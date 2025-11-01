Uno scenario dall’indiscutibile bellezza. Qui la natura è una vera sovrana e la laguna comprende due riserve tutelate

Avventuriamoci alla scoperta dei principali borghi marinari del Friuli Venezia Giulia. Il più famoso è certamente Grado, il borgo sospeso tra la terra e il mare. Si trova in mezzo alla più settentrionale delle lagune dell’Adriatico e vanta oltre 1.600 anni di storia, tutt’ora visibile percorrendo le calli dell’antico castrum romano, in cui risiedono la Basilica paleocristiana di Sant’Eufemia e la Basilica di Santa Maria della Grazie.

Scenario incantevole dall’indiscutibile bellezza e straordinaria ricchezza naturale, la laguna di Grado si estende su 90 chilometri quadrati e comprende due riserve naturali che ne custodiscono la biodiversità. Il mare calmo e pulito, l’acqua poco profonda che digrada dolcemente, le numerose spiagge di sabbia fine e le coinvolgenti attività d’animazione per grandi e piccoli, nonché la buona cucina, i comodi locali di ristoro e le numerose strutture ricettive, rendono questa località molto sicura e protetta. L’attenzione che da sempre Grado riserva ai suoi ospiti fa sì che da 27 anni consecutivi la località venga insignita della Bandiera Blu per la qualità ambientale.

A dicembre apriranno le nuove Terme Marine di Grado, frutto di un completo risanamento conservativo dell’edificio razionalista progettato da Gianni Avon nel 1974 e valorizzato dai pavimenti musivi dell’artista Zigaina. La struttura, che consolida la storica tradizione termale di Grado, attiva fin dalla fine del XIX secolo – già nel 1892 la città, grazie alle particolari caratteristiche climatiche e ambientali, ospitava uno stabilimento terapico – ospita fitness, Spa e area beauty, con sale per corsi di gruppo e mindfulness, sauna, bagno turco salino, piscina idromassaggio esterna, solarium, bar e trattamenti viso e corpo, inclusa la criosauna – l’unico servizio di questo tipo in tutto il Friuli Venezia Giulia –, oltre a spazi per fisioterapia, cure inalatorie e vasche per balneoterapia. L’importante complesso è poi completato da un giardino affacciato sulla spiaggia con piante aromatiche e officinali e da soluzioni sostenibili e tecnologie a basso impatto ambientale.

Tra Lignano Sabbiadoro e la laguna di Marano c’è un’offerta che non si può perdere e che vi riempirà gli occhi e il cuore. Ci sono diverse escursioni fra cui la ‘Laguna in Tecja’, si tratta di crociere enogastronomiche in laguna, ossia gite in barca per scoprire i paesaggi e le tradizioni culinarie lagunari accompagnate da degustazioni di prodotti ittici locali.

Questi tour infatti permettono di ammirare i paesaggi mozzafiato della laguna di Grado e Marano, panorami immersi nella natura. Un viaggio alla scoperta di un ambiente dal fascino magico che si trova da sempre a metà tra la terra e il mare.