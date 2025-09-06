TRENI STORICI. UNA RISCOPERTA. AFFASCINANTE

In carrozza (rigorosamente d’epoca) tra i borghi più belli della Lombardia. Sono molte le occasioni, a partire da settembre, per godersi un viaggio su un treno storico. La prima corsa è in programma domenica 7 settembre e vedrà protagonista la storica automotrice ALn 668 lungo la linea Milano-Como: è il ‘Lario Express’. Il convoglio parte da Milano Centrale puntando verso nord in direzione di Como, attraversa tutta la Brianza su una linea secondaria ricca di fascino, toccando numerose località in cui effettua brevi fermate fino all’arrivo alla stazione di Lecco. I biglietti (costo 12 euro, bambini fino a 14 anni gratuiti con prenotazione del posto a sedere) sono in vendita su tutti i canali Trenitalia: www.trenitalia.com, biglietterie e self-service di stazione, agenzie di viaggio abilitate.

Il 21 settembre e 12 ottobre si replica, sempre sulla stessa tratta, questa volta da Milano Centrale a Molteno e con locomotiva diesel, carrozze ‘centoporte’ degli anni Trenta, carrozze di tipo ‘Corbellini’ e bagagliaio degli anni Cinquanta. In questo caso il costo è di 9,10 euro a persona. Un viaggio senza tempo, che va nel solco della ‘mission’ di Fondazione Fs di far conoscere il Belpaese in maniera sostenibile, attraverso alcune tra le linee ferroviarie più belle. Il 14 settembre sarà la volta del ‘Laveno Express’, che vedrà una locomotiva a vapore trainare carrozze ‘centoporte’ degli anni Trenta e carrozze di tipo ‘Corbellini’ e bagagliaio degli anni Cinquanta.

Il costo del biglietto è di 10 euro: partendo da Milano Centrale il treno storico arriverà nella cittadina di Laveno, che offre uno splendido panorama sul bacino borromeo del Lago Maggiore. Qui sarà possibile trascorrere una giornata immersi nel verde e passeggiare sul lungolago. I passeggeri potranno portare gratuitamente la propria bicicletta sistemandola nell’apposito bagagliaio attrezzato, proseguendo così su due ruote per raggiungere la destinazione preferita. Domenica 28 sarà poi invece la volta del ‘Lomellina Express’, sempre con una composizione storica per un viaggio che porterà da Milano Centrale a Mortara. Anche in questo caso sarà possibile portarsi la bicicletta mentre il costo a passeggero per il viaggio è di 9,10 euro.

Il mese di ottobre si aprirà con la possibilità di un viaggio sul ‘Sebino Express’: partendo da Milano Centrale, il treno viaggia verso il territorio bergamasco all’interno del parco regionale del fiume Oglio, ai piedi della Valle Camonica. Qui, tra le colline della Franciacorta e le prime propaggini prealpine, si adagia il Lago d’Iseo, circondato dai monti e punteggiato da splendidi borghi ricchi di arte e tradizioni. Il treno arriva a Palazzolo sull’Oglio e poi, in circa 10 km, raggiunge Paratico-Sarnico dove un tempo si svolgeva, sull’imbarcadero ancora esistente, il servizio di trasporto di carri ferroviari su chiatte verso le acciaierie di Lovere. Il ‘Sebino Express’ correrà sui binari anche nei giorni 19 e 26 ottobre.