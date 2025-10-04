TRENTO E LO SPORT. UNA PALESTRA. A CIELO APERTO

È uno dei periodi più felici dell’anno per la città di Trento, grazie al via vai di turisti, professionisti e personalità illustri che arriveranno in città in occasione del Festival dello Sport, giunto alla sua ottava edizione. L’evento è in programma dal 9 al 12 ottobre, appuntamento unico e originale capace di trasformare per quattro giorni Trento in una vera e propria capitale mondiale dello sport.

Il titolo di quest’anno è ‘Adrenalina Pura’: a organizzarlo sono La Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, con la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Trento, l’Università degli Studi di Trento, l’Apt di Trento, con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico. Il festival proporrà oltre 130 appuntamenti e vedrà la partecipazione di più di 200 grandi campioni e protagonisti dello sport, provenienti dall’Italia e dall’estero.

Un parterre straordinario di atleti, tecnici, dirigenti e leggende che, attraverso talk, interviste, eventi live, condivideranno esperienze personali e professionali, rievocando i momenti più iconici della storia dello sport. Ogni via, piazza, teatro, palazzo storico, museo e cortile sarà parte di un intreccio unico tra luoghi, persone e storie, capace di coinvolgere migliaia di persone.

Questa sarà un’edizione particolarmente ricca di ospiti: Michel Platini, Zlatan Ibrahimovic, Lothar Matthäus, David Trezeguet, Mario Balotelli, Federico Bernardeschi, Henrikh Mkhitaryan, Kolo Touré e grandi allenatori rappresenteranno il calcio. Da segnalare l’incontro tra il giornalista Aldo Cazzullo e il presidente e amministratore delegato di RCS MediaGroup Urbano Cairo; nonché lo scrittore Roberto Saviano con un monologo sugli Scudetti del Napoli. Per la Formula 1 saliranno sul palco Nico Rosberg, Mika Häkkinen, Jacques Villeneuve, Mario Andretti e altri professionisti del settore; ospiti di prestigio anche per il MotoGP.

Non mancherà il ciclismo con il vincitore del Tour de France 2019 e del Giro d’Italia 2021 Egan Bernal o i campioni italiani Jonathan Milan, Filippo Ganna ed Elia Viviani, tra gli altri. Tanti personaggi illustri anche per il basket e il volley, con la Nazionale Italiana Femminile che ha trionfato ai Mondiali e il Campionato SuperLega Credem Banca Volley Maschile. Alcuni panel saranno dedicati alle coppie, nella vita e nello sport: Federica Pellegrini e Matteo Giunta, Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, Alice Volpi e Daniele Garozzo. Ci saranno quindi momenti per l’immersione in apnea, il tennis, la scherma con Bebe Vio, il judo, il pugilato, la ginnastica, il rugby e l’atletica. Il cortile di Palazzo Benvenuti farà da scenario a una serie di appuntamenti in cui noti giornalisti e scrittori racconteranno Storie di sport attraverso monologhi coinvolgenti, tra cui Mauro Berruto, Mauro Corona, Giuseppe Culicchia, Aldo Grasso, Donato Carrisi, Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone.

Le piazze di Trento ospiteranno invece lo sport praticato, con camp attrezzati dove sarà possibile divertirsi, allenarsi e mettersi alla prova affiancati da coach professionisti, atleti di alto livello e sportivi. Novità di questa edizione sarà il Gazzetta Motori Paddock, una nuova area interamente dedicata alla passione per le due e quattro ruote, con attivazioni speciali dei principali brand del settore e incontri con piloti ed esperti del mondo dei motori. Per informazioni: www.ilfestivaldellosport.it