TTG Travel Experience 2025: il grande racconto dell’Italia che accoglie, innova e ispira

A Rimini Fiera l’8 ottobre si è aperto il TTG Travel Experience, il più importante appuntamento B2B del turismo in Italia. Più che una fiera, un vero e proprio laboratorio di visioni, relazioni e innovazione, dove territori, operatori e istituzioni si incontrano per ridefinire il presente e il futuro del viaggio.

Un colosso che quest’anno ha visto oltre 200 eventi, 400 relatori e 7 arene tematiche, a dimostrazione della centralità crescente del turismo come forza trasversale dello sviluppo nazionale e internazionale.

L’edizione 2025 ha confermato il trend di crescita dell’intero comparto: secondo i dati forniti dal Ministero del Turismo e da Mastercard, l’Italia si posiziona tra le mete più desiderate a livello globale, mentre l’industria turistica nazionale segna un deciso cambio di paradigma. Il 75% dei turisti si concentra sul 4% del territorio italiano, un dato che impone una riflessione strategica sull’undertourism, concetto centrale nei nuovi indirizzi delle politiche turistiche.

Il taglio del nastro

A inaugurare la manifestazione, l’evento “Awake to a New Era” ha proposto uno sguardo lucido e ispirato sul turismo del futuro. Il ministro Daniela Santanchè, intervenuta con un discorso appassionato, ha dichiarato: “Abbiamo finalmente un piano strategico industriale per il turismo, con una visione decennale. L’Italia deve essere una nazione di qualità, non di quantità. Il turismo deve essere trasversale e accessibile a tutte le tasche, senza diventare predatorio. Il nostro compito è valorizzare l’intero territorio, anche quel 96% ancora poco visitato”. Un intervento che ha riscosso consensi e dato forma a un’agenda politica chiara e determinata, accompagnata dall’annuncio della nascita della Scuola di Alta Formazione per il Turismo, con un investimento da 38 milioni di euro.

Durante i tre giorni, il TTG ha ospitato appuntamenti di assoluto rilievo: tra questi, il convegno “Viaggi e viaggiatori nell’era degli agenti”, organizzato dal Politecnico di Milano, ha presentato dati inediti sui comportamenti dei turisti italiani nel 2025, mentre Mastercard ha analizzato le nuove traiettorie economiche legate alla spesa turistica.

Grande attenzione anche all’evoluzione delle politiche di viaggio, con dibattiti sulla direttiva pacchetti e sul turismo accessibile. Un tema ricorrente è stato il “turismo della nuova era”, esplorato anche attraverso il panel “Il potere della ristorazione”, che ha evidenziato il ruolo della cucina italiana come attrattore internazionale e leva di branding territoriale

L’Opening Party ha dato il via all’evento in un’atmosfera esclusiva e conviviale, tra performance artistiche, networking d’élite e una raffinata selezione gastronomica. Un momento celebrativo pensato non solo per intrattenere, ma anche per favorire relazioni strategiche tra buyer e stakeholder del settore.

La Regione Toscana si è confermata protagonista di primo piano al TTG 2025 con uno stand molto ampio che ha saputo fondere tradizione e innovazione, sotto la guida del Direttore di Promozione Toscana Francesco Tapinassi. Tra gli eventi più significativi, “Dal Leghorn al Jeans. Il viaggio di Toscana e Genova continua, celebrando il made in Italy” ha raccontato l’incredibile intreccio tra la paglia toscana e il denim genovese, celebrando il patrimonio artigianale come vettore di narrazione identitaria. Sandra Torre, Direttrice del Turismo del Comune di Genova, ha sottolineato: “Il jeans è nato come tessuto resistente per i marinai genovesi, simbolo di una cultura commerciale e popolare. Raccontare questa storia significa parlare di identità e di promozione del territorio attraverso le sue radici autentiche”. Non sono mancati momenti dedicati al turismo femminile, all’accoglienza pet-friendly e alle relazioni internazionali, con la firma di un importante accordo con la Regione portoghese dell’Alentejo, a suggello di una Toscana sempre più aperta e globale.

