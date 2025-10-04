Una stagione che è capace di riempire tutti i sensi. Dai profumi e dai suoni della natura mossa dal vento fino ai sapori intensi da scoprire nelle trattorie

Una stagione che è un’esperienza dei sensi. L’autunno in Toscana, tempo di incanti. Per gli occhi, con i colori del cielo, dei boschi, dei campi, delle pietre di mille borghi e campanili che riverberano toni e nuances di grande suggestione, magari quando emergono da certe brume fresche e velate. Per l’animo, che in questo senso di pace si ritempra e si pacifica. Per il palato, che trova in autunno frutti preziosi e sapori magici.

Il vino novello, le castagne – che in certe zone si chiamano anche marroni, con tanto di bollino Igp – e poi funghi, tartufi, zucche. E l’olio nuovo e i fichi secchi, e le patate di montagna, e le cipolle dolci. Uno dei protagonisti indiscussi dell’autunno toscano è il fungo porcino, che scatena legioni di cercatori (anche improvvisati, e i guai non mancano) in tutti i boschi della regione, dall’Amiata al Casentino, dal Chianti alla Garfagnana, dal Mugello all’Abetone. Un po’ di pioggia, poi il sole tiepido senza vento, e il gioco è fatto: e dalle “paline” di castagno è breve il passo a ristoranti e trattorie, dove, viene servito in tante varianti, trifolato con aglio e prezzemolo, fritto in pastella o sulle pappardelle fatte in casa.

E da novembre il bosco regala un’altra gemma: Sua Maestà il Tartufo, il pregiato Tuber Magnatum Pico, la capitale è la zona di San Miniato, nel Pisano, ma la diffusione è ampia, dal Volterrano alle Crete Senesi e di recente anche nel Mugello. Profumo intenso e inconfondibile, che accompagna piatti semplici ma raffinati: tagliolini al burro, uova al tegamino, risotti cremosi. Ogni anno, a novembre, San Miniato ospita la storica Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco, che richiama gourmet e curiosi da tutta Italia. Un altro tesoro stagionale, come si diceva, è la castagna, frutto simbolo delle foreste del Mugello, del Monte Amiata e della Garfagnana dove il castagno veniva chiamato ‘albero del pane’, perché alimento fondamentale delle popolazioni montane. E infatti, la castagna si trasforma in mille modi: farina per la preparazione di dolci come i necci o il castagnaccio, dolce povero ma gustosissimo con uvetta, pinoli e rosmarino; oppure arrostita sul fuoco, da gustare calda nei giorni di festa.

Tra i sapori più attesi c’è anche l’olio extravergine d’oliva nuovo con i suoi gusti che variano da zona a zona: decisamente piccante in Chianti e in Maremma, più fruttato e dolce in Lucchesia e sulla costa. Immancabile il rito del filo d’olio versato su una fetta di pane toscano abbrustolito: la fettunta, simbolo di una cucina che fa della semplicità un punto di forza. Infine, l’autunno toscano è anche la stagione delle zucche e degli ortaggi rustici, protagonisti di minestre calde e vellutate, ma anche delle pere volpine, piccoli frutti antichi che si mangiano dopo la cottura nel vino rosso o al forno, tipici della Valdichiana. Tra mercatini, sagre e passeggiate nei boschi, ogni sapore racconta una storia, ogni piatto è un legame tra terra e cultura.