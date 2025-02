Umbria. Carnevale e borghi. Tris d’assi

Il cuore verde d’Italia e i suoi cammini della fede. Un modo diverso e totalmente outdoor per vivere l’Umbria con una prospettiva intima e slow nell’anno giubilare da poco iniziato. Sacro, ma anche profano. Molto. Perché in questo numero di Qn Itinerari di febbraio – che torna in versione ‘large’ con ben 32 pagine – un focus importante è dedicato ai Carnevali tra sfilate, risate e coriandoli. Su e giù, in lungo e in largo per lo Stivale. Tradizione, è proprio il caso di ribadirlo, fa rima con innovazione, perché le feste – o ogni latitudine – sono sempre più al passo con i tempi, sia per quanto concerne i temi e i contenuti che per l’approccio partecipativo. Di base, resta il fascino di trasformarsi per un giorno e vivere come in una fiaba. Nipotini, nonni o genitori. Divertimento per tutti.

Emozioni di famiglia che si possono vivere anche godendo della bellezza antica dei borghi italiani. Nella ’terza parte’ del nostro magazine infatti – proprio da questo numero – iniziamo un viaggio nei piccoli-grandi gioielli che punteggiano le nostre regioni. Scrigni preziosi di pietra e ciottoli, dal passato glorioso e da un presente intriso di relax, sapori autentici e un patrimonio storico e culturale che non ha termini di paragone nel mondo. Siete pronti per conoscere questi luoghi magici? Iniziamo dalle Marche. Buona scoperta e buona lettura.