizio extra al momento della prenotazione. L'obiettivo è rendere l'esperienza semplice e accessibile , mantenendo l'attenzione sul piacere della scoperta.

Waynabox ha avviato proprio in questi giorni un concorso che permette di vincere una borsa da viaggio gratuita che contiene tre viaggi a sorpresa e destinata agli studenti universitari. Dall'8 al 22 ottobre 2025 gli studenti potranno partecipare a un quiz online gratuito , composto da dieci domande da completare in soli tre minuti . Il test, rapido e divertente, mette alla prova conoscenze di cultura generale e curiosità di viaggio. I primi 500 classificati accederanno al sorteggio finale per vincere una delle 12 borse da viaggio Waynabox, ciascuna delle quali include tre viaggi a sorpresa in Europa , con voli e hotel già compresi.

Ogni borsa di viaggio offre tre esperienze Waynabox in diverse città europee, con le destinazioni svelate solo 48 ore prima della partenza, mantenendo l'effetto sorpresa che caratterizza il brand. Gli studenti vincitori potranno partire da Milano e da altre città europee con pacchetti di tre giorni comprensivi di volo e hotel, con la possibilità di escludere mete già visitate o aggiungere extra e notti supplementari.