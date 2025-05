Vacanze da sogno tra sport, bike e mindfullness

Nell’elegante location dei Dazi, a Milano, è andata in scena la presentazione della stagione estate-autunno della località dolomitica, da parte dell’Azienda per il Turismo della Val di Fassa. Al centro dei prossimi mesi, tante ’storie’ di benessere, trekking e bike da vivere assieme ai professionisti della montagna, per cogliere gli aspetti più veri ed emozionanti di un ambiente patrimonio Unesco.

Non solo immagini e parole a ’Fassa is coming’. Infatti, per tutto il giorno è stato possibile sperimentare alcune attività che caratterizzano l’estate e l’autunno fassano: sessioni di forest bathing, yoga, mindfulness, arrampicata sportiva e tour in bike che si sono svolte tra gli alberi di parco Sempione (nonostante la pioggia) e le sale dei Dazi.

"È stata una splendida occasione – ha detto Nicolò Weiss, direttore di Apt Val di Fassa – per portare tutta la bellezza delle Dolomiti a Milano, facendo testare i benefici delle attività da praticare tra le nostre cime. Abbiamo l’estate alle porte, ricca di eventi di sport, natura e cultura locale, e subito dopo l’autunno, che in Trentino è la ’bella stagione’".

"In particolare – riprende Weiss –, in Val di Fassa da qualche anno con il progetto Dolomiti d’Autunno, da fine settembre ai primi di novembre, stiamo intensificando le esperienze del week end che mescolano a giuste dosi trekking e bike in quota con pernottamenti in rifugio, con yoga, mindfulness e meditazione. Inoltre, dalla seconda metà di ottobre fino alla prima decina di novembre, proponiamo ogni giorno a fondovalle pratiche olistiche gratuite a cui partecipa anche la popolazione locale".

"Siamo sempre più consapevoli –conclude – che l’ambiente meraviglioso, dove abbiamo la fortuna di vivere, rappresenti una fonte eccezionale di benessere fisico e mentale, di cui in quest’epoca tutti sentiamo il bisogno".

Violetta De Nicolais