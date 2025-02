Valle Umbra. Trekking. Emozioni a ritmo lento

Con l’avvicinarsi della primavera e della bella stagione, cresce la voglia di immergersi nella natura; non tutti, però, amano camminare in solitudine. Per chi apprezza la giovialità e non disdegna un’attività outdoor più slow, inclusiva e volta alla socialità, l’associazione ideale è Valle Umbra Trekking, che ha come obiettivo la conoscenza e la valorizzazione del territorio, ripercorrendone storia e tradizioni.

Si può essere accompagnati singolarmente oppure prendere parte a un’escursione di gruppo, che spesso termina con un ottimo pranzo a base di prodotti locali. Annualmente viene stilato un calendario con uscite in genere domenicali – talvolta di più giorni – nella regione Umbria, con qualche eccezione sia in Italia che all’estero. Le esperienze sono pensate per ogni livello di difficoltà, così da soddisfare le esigenze di tutti; si può partecipare a un evento unico, associarsi per ottenere degli ingenti sconti e altri vantaggi, oppure sperimentare il campus estivo.

L’Associazione dispone di un qualificato team di accompagnatori escursionistici formati dalla Federazione Italiana Escursionismo che affiancano i camminatori nelle uscite, dando loro i giusti consigli e suggerimenti.

Attraverso il sito si può restare aggiornati sulle iniziative di mese in mese, inoltre Valle Umbra Trekking si occupa di individuare e tracciare sentieri; apposito personale sta attualmente rivalorizzando il Sentiero E1 (tracciato umbro) e altri tragitti del territorio, nell’ambito di un più ampio progetto di mappatura e manutenzione della sentieristica locale. Ogni altra informazione utile su www.valleumbratrekking.it

Chiara Giacobelli