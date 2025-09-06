Un autunno carico di appuntamenti e di attività outdoor in quota. Il paradiso dei cicloturisti si anima con percorsi e offerte ad hoc

Quando l’estate lascia spazio a giornate frizzanti e cieli tersi, la natura attorno a Bressanone si trasforma in un vero caleidoscopio di colori, sapori ed emozioni. Boschi e montagne sembrano dipinti a mano. Particolarmente suggestive sono le escursioni organizzate da Bressanone Turismo, dove la luce dorata del tramonto accende le Dolomiti. E allora via con le idee per una vacanza fuori stagione da ricordare per molto tempo partendo proprio dal centro cittadino.

Bressanone è un tesoro vivente di storia e cultura, dove ogni angolo racconta una storia e ogni pietra nasconde un segreto. La maestosa Hofburg, un tempo residenza dei principi vescovi, incanta con la sua architettura barocca e le sue opere d’arte sacra. Nella vicina Abbazia di Novacella, ti immergerai in un mondo di sapienza monastica, arte e spiritualità, dove ogni angolo racconta storie di saggezza e devozione.

Da non perdere anche il suggestivo Forte di Fortezza, straordinario esempio di architettura militare ottocentesca, oggi sede di mostre temporanee e permanenti sulla storia e la difesa del territorio. Per scoprire la città da una nuova prospettiva, sono disponibili visite guidate nel centro storico, ricche di aneddoti e dettagli architettonici. E fino a ottobre, sarà possibile partecipare a passeggiate serali con lanterna, un modo suggestivo e romantico per esplorare Bressanone alla luce delle fiaccole, tra vicoli antichi e atmosfere d’altri tempi.

Che si tratti della salita alla Plose, con vista sul Gruppo delle Odle, o della passeggiata lungo il Sentiero dei masi di Caredo, che svela la vita contadina di montagna, i sentieri intorno a Bressanone raccontano storie perfette per la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno. Il Sentiero delle Sette Chiese invita a un viaggio spirituale sul monte Ponente, mentre a Spelonca potrai scoprire antichi mulini, forni storici e piante officinali.

Una novità assoluta: la passeggiata guidata con un ambasciatore delle mele, ogni martedì dal 23 settembre al 14 ottobre. Un’occasione per conoscere curiosità sull’apicoltura e la frutticoltura, scoprire varietà rare e lasciarsi stupire. In Alto Adige crescono oltre 700 varietà di mele e una camminata tra i frutteti unisce gusto e conoscenza.

Bressanone è anche un paradiso per gli amanti della bici: sentieri ben curati, panorami spettacolari e il leggendario Brixen Bikepark, con percorsi per ogni livello. Momento clou la settimana dal 15 al 20 settembre con offerte esclusive per vivere l’autunno in modo attivo e gustoso. Un programma guidato, ideale sia per sportivi dinamici che per ciclisti slow, che dà ufficialmente il via alla stagione d’oro. L’appuntamento segna anche il preludio alla nuova bike festa Südtirol, che si terrà per la prima volta dal 17 al 20 settembre 2026. Il centro storico di Bressanone si trasformerà in una festa della bici: una Bike-Expo ricca di eventi, percorsi prova, workshop e ispirazione per professionisti e principianti. Info su www.brixen.org