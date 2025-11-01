Unica nel suo genere per una combinazione di stili architettonici eclettici e per la storia legata all’inventore dell’elettromeopatia, il conte Cesare Mattei

Il viaggio comincia già sul sito: ‘Benvenuti in un sogno’. E in effetti non poteva esserci slogan migliore per presentare Rocchetta Mattei, uno dei castelli più affascinanti del Belpaese. Per la cronaca, siamo poco oltre Ghizzana Morandi, in provincia di Bologna e nel cuore dell’Appennino bolognese. Già all’entrata del maniero - che deve il suo nome al conte Cesare Mattei (1809-1896), che lo fece edificare sulle rovine di un’antica costruzione risalente all’XIII secolo – s’incontra con lo sguardo l’incredibile labirinto di torri, scalinate e stanze che s’abbracciano sfoggiando stili diversi: gotico, moresco, liberty. E se il Cortile dei Leoni ricorda l’Alhambra di Granada, la cappella in cui il conte è sepolto è un omaggio alla Grande Moschea di Cordova.

Non è meno affascinante è la storia del castello, costellata di modifiche e continui restauri. Finché, nel 2005, il castello venne acquistato dalla Fondazione Carisbo e riaperto al pubblico nel 2015; la gestione della Rocchetta è invece a carico del Comune di Grizzana Morandi, che ne assicura la fruibilità e promuove iniziative di valorizzazione in collaborazione con l’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese. Nel 2024 è stato tra l’altro avviato il progetto di recupero e messa in sicurezza della parte non ancora restaurata della Rocchetta, che è anche la sua anima più intima e profonda: parliamo infatti dell’ala più antica del complesso, dove il conte Mattei prese dimora nel 1859.

Già, Mattei. Personaggio non meno eclettico della sua enorme casa dall’atmosfera fiabesca. Fu infatti uomo di lettere, politico e omeopata. Ed era il 1850 quando decise di acquistare i terreni su cui riposavano le rovine del castello medievale che gli avrebbero fruttato una casa tutta nuova. Ma non solo: Mattei è noto anche per i suoi studi sull’elettromeopatia, una terapia medica inventata da lui stesso e basata sull’abbinamento di granuli medicati e liquidi, detti ‘fluidi elettrici’, che gli fruttò grande popolarità. Di lui parla addirittura Dostoevskij nei Fratelli Karamazov.

Ma lasciamo la Rocchetta e dirigiamoci a Rossena, borgo del comune di Canossa, in provincia di Reggio Emilia. Su una rupe da cui si può osservare la vallata dell’Appennino Tosco-Emiliano troneggia un altro celebre castello, costruito nella seconda metà del X secolo dal bisnonno di Matilde di Canossa, Adalberto Atto. Al maniero, che differenza di altri castelli ha conservato l’impianto originario e che oggi ospita convegni, master e cerimonie, si accede attraverso un arco di pietra. I suoi ambienti si sviluppano su tre livelli: il primo ospita la Sala delle Armi, le prigioni e il refettorio; il secondo comprende il nucleo originario militare-difensivo e la piazza centrale; il terzo probabilmente ospitava un passaggio che si concludeva con un portale in pietra.

A valle si trova l’omonimo borgo. Le molteplici ristrutturazioni non hanno impedito la conservazione di alcune tracce delle originarie costruzioni. In particolare, svettano una casa a torre capitozzata e un frammento di paramento murario realizzato con la tecnica medievale dei blocchi di pietra disposti in corsi paralleli.