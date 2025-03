Un cammino in sedici tappe nel segno di Francesco

Camminare nella storia, percorrere strade antiche e snodi strategici, tornare indietro nel tempo. Tra i cammini che attraversano l’Italia c’è la Via Francigena, che per ben 394 chilometri si snoda lungo la regione Toscana. Un itinerario in 16 tappe percorso nei secoli da pellegrini, mercanti, santi e viaggiatore. Francigena Toscana inizia nei boschi della Lunigiana, tral’Appennino Tosco-Emiliano e le Alpi Apuane, attraversa la Versilia e scende lungola Piana di Lucca per arrivare nelle Terre di Siena e più in là fino alla Val d’Orcia.

Sempre in Toscana ci si può immergere nella storia percorrendo la Via Lauretana Toscana, direttrice etrusco-romana, percorsa nel Medioevo dai pellegrini che si dirigevano a Loreto. L’itinerario di 5 tappe si estende per 114 chilometri, dalle Crete Senesi alla Valdichiana, dal centro medievale di Siena, Patrimonio Unesco, fino a Cortona.