Un ponte da Guinness. Capolavoro d’ingegneria

È un capolavoro d’ingegneria, costruito all’inizio degli anni Venti per collegare le due sponde del torrente Lima, tra gli abitati di Mammiano e Popiglio. Lo scopo del Ponte sospeso delle Ferriere, nel comune di San Marcello Piteglio (sull’Appennino pistoiese) era quello di consentire agli abitanti di Popiglio di raggiungere le fabbriche che si trovavano sul versante opposto. In particolare la SMI Società Metallurgica Italiana, che aveva sede a Campotizzoro e occupava migliaia di dipendenti, molti dei quali altrimenti avrebbero dovuto percorrere circa sei chilometri a piedi. Del progetto fu incaricato il direttore del laminatoio di Mammiano della SMI, Vincenzo Douglas Scotti.

Il ponte è stato realizzato con strutture che appoggiano su quattro cavi di acciaio mantenuti in tensione; misura 227 metri di lunghezza, 36 metri di altezza massima sull’alveo del Lima e 80 centimetri di larghezza. Per molti anni è stato inserito nel Guinness dei primati come il più lungo ponte sospeso pedonale del mondo. I lavori iniziarono nel 1920 e coinvolsero una trentina di operai. Dopo aver tirato i cavi, fu realizzata una passerella pedonale, costituita da tavole e reti metalliche incardinate alla struttura portante, che univa le due opposte rive del fiume Lima senza sostegni intermedi.

Inaugurato nel giugno del 1923, è stato oggetto di restauro una ventina d’anni fa: i lavori hanno provveduto alla messa in sicurezza, rendendo la struttura più stabile e resistente grazie alla completa sostituzione dei cavi, dei tiranti laterali, delle passerelle e delle protezioni con materiale più resistente e leggero. Nel 2014 è stata inaugurata l’illuminazione notturna e tre anni dopo sono stati realizzati altri interventi di manutenzione straordinaria e consolidamento dei tiranti.

