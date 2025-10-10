Un Trenino verde. Viaggio d’autunno nelle delizie delle Alpi

L’autunno è la stagione perfetta per immergersi in nuovi colori, sapori e tradizioni, e il Trenino Verde delle Alpi rappresenta un modo ideale per esplorare questo periodo lungo un percorso che collega il Piemonte alla Svizzera, attraversando paesaggi spettacolari tra vallate, montagne e pittoreschi borghi. Questo viaggio offre l’opportunità di vivere esperienze autentiche, unendo natura, cultura e gastronomia.

A Spiez, a pochi minuti dalla stazione raggiunta dal Trenino Verde, si trova il Vineyard Sensory Adventure Trail, un percorso di circa un’ora tra i vigneti che permette di scoprire la cultura del vino in modo interattivo. Dodici pannelli informativi, con contenuti digitali accessibili tramite QR code, illustrano il ciclo di coltivazione e la storia del vino, accompagnando il visitatore in un’esperienza multisensoriale arricchita dai panorami sul lago di Thun e sulle Alpi. Al termine della passeggiata è possibile degustare e acquistare vini locali presso l’Alpine Wein Kultur, valorizzando così il legame tra natura e produzione vinicola locale.

A Thun, invece, si può vivere un tour culinario di 3-4 ore, pensato per piccoli gruppi fino a otto persone, che attraversa locali tradizionali e moderni. La partenza avviene comodamente dal Welcome Center della stazione ferroviaria, raggiungibile con il Trenino Verde.

Acquistando la carta giornaliera del Trenino Verde delle Alpi, si ha accesso gratuito ai traghetti BLS per una rilassante crociera sul lago di Thun.

In sintesi, l’autunno lungo il Trenino Verde delle Alpi è un invito a scoprire nuove emozioni: tra sentieri tra vigneti colorati, tour gastronomici ricchi di sapori e panorami mozzafiato, questa esperienza unisce tradizione e innovazione, rendendo ogni viaggio un momento speciale da ricordare.

