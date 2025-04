Un tuffo nel passato. Monumenti e natura

Acerenza (nella foto), borgo situato nel cuore della Basilicata, è una destinazione perfetta per chi cerca una fuga nella storia, nella cultura e nella natura. Il suo centro storico, caratterizzato da vicoli stretti e case in pietra, è un tuffo nel passato, dove ogni angolo racconta secoli di tradizioni. Il cuore di Acerenza è senza dubbio l’imponente Cattedrale di Santa Maria Assunta, uno degli esempi più significativi di architettura romanica in Basilicata.

Il borgo è circondato da una natura incontaminata, con numerosi sentieri che permettono di esplorare il paesaggio montano e di immergersi nella tranquillità della campagna lucana. Le colline che circondano il borgo sono perfette per passeggiate, escursioni a piedi e in bicicletta. Ogni anno il paese ospita eventi e manifestazioni che richiamano turisti e visitatori da ogni parte del mondo. Tra queste, la famosa festa della Madonna della Misericordia ad agosto.