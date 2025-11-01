UN GIRO A TRIESTE. ANIMA E FASCINO. COSMOPOLITA

"Trieste, forse, più di altre città, è letteratura, è la sua cultura". Così Claudio Magris, autore assieme ad Angelo Ara di un saggio dal titolo ‘Trieste. Un’identità di frontiera’ (Einaudi), che racconta la città più cosmopolita d’Italia. E non gli si può dare torto; non si contano infatti gli scrittori che sono passati da queste parti o hanno dato lustro al suo nome: da Svevo, frequentatore del Caffè San Marco, ritrovo degli intellettuali triestini e amato da James Joyce, a Saba. E poi il legame, molto particolare, di Trieste con Kafka, indagato da Mauro Covacich in Kafka (La nave di Teseo).

Ma per ulteriori approfondimenti è disponibile anche il Museo LETS-Letteratura, con tanto di museo nuovo di zecca dedicato a Saba e che vanta numerosi libri e documenti legati a grandi scrittori che, dall’Ottocento ai giorni nostri, hanno fatto di Trieste una capitale della letteratura europea. Crocevia di lingue e culture, ma anche affascinante mosaico di anime diverse – mitteleuropea e mediterranea in primis – che si fondono in un abbraccio ricamato.

Questo è Trieste. E il suo cuore è piazza Unità d’Italia, impreziosita da alcuni splendidi palazzi e accarezzata dal mare, su cui si allunga per oltre duecento metri il Molo Audace. Proprio da queste parti, e in particolare nello storico palazzo della Cassa di Risparmio di Trieste, si trova il Museum of Art in Fashion, il primo museo della moda contemporanea in Italia. Un unicum che vale una visita: si tratta infatti di uno spazio espositivo costituito da oltre 14mila oggetti - tra abiti, accessori, fotografie e portfolio creativi - realizzati dai più brillanti talenti degli ultimi decenni.

Ma l’anima più profonda di Trieste la disegnano i Caffè, che connettono sentimentalmente la città a un altro capolavoro come Napoli. Rinomatissimo il Caffè degli Specchi, in piazza Unità; ma non sono da meno il Caffè Tommaseo, il San Marco, rifugio di irredentisti, e il Torinese. E quasi a voler chiudere il cerchio, ecco Miramare, solo per citarne alcuni, il romantico castello in pietra d’Istria e in stile eclettico realizzato, su progetto dell’ingegnere austriaco Carl Junker, tra il 1856 e il 1860 come dimora dell’arciduca Massimiliano d’ Asburgo e della sua consorte, la principessa Carlotta del Belgio.

Ma a Trieste è ancora forte anche la memoria della guerra. E per ricordarla si consiglia di fare tappa al La Kleine Berlin, un complesso di gallerie antiaeree costruite dall’esercito tedesco durante il secondo conflitto mondiale. Del sito fanno parte un rifugio destinato alla popolazione civile e un ricovero militare, con una galleria principale e numerose diramazioni laterali. Di grande impatto anche la Galleria Italiana, rifugio per i triestini, e le due mostre permanenti: una sui bombardamenti della città durante il secondo conflitto mondiale, l’altra sulle cavità naturali e artificiali utilizzate sul fronte dell’Isonzo durante la Grande Guerra.