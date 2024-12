Tutti in piazza. Capossela in concerto. Poi i fuochi Rimini festeggia il Capodanno con una grande festa diffusa, sette piazze unite attorno a Piazza Malatesta. Concerto di Vinicio Capossela e spettacolo pirotecnico all'Incendio al Castello. Spettacoli, dj set, concerti e balli in vari luoghi della città.