L'evento della Toscana in collaborazione con Genova dedicato ai jeans e alla paglia

La Regione Umbria ha scelto la via della suggestione e della raffinatezza con un evento esclusivo a Palazzo Buonadrata, organizzato in collaborazione con ENIT. Un’occasione per promuovere il territorio attraverso l’eleganza dell’accoglienza e una narrazione fondata su spiritualità, natura e arte. Allo stand si sono invece tenuti gli showcooking dal titolo “In cucina con l’Umbria”, per insegnare a cucinare le tagliatelle al sugo d’oca, le lenticchie di Castelluccio di Norcia con salsiccia, il tegamaccio del Trasimeno con la Cooperativa dei Pescatori, il friccò con la crescia e il pampepato di Terni IGP. Presente allo stand e alla cerimonia di inaugurazione nel primo giorno di fiera la Presidente di Regione Stefania Proietti, che si è intrattenuta con i suoi ospiti, i giornalisti e i numerosi sindaci a rappresentazione dell’Umbria.

Lo stand verde della Regione Umbria

Nel padiglione dedicato, uno dei più grandi del TTG 2025 in assoluto, la Sicilia ha puntato sul recupero della propria dimensione autentica. Intento della regione è stato quello di promuovere il turismo culturale legato ai piccoli borghi, alle produzioni locali e al patrimonio materiale e immateriale. L’evento “Il tempo della Sicilia, un patrimonio che non conosce pause” è stato il momento di punta, alla presenza di Elvira Amata, Assessore al Turismo della Regione Siciliana

Napoli ha incantato Rimini con un messaggio di modernità e orgoglio. Grazie a un settembre da record con oltre 1,8 milioni di presenze, la città ha illustrato un modello turistico innovativo e sostenibile. Protagonisti al TTG sono stati gli itinerari urbani alternativi, come “Secondigliano tra corti e cortili”, esempio di turismo di comunità che restituisce voce ai quartieri e ne racconta l’anima attraverso arte, memoria e partecipazione.

Veduta di Napoli con Maschio Angioino

Visit Emilia ha lanciato “Emilia, the Italian Food Valley”, un tour cicloturistico di 360 km che unisce Piacenza, Parma e Reggio Emilia: un viaggio tra sapori, cultura e lentezza, pensato per un pubblico internazionale alla ricerca di esperienze autentiche. “È un itinerario per viaggiatori colti e raffinati, amanti dell’enogastronomia e della cultura. L’Emilia si racconta pedalata dopo pedalata, sapore dopo sapore”, ha dichiarato Simonetta Bettio, del tour operator Itinera Bike and Travel. Ravenna ha invece lanciato ufficialmente la call per reclutare i primi “Esploratrici e Esploratori” di Footprints, i turisti che vivranno in anteprima la nuova esperienza di turismo sostenibile della città. Durante la conferenza stampa Fabio Sbaraglia, Assessore al Turismo del Comune di Ravenna, Maria Grazia Marini, dirigente del Servizio Turismo del Comune di Ravenna e Francesca Ferruzzi, direttrice di Ravenna Incoming, hanno presentato i contenuti del progetto europeo Footprints, spiegando come gli Esploratori avranno un ruolo fondamentale: saranno i primi a sperimentare i servizi di mobilità green, i nuovi percorsi turistici e il sistema di gamification che trasforma i visitatori in veri e propri “cittadini temporanei” di Ravenna.

Il Piemonte ha svelato al TTG “Italian Royal Experience”, una nuova strategia per valorizzare le Residenze Reali Sabaude, patrimonio UNESCO, trasformandole da musei statici in hub culturali dinamici. Domenico Carretta, Assessore al Turismo della Città di Torino, ha spiegato: “È un cambio di paradigma: cittadini e territori diventano protagonisti di un turismo che unisce memoria, eleganza e contemporaneità. Le residenze si raccontano attraverso chi le abita, in un dialogo vivo tra passato e futuro”.

Italian Royal Experiences

In Valle d’Aosta il progetto “VIVA MARGHERITA! 1926-2026” è stato presentato in collaborazione con il Consorzio Gressoney-Monterosa; allo stand della Polonia degustazioni di vini della Bassa Slesia e di formaggi della Regione Lubeskie. Ampio e attivo il padiglione di Feel Slovenia, che si è concentrato soprattutto sul turismo culturale attraverso un talk, mettendo in luce l’evoluzione del Paese e le tendenze attuali. Un altro talk ha visto protagonisti Angelo Pittro, Direttore di Lonely Planet Italia, e Alioša Ota, Direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, a proposito del tema “Overtourism: cosa possono fare le destinazioni turistiche e i media”.

Il TTG 2025 ha confermato la sua vocazione di crocevia dell’immaginazione turistica, laboratorio di idee e relazioni, cassa di risonanza di un’Italia che non smette mai di cercarsi e raccontarsi. Un’Italia capace di parlare al mondo con la lingua universale della bellezza, della cultura e dell’accoglienza.

Info: www.ttgexpo.it