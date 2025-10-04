Tutti pazzi per l’autunno. La stagione delle sorprese

L’autunno ci ha già stregato. E quella che un tempo veniva catalogata come ’bassa stagione’, recita oggi un ruolo da assoluta protagonista nella programmazione turistica dello Stivale. Sarà merito di un clima sempre più mite, di offerte super-vantaggiose e del lusso impagabile di godere di luoghi magici senza lo stress del sovraffollamento? Sì, no, forse. Resta un dato di fatto. L’autunno è una stagione perfetta per viaggiare e, in Trentino – così come in molti altri luoghi magici delle Alpi – lo hanno capito da un po’ e l’estate sembra davvero non finire mai per opportunità di relax, gusto, sport e divertimento.

Vi offriamo un antipasto del pantagruelico banchetto di grandi eventi che la provincia autonoma offre in questo periodo dell’anno e, per rimanere in tema di gusto, vi regaliamo anche un viaggio in Italia tra i sapori stagionali. Un delizioso Grand Tour tra castagne, olio Evo, vino novello e sua maestà il tartufo. Per chi non volesse proprio rescindere il cordone ombelicale con la voglia di mare, un’opportunità di lettura la offrono i borghi campani, di cui parliamo in questo fascicolo. Il fascino incomparabile per la costiera è ben noto, ma forse merita una visita anche l’entroterra. Che ne dite di un salto in Irpinia? Le soprese, ve lo assicuriamo, non mancano. Anche in autunno, ovviamente. Buona lettura